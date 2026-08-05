La desgarradora carta de la hija de la pareja que murió aplastada en Mendoza: “Ojalá que estén en un lugar hermoso”

Ema Pompei despidió a sus padres en Instagram tras su muerte en un accidente en la Ruta 143 de San Carlos, Mendoza

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Una tragedia marcó al departamento de San Carlos, Mendoza, después de que un árbol de gran porte se desplomó sobre una camioneta en la Ruta Nacional 143 y mató a dos personas que viajaban juntas. Días después, su hija, Ema, que ese día cumplía 15 años, les escribió una carta en Instagram que recorrió las redes y puso en palabras un dolor que, según ella misma admitió, todavía no sabe cómo explicar.

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado, a la altura del kilómetro 621, en la zona conocida como Paso de Las Carretas. Los primeros alertas llegaron a través de llamados al 911 que reportaban el impacto de un árbol contra un vehículo en circulación. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 18° y equipos de emergencia encontraron dos rodados involucrados en el siniestro. Dentro de uno de ellos estaban los cuerpos de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, quienes fallecieron en el lugar. Una tercera persona quedó atrapada con lesiones de distinta consideración.

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Las autoridades atribuyeron el incidente a las fuertes ráfagas de viento que azotaban la región en ese momento. Ante el riesgo de que otro árbol de gran tamaño cayera sobre la calzada, la Policía de Mendoza, junto a Defensa Civil, dispuso cortes preventivos en la Ruta Nacional 143 y su intersección con la Ruta Nacional 40. En el operativo participaron Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos policiales, que trabajaron en el rescate de los afectados y en la remoción del árbol para liberar la vía. Las actuaciones judiciales y periciales continuaron en curso para determinar con exactitud las circunstancias del hecho.

Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi

La tragedia dejó a una familia devastada. Pompei y Piedi eran pareja y tenían hijas adolescentes. Una de ellas, Ema Pompei, eligió las redes sociales para despedirlos y lo hizo con una publicación que circuló ampliamente por su carga emotiva y su tono íntimo.

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“Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar”, escribió la joven al inicio de su mensaje en Instagram. Desde ese primer párrafo, Ema no buscó rodeos: habló de sus padres como su “lugar seguro”, de las personas que estuvieron presentes en cada momento y que le enseñaron, según ella, incluso sin darse cuenta de que lo hacían.

Uno de los ejes del posteo fue la incertidumbre sobre cómo seguir adelante. “Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida, ni tampoco sé si voy a poder seguir adelante sin ustedes”, expresó. La joven también detalló en qué momentos concretos siente que los va a extrañar: en un abrazo, en una mirada, en llegar a casa y saber que estaban ahí, en poder contarles sus cosas del día a día y pedirles un consejo.

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“Ojalá hubiera tenido más tiempo. Ojalá pudiera volver atrás y abrazarlos una vez más, decirles cuánto los amo y agradecerles por todo lo que hicieron por mí”, sumó Ema en su publicación. A pesar del dolor, la adolescente dejó en claro que quiere conservar todo lo que sus padres le dejaron: el amor, las enseñanzas, los recuerdos, las risas, los viajes y cada uno de los momentos compartidos en familia. “Porque aunque ya no pueda verlos ni abrazarlos, van a seguir viviendo en mí, en la persona que soy y en todo lo que haga de ahora en adelante”, escribió.

La joven recordó a sus padres como su lugar seguro y destacó el esfuerzo con el que construyeron la vida de sus hijos

En otro tramo del mensaje, Ema recordó el esfuerzo con el que Pompei y Piedi construyeron la vida de sus hijos. “Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio”, señaló. Esa imagen funcionó como el centro de su reconocimiento hacia ellos: no habló de bienes materiales, sino del trabajo sostenido detrás de cada cosa que tuvieron.

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El cierre del posteo fue una promesa y una despedida al mismo tiempo. “Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo. Son, fueron, y van a ser los mejores que me pudieron haber tocado”, escribió Ema, antes de agregar que la ausencia de sus padres la va a sentir en todos lados, pero especialmente en los abrazos de todos los días. “Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”, concluyó la joven en su publicación.