Cómo activar el modo Cristiano Ronaldo en WhatsApp

Es posible adaptar el perfil de WhatsApp con productos alusivos a Cristiano Ronaldo sin descargar programas externos. (Fotocomposición Infobae)

El Mundial 2026 inicia una nueva etapa para el fútbol internacional y, en la jornada de hoy, Cristiano Ronaldo hace su debut con la selección de Portugal. Millones de aficionados esperan el desempeño del delantero, que vuelve a captar la atención global en una cita que marca su sexta participación mundialista.

En este contexto, existe una alternativa sencilla y gratuita para quienes desean adaptar su cuenta de WhatsApp y sumarse a la fiebre por Cristiano Ronaldo.

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La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, integra distintas funciones de personalización que permiten modificar desde el perfil hasta los chats, sin necesidad de descargar aplicaciones externas ni recurrir a servicios pagos.

Cómo adaptar el perfil de WhatsApp con motivos de Cristiano Ronaldo

Todos los ajustes se realizan desde la aplicación oficial de WhatsApp. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Para quienes desean reflejar su apoyo a Cristiano Ronaldo desde la foto de perfil y el nombre de usuario, el proceso resulta directo y seguro.

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Solo hay que acceder al menú de ajustes de WhatsApp, seleccionar la foto de perfil y cargar una imagen relacionada con el delantero, ya sea una fotografía oficial, un diseño alusivo o una camiseta de Portugal. El cambio se realiza sin exponer información personal y la imagen puede reemplazarse en cualquier momento.

Además, el nombre de usuario admite modificaciones temporales. Al editar el campo de nombre, se pueden incorporar frases como “CR7”, “Força Portugal” o referencias a los récords del futbolista. Esta opción no tiene costo y se revierte fácilmente.

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Qué pasos seguir para cambiar el fondo de los chats en WhatsApp

Se debe elegir una imagen en buena resolución para colocarla como fondo de chat. (Foto: WhatsApp)

La atmósfera del Mundial puede trasladarse a las conversaciones de WhatsApp mediante la personalización de los fondos de pantalla. El usuario debe ingresar a cualquier chat, pulsar el menú de opciones y elegir la función “fondo de pantalla”.

Desde allí, es posible seleccionar imágenes previamente descargadas del estadio, la bandera de Portugal o ilustraciones del propio Cristiano Ronaldo.

Se sugiere optar por imágenes en alta resolución para asegurar una visualización nítida y evitar la pixelación en dispositivos. Los fondos pueden ajustarse de manera individual por chat o aplicarse de modo general.

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Cómo usar las reacciones temáticas para homenajear a Cristiano Ronaldo

La última actualización de WhatsApp ha sumado la opción de reaccionar a mensajes con emojis personalizados, incluidos íconos futbolísticos. Para activar esta función, es necesario mantener pulsado un mensaje específico y, entre los emojis disponibles, seleccionar el balón de fútbol oficial.

WhatsApp permite reaccionar a los mensajes con el balón oficial del Mundial 2026. (Foto: WhatsApp)

Aunque la plataforma aún no incluye emojis oficiales de Cristiano Ronaldo, los usuarios pueden complementar las reacciones con stickers alusivos al jugador, descargables desde la tienda de stickers de WhatsApp.

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Estos recursos son gratuitos y amplían las posibilidades de interacción, permitiendo responder a mensajes sobre los partidos de Portugal con símbolos vinculados al astro.

De qué forma Meta AI ayuda a saber datos de Cristiano Ronaldo

Meta AI, integrada en WhatsApp, facilita el acceso a datos actualizados sobre Cristiano Ronaldo mediante consultas directas. La herramienta brinda contexto sobre su carrera, logros individuales y noticias recientes, adaptando cada respuesta a las preguntas formuladas.

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Al escribir preguntas en la barra de herramientas del chat, los usuarios pueden obtener información sobre la trayectoria del futbolista, sus estadísticas, los clubes en los que ha jugado y detalles de su desempeño en el Mundial 2026.

Meta AI permite consultar datos de Cristiano Ronaldo. (Foto: WhatsApp)

La inteligencia artificial responde en tiempo real, empleando fuentes verificadas y datos oficiales para ofrecer resultados precisos sin necesidad de salir de la aplicación.

Asimismo, Meta AI permite comparar logros de Cristiano Ronaldo con otros futbolistas y consultar récords históricos, como la cantidad de goles marcados en torneos internacionales o el número de participaciones mundialistas.

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Cómo se suman las videollamadas de WhatsApp al modo Cristiano Ronaldo

Las videollamadas de WhatsApp pueden adaptarse al contexto mundialista y a la admiración por Cristiano Ronaldo. Durante una llamada, los participantes tienen la posibilidad de mostrar camisetas del jugador, banderas de Portugal o elementos alusivos al torneo.

WhatsApp permite agregar hasta 32 personas a una videollamada, lo que facilita la organización de encuentros virtuales para comentar los partidos y compartir la emoción de cada gol.

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