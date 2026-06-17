Cómo activar el Modo Mbappé en WhatsApp y gratis para la Copa del Mundo 2026

Los seguidores de Mbappé pueden adaptar su perfil de WhatsApp con elementos relacionados con el futbolista. (Fotocomposición Infobae)

El debut de Francia en el Mundial 2026 ha despertado el entusiasmo de millones de seguidores de Kylian Mbappé, quienes buscan trasladar la pasión futbolística a su vida digital.

En este contexto, personalizar la cuenta de WhatsApp con imágenes y funciones inspiradas en la figura de Mbappé se ha convertido en tendencia entre los aficionados.

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El denominado “Modo Mbappé” en WhatsApp no corresponde a una función exclusiva ni a una actualización especial, sino a la integración de distintas herramientas que la plataforma de Meta ya ofrece.

Cómo funciona el Modo Mbappé en WhatsApp

El Modo Mbappé no es una función única, sino una serie de personalizaciones disponibles en la propia aplicación para reflejar la pasión por el delantero francés. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

El “Modo Mbappé” designa una serie de acciones que permiten adaptar la apariencia y funcionalidad de WhatsApp para reflejar la admiración por Kylian Mbappé.

No existe un botón único ni una opción oficial dentro del menú de la aplicación que active este modo. En cambio, los usuarios pueden combinar varias funciones ya disponibles para personalizar su perfil, fondos de chat y reacciones.

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La posibilidad de personalización incluye desde la elección de una foto de perfil alusiva al delantero hasta la incorporación de imágenes de los estadios o la bandera de Francia como fondo de pantalla en los chats.

Meta, empresa propietaria de WhatsApp, ofrece estas opciones en la versión estándar de la aplicación, sin requerir instalaciones adicionales ni versiones alteradas.

De qué forma modificar el perfil para activar el Modo Mbappé

Actualizar la foto y el nombre de usuario en WhatsApp permite a los aficionados mostrar su apoyo a Mbappé durante el Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El primer paso para activar el “Modo Mbappé” consiste en actualizar la foto y el nombre de usuario en la cuenta de WhatsApp. Muchos seguidores optan por imágenes icónicas de Mbappé, el escudo de Francia o referencias al Mundial 2026.

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Estas modificaciones permiten que otros contactos identifiquen rápidamente la adhesión al ambiente mundialista y generen conversación alrededor de los partidos y las actuaciones del delantero.

El proceso es sencillo: solo con acceder a la configuración de perfil, seleccionar la opción para editar foto y nombre, y cargar la imagen o texto deseado. No se requieren permisos adicionales ni se compromete la privacidad de la cuenta, porque estas funciones están integradas en la aplicación.

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Cuáles opciones existen para personalizar los fondos de cada chat

Es posible cambiar los fondos de los chats de WhatsApp y colocar fotos de Mbappé. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp ofrece la posibilidad de cambiar el fondo de pantalla de los chats individuales y grupales, lo que facilita ambientar la conversación con imágenes de Mbappé, estadios o símbolos del Mundial.

Para personalizar el fondo solo es necesario descargar una imagen relacionada con el delantero o la selección francesa, acceder al menú de chat y seleccionar la opción “fondo de pantalla”.

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Asimismo, las imágenes pueden descargarse de bancos gratuitos o generarse mediante la inteligencia artificial integrada en la plataforma de Meta.

Qué otras funciones integradas potencian el Modo Mbappé

La última actualización de WhatsApp incorpora la posibilidad de reaccionar a mensajes utilizando el balón oficial del Mundial 2026. Para habilitar esta opción, el usuario debe mantener pulsado el mensaje que desea destacar y elegir el ícono del balón, que aparece junto a los emojis tradicionales.

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Los usuarios pueden reaccionar con el balón oficial de la Copa Mundial 2026. (Foto: Europa Press)

Otra novedad relevante es el acceso a Meta AI, el generador de imágenes por inteligencia artificial que permite crear ilustraciones personalizadas con temáticas futboleras.

Al escribir un prompt en la barra de herramientas del chat, la inteligencia artificial produce imágenes de camisetas, banderas o escenas de celebración, que pueden guardarse y utilizarse tanto en el perfil como en los fondos de pantalla.

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Cuánto hay que pagar por activar el Modo Mbappé

Todas las opciones para activar el “Modo Mbappé” están disponibles en la versión gratuita de la app. No requieren descargas adicionales ni pagos de servicios premium.

La integración de estas funciones no solo se limita al aspecto visual. Durante las videollamadas de WhatsApp, los usuarios pueden mostrar camisetas de Francia, objetos alusivos o fondos decorados con motivos mundialistas.

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