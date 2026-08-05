Caja Costarricense de Seguro Social prorroga por seis meses la emergencia institucional por renuncia de médicos especialistas

La Junta Directiva de la CCSS prorrogó hasta el 4 de febrero de 2027 la declaratoria de emergencia institucional por la renuncia de médicos especialistas. Crédito: CCSS

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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó extender por seis meses la declaratoria de emergencia institucional provocada por la renuncia de médicos especialistas que permanecían bajo el esquema salarial anterior al salario global, una decisión con la que la institución busca garantizar la continuidad de la atención médica en hospitales y áreas de salud de todo el país.

La prórroga estará vigente hasta el 4 de febrero de 2027, período durante el cual la institución continuará aplicando medidas extraordinarias para hacer frente al déficit de especialistas y evitar afectaciones en la prestación de servicios considerados esenciales para la población.

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La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, explicó que la continuidad de la declaratoria responde a razones de interés público y tiene como objetivo proteger el derecho constitucional de acceso a los servicios de salud.

“Reconocemos que garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de la CCSS es un deber, como mandato constitucional, de preservar el derecho fundamental a la salud. Atender a la población de manera ininterrumpida es nuestra prioridad y trabajamos continuamente para garantizar el acceso a la misma desde cualquier rincón del país”, manifestó la jerarca.

La institución indicó que, junto con la ampliación de la emergencia, se mantiene en ejecución un plan estratégico de respuesta orientado a optimizar la capacidad operativa de la red hospitalaria y fortalecer la atención especializada mediante una mejor coordinación entre establecimientos de salud.

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La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, afirmó que la prioridad es asegurar el acceso ininterrumpido a la atención médica en todo el país. Crédito: Instagram Presidencia de la República

El gerente médico de la CCSS, Marvin Palma Lostalo, aseguró que estas acciones permiten mantener las medidas extraordinarias indispensables para sostener la atención mientras se enfrentan las consecuencias de la salida de especialistas.

“Esto nos garantiza la continuidad de aquellas medidas extraordinarias indispensables y, además, establecer las responsabilidades de ejecución, seguimiento, control y evaluación en el marco de la atención especializada”, indicó Palma.

Entre las principales acciones contempladas en el plan figura el reforzamiento de las guardias médicas y de las disponibilidades de especialistas, con el propósito de asegurar la cobertura permanente de los servicios durante las 24 horas del día, especialmente en hospitales con mayor demanda.

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La estrategia también contempla la ampliación de horarios en las áreas de salud, una medida con la que la institución pretende disminuir la presión sobre los hospitales nacionales y ofrecer mayor capacidad de respuesta en la atención de pacientes.

Otro de los ejes consiste en fortalecer el trabajo de los gestores de camas hospitalarias, quienes tendrán la responsabilidad de optimizar el uso de los espacios disponibles para facilitar el ingreso y traslado oportuno de pacientes.

El Centro de Traslados Institucional y el nodo obstétrico-neonatal forman parte de las medidas implementadas durante la emergencia. Cortesía: CCSS

Asimismo, la CCSS continuará priorizando la atención de urgencias diferidas en áreas críticas, con el objetivo de intervenir oportunamente aquellos casos que, aunque no sean emergencias inmediatas, requieren atención especializada para evitar complicaciones.

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Como parte de la estrategia también se reforzará el uso de la teleconsulta y la teleorientación, herramientas tecnológicas que permiten ampliar el acceso a especialistas y aprovechar de forma más eficiente el tiempo disponible del personal médico.

El plan incorpora además el fortalecimiento del denominado nodo obstétrico-neonatal, diseñado para brindar atención integral de alta complejidad a mujeres embarazadas y recién nacidos, así como el funcionamiento del Centro de Traslados Institucional (CTI), encargado de coordinar el traslado de pacientes entre establecimientos de salud según el nivel de atención requerido.

De acuerdo con la institución, estas medidas buscan no solo garantizar la continuidad de las atenciones urgentes y prioritarias, sino también fortalecer de manera sostenida la atención en red de los servicios médicos en todo el país, con miras a poner fin a la declaratoria de emergencia cuando las condiciones lo permitan.

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Como parte del acuerdo, la Junta Directiva instruyó a la Gerencia Médica, la Gerencia Administrativa, la Gerencia Financiera, la Dirección de Red de Servicios de Salud, la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) y el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) para ejecutar las acciones previstas dentro de sus respectivas competencias.

La institución mantendrá un plan estratégico que incluye refuerzo de guardias, ampliación de horarios y teleconsulta para garantizar la continuidad de los servicios. (Foto cortesía CCSS)

La institución señaló que todas las medidas deberán desarrollarse bajo criterios de legalidad, eficiencia, transparencia, sostenibilidad financiera y control interno, con el fin de asegurar un uso adecuado de los recursos públicos durante la vigencia de la emergencia.

Además, la Junta Directiva solicitó a la Gerencia Médica presentar, en un plazo máximo de seis meses, un informe integral que detalle el grado de ejecución del plan, los resultados obtenidos, los riesgos identificados y las recomendaciones para futuras decisiones institucionales.

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La crisis se originó a raíz de la renuncia de médicos especialistas que se encontraban por debajo del salario global definitivo establecido por la Ley Marco de Empleo Público, situación que provocó una disminución en la disponibilidad de profesionales en distintas especialidades y generó preocupación por el impacto en la atención de pacientes y en las listas de espera.

Precisamente por ese escenario, la Junta Directiva declaró en diciembre de 2024 el estado de emergencia institucional para enfrentar las consecuencias derivadas de la salida de especialistas y mantener la continuidad de los servicios mientras se implementaban medidas de contingencia.

Desde entonces, la CCSS ha recurrido a diversas estrategias para redistribuir recursos, reorganizar la atención y reforzar la coordinación entre hospitales y áreas de salud, con el objetivo de reducir el impacto sobre los usuarios del sistema público y garantizar que las consultas, procedimientos y atenciones prioritarias continúen brindándose pese al déficit de personal especializado.

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