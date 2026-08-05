Qué se debatirá mañana en el Senado, tras la eliminación del capítulo para la venta de tierras a extranjeros

La Libertad Avanza retiró la reforma de la Ley de Tierras por falta de apoyos para aprobar la venta de tierras rurales a capitales extranjeros (Fotos: Celeste Salguero/ Comunicación Senado)

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Este jueves, desde las 14, comenzará la sesión en el Senado pactada luego del cuarto intermedio del mes pasado. Sin embargo, a un día del inicio, el oficialismo se vio obligado a modificar el contenido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. eliminando del paquete de reformas la modificación a la Ley de Tierras, que promovía facilidades para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Ante la falta de consenso, finalmente los líderes libertarios del Senado decidieron eliminar ese apartado que ponía en riesgo la sesión misma.

El cuestionado capítulo desató la polémica al mejorar las condiciones para que capitales extranjeros se queden con extensiones de tierras en el país y provocó manifestaciones en redes sociales, y el anuncio de una movilización prevista para la hora de la sesión en la zona del Congreso. En ese marco fue que los cambios a la Ley de Tierras quedaron fuera del proyecto.

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Ya sin ese punto de discordia, habrá un temario que sí se debatirá en la Cámara Alta, a pesar de que varios dialoguistas le solicitaron a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, que directamente no se realice la sesión de mañana.

En efecto, el resto del texto contempla modificaciones de peso sobre expropiaciones, desalojos y la ley de fuego que Máximo Kirchner presentó y logró aprobar años atrás. Hoy La Libertad Avanza se muestra dispuesta a eliminar la prohibición por décadas de vender tierras afectadas por incendios.

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El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantendrá en debate cambios sobre expropiaciones, desalojos veloces y la ley de fuego (Foto: Juan Carlos Cardenas/ Comunicacion Senado)

Además, durante esta próxima sesión, en el recinto se espera un foco de conflicto desde el primer minuto, tras los pedidos de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el radical Flavio Fama (Catamarca) para participar de forma virtual.

Sagasti, con un embarazo avanzado y recomendación médica de reposo, obtuvo ayer el aval de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la condición de que el pleno —soberano en esas resoluciones y con la palabra final— le dé su visto bueno.

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Esta mañana Villarruel también habilitó a Fama a participar de forma virtual, por una operación en su rodilla hace pocos días (tendrá que lograr el pleno también en este caso). La decisión provocó bronca en varios bloques.

Desde el oficialismo, al no lograr las voluntades necesarias en las horas previas a la sesión, creyeron que lo mejor fue dar de baja las modificaciones a la Ley de Tierras que estaban en el paquete.

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“Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió una figura de la estrategia comunicacional libertaria a Infobae. Para algunos referentes oficialistas, “el aleteo de la mariposa” que terminó por dar forma a ese contexto sin salida fue la “oleada nacionalista” que se desató a partir del Mundial.

La sesión en el Senado abrirá con tensión por los pedidos de participación virtual de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Durante este miércoles, en medio de las declaraciones, empezaba a quedar claro en el panorama que las gestiones de los operadores del oficialismo en el Congreso no lograban reunir las adhesiones necesarias para aprobar ese segmento de la ley. La lectura era que ningún gobernador aliado estaba en condiciones de sumar su respaldo ni dispuesto a pagar el costo político de habilitar la media sanción.

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Tras las 15, el Gobierno tuvo que dar por caído ese capítulo, creado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien venía insistiendo en la aprobación de ese proyecto desde comienzos de año.

La marcha atrás que decidió el bloque de La Libertad Avanza en el Senado se suma a otras que el espacio debió asumir en el marco de este paquete. La más reciente había quedado confirmada el día anterior, cuando la jefa de bancada, Patricia Bullrich, anunció en una rueda de prensa que se impulsaría la posibilidad de que ciudadanos extranjeros adquieran hasta el 25% de los terrenos por provincia. La cifra implicaba un incremento de 10 puntos frente a la regulación vigente. Aún así, la iniciativa de Sturzenegger no prosperó.

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