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Un fallo de la IA Claude consume hasta 2 GB de RAM en Windows: qué hacer para evitarlo

El fallo afecta especialmente a laptops con 16 GB de RAM, donde el sistema se vuelve lento rápidamente

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laude Desktop inicia una máquina virtual Hyper-V que consume casi 2 GB de RAM en cada arranque. (Europa Press)
laude Desktop inicia una máquina virtual Hyper-V que consume casi 2 GB de RAM en cada arranque. (Europa Press)

Usuarios de la aplicación de Claude para Windows han detectado un incidente que puede afectar notablemente el rendimiento de sus computadoras. El fallo, reportado por varios afectados y documentado en el portal Neowin, provoca que la app consuma hasta 2 GB de memoria RAM de manera constante, incluso cuando solo se utiliza la función de chat. El problema está vinculado al uso de los modos agente o Cowork dentro de la aplicación, y puede pasar inadvertido hasta que el sistema comienza a mostrar signos de lentitud.

El inconveniente surge cuando los usuarios activan el modo Cowork o el modo agente en Claude Desktop al menos una vez, según informó el portal Neowin. A partir de ese momento, la aplicación inicia automáticamente una máquina virtual Hyper-V, identificada en el Administrador de tareas de Windows como el proceso Vmmem. Este proceso comienza a utilizar entre 1.796 y 1.846 MB de RAM cada vez que se arranca la aplicación, independientemente de si se emplean funciones avanzadas o solo el chat.

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El consumo de memoria es persistente porque Claude genera archivos de sesión que activan la infraestructura virtual en cada inicio posterior. Aunque el proceso Vmmem suele mostrar un uso del 0% de CPU, el impacto en la memoria es considerable y puede reducir drásticamente el rendimiento, sobre todo en equipos con 16 GB de RAM o menos. En estos casos, antes de abrir otras aplicaciones, el uso de la memoria puede saltar del 50% al 62%, lo que se traduce en lentitud generalizada y la necesidad de cerrar procesos de manera manual.

Deshabilitar VirtualMachinePlatform es una opción para quienes no necesitan la función Cowork en Claude. (Europa Press)
Deshabilitar VirtualMachinePlatform es una opción para quienes no necesitan la función Cowork en Claude. (Europa Press)

El origen del fallo y su impacto en los usuarios

El problema fue reportado originalmente en el repositorio de GitHub de Claude Code y comenzó a atraer la atención de la comunidad tecnológica en las últimas semanas. La situación afecta principalmente a quienes han activado los modos avanzados, ya que la máquina virtual se ejecuta cada vez que se inicia Claude Desktop, sin importar el tipo de tarea que se realice.

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Muchos usuarios han relatado que la experiencia se vuelve insostenible en portátiles, donde la memoria disponible se ve rápidamente consumida, obligando a cerrar aplicaciones y a realizar intervenciones manuales para liberar recursos. El fallo genera frustración, sobre todo porque el proceso Vmmem puede pasar desapercibido por no mostrar actividad en la CPU, aunque esté ocupando una porción importante de la RAM.

Alternativas para mitigar el consumo de memoria

Mientras Anthropic, la compañía responsable de Claude, trabaja en una solución definitiva, se han identificado dos métodos eficaces para reducir el consumo excesivo de RAM en Windows.

El proceso Vmmem aparece en el Administrador de tareas como responsable del uso excesivo de memoria. (Europa Press)
El proceso Vmmem aparece en el Administrador de tareas como responsable del uso excesivo de memoria. (Europa Press)

La primera opción, según detalla Hipertextual, consiste en desactivar por completo la función VirtualMachinePlatform de Windows. Esta característica proporciona servicios de virtualización y administración a nivel de sistema operativo. Para deshabilitarla, es necesario abrir una ventana de PowerShell y ejecutar el comando:

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName “VirtualMachinePlatform” -NoRestart

Al hacer esto, se elimina el consumo innecesario de memoria, pero también se pierde el acceso a la función Cowork de Claude. Por tanto, esta alternativa es útil solo para quienes no dependen de esta característica.

La segunda alternativa resulta más flexible y permite mantener la funcionalidad del chat. Consiste en finalizar manualmente los procesos asociados a la máquina virtual cada vez que se inicia el sistema. Para ello, se pueden emplear los siguientes comandos en PowerShell:

Stop-Process -Name vmwp -Force Stop-Process -Name vmcompute -Force

PowerShell
Otra alternativa es finalizar manualmente los procesos virtuales tras cada inicio con comandos en PowerShell. (Microsoft)

Con estos comandos, la memoria se libera sin comprometer el resto de las funciones de la aplicación, aunque el procedimiento debe repetirse tras cada reinicio.

Falta de solución definitiva y reacciones de los usuarios

El fallo se mantiene activo desde el 19 de febrero de 2026 y, hasta el momento, Anthropic no ha anunciado una fecha para el lanzamiento de un parche que lo corrija. Esta incertidumbre ha llevado a que algunos usuarios opten por desinstalar Claude para Windows de manera temporal, a la espera de una actualización que resuelva el problema de fondo.

La persistencia del error y la ausencia de una solución oficial subrayan la importancia de monitorear el consumo de recursos de las aplicaciones de inteligencia artificial, especialmente aquellas que requieren funciones avanzadas como la virtualización. Mientras tanto, quienes dependen de Claude en el entorno de Windows deben recurrir a soluciones alternativas para evitar que la memoria RAM quede saturada y su equipo funcione con lentitud.

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