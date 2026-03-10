Claude Cowork llega a Copilot: Microsoft suma agentes de IA avanzados a su plataforma

Microsoft opta por incorporar tecnologías de terceros para potenciar su plataforma Copilot. (Composición Infobae: Europa Press / claude.com)

Microsoft ha dado un paso clave en su estrategia de IA al incorporar la herramienta Cowork de Anthropic en su asistente Copilot. Esta integración, denominada Copilot Cowork, está siendo probada con un grupo selecto de clientes y estará disponible de forma generalizada a finales de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva suscripción Microsoft 365 E7, diseñada para funciones de IA avanzada.

Integración de Cowork en Copilot: nuevas capacidades para usuarios empresariales

Cowork, desarrollada por Anthropic y presentada en enero, permite delegar tareas cotidianas a agentes de inteligencia artificial. Entre sus funciones se encuentran la gestión de archivos, la redacción de correos, la preparación de reuniones, la generación de documentos y el análisis de datos.

Su compatibilidad con herramientas como Claude Code la ha convertido en una opción popular para equipos que buscan automatizar procesos rutinarios y mejorar la productividad.

Así luce la interfaz de la página Claude. (claude.com)

La integración de Cowork dentro de Copilot representa una evolución del asistente de Microsoft, ahora capaz de ejecutar acciones concretas y no limitarse a la conversación.

Según Charles Lamanna, presidente de Microsoft para aplicaciones empresariales, el objetivo es ofrecer a los usuarios un asistente que “toma acción, no solo conversa”, aunque la tecnología fundamental detrás de estas capacidades provenga de socios externos como Anthropic.

Estrategia de IA de Microsoft: dependencia de tecnología de terceros

El anuncio de Copilot Cowork pone de manifiesto la aproximación de Microsoft en el ámbito de la inteligencia artificial. A diferencia de Google, que apuesta por el desarrollo nativo de modelos como Gemini e integra sus soluciones en todo su ecosistema, Microsoft opta por incorporar tecnologías de terceros para potenciar su plataforma Copilot.

Microsoft ha dado un paso clave en su estrategia de IA al incorporar la herramienta Cowork de Anthropic en su asistente Copilot. (Foto: Infobae)

Es pertinente señalar que esta tendencia se vio antes con la integración de los modelos de OpenAI y ahora se amplía con la colaboración con Anthropic.

Esta estrategia convierte a Copilot en un producto que actúa como paraguas comercial, unificando bajo su marca las capacidades que otros desarrolladores aportan. El valor añadido para Microsoft radica en la presentación y gestión de estas herramientas dentro de su entorno, mientras la innovación tecnológica principal surge fuera de la compañía.

Aplicaciones prácticas de Copilot Cowork para usuarios de Microsoft 365

En el uso diario, Copilot Cowork permitirá a los usuarios de Microsoft 365 optimizar la gestión de su agenda en Outlook, identificando reuniones innecesarias o solapadas.

Microsoft 365 es una plataforma en la nube que ofrece acceso por suscripción a herramientas como Word, Excel y OneDrive. (Europa Press)

La herramienta facilitará la elaboración automática de documentación para clientes, aprovechando correos y archivos almacenados en el sistema, y generará presentaciones de manera eficiente.

Todos los documentos y archivos generados mediante Copilot Cowork se almacenarán directamente en el entorno de Microsoft 365, garantizando la centralización y seguridad de la información empresarial.

Copilot 2026: el salto de Microsoft hacia el agente autónomo, multimodal y local

Durante este 2026, Microsoft Copilot ha experimentado una transformación radical. Dejó atrás su papel inicial como simple asistente de chat para convertirse en un agente autónomo, capaz de comprender el contexto y actuar sin intervención constante del usuario.

Copilot ya no necesita enviar toda la información a la nube, sino que puede leer la pantalla del usuario. REUTERS/Dado Ruvic

La nueva versión de Copilot destaca por su capacidad de ejecutar flujos de trabajo completos, enlazando distintas aplicaciones del ecosistema Microsoft como Word, PowerPoint, Outlook y Teams. Ahora, en lugar de limitarse a generar respuestas o borradores, puede recibir instrucciones complejas y encargarse de todo el proceso, desde el análisis de documentos hasta el envío de presentaciones y la coordinación de reuniones internas.

Uno de los cambios más relevantes en su funcionamiento es la integración con equipos que cuentan con Unidades de Procesamiento Neuronal (NPU), conocidas como “AI PCs”. Esta innovación permite que buena parte del procesamiento y análisis de archivos personales se realice directamente en el dispositivo, reforzando tanto la privacidad como la velocidad de respuesta.

Copilot ya no necesita enviar toda la información a la nube, sino que puede leer la pantalla del usuario, buscar archivos específicos en función de descripciones vagas e incluso modificar configuraciones avanzadas del sistema operativo sin depender de servidores externos.

La experiencia de usuario también ha evolucionado gracias a la multimodalidad en tiempo real, impulsada por las últimas generaciones de modelos de OpenAI, descendientes de GPT-4o. Ahora es posible interactuar con Copilot a través de texto, voz y visión.