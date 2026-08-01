Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

Brian Buley, un resiliente que ama la actuación y sigue adelante a pesar que, como cuenta, "cuesta llegar a fin de mes"

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Brian Buley lleva años sin que la industria audiovisual argentina le dé un respiro económico, pero eso no lo detiene. El actor de talla baja que se ganó el corazón del público con su papel de Pedrito en El Marginal —y que en 2016 fue nominado al Martín Fierro como Revelación— está a punto de estrenar Sin Ley, una película de acción y suspenso producida por Aires New York Films y dirigida por Carlos Lasso. En el film interpreta a Tucán, un expolicía que se lanza a investigar el secuestro de la hija de un amigo. El estreno está previsto el 13 de agosto en el cine Gaumont.

La película, de 93 minutos, fue rodada en Argentina con talento y recursos locales. El guion es de Tony Rodríguez y Gaby Zomb, y el elenco lo completan Rodríguez, Claudio Medina, Maru Gandolfo y Enrique Bogado. La producción ya cosechó el premio a mejor dirección en el Festival Cine con Riesgo 2025. La entrevista con Teleshow tuvo lugar días después de que Buley despidiera a su hermano Matías, de 29 años, de cuya muerte no quiere hablar demasiado y a quien le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram: “Hay personas que dejan este mundo demasiado pronto, pero nunca dejan el corazón de quienes las aman. Dondequiera que estés, espero que puedas sentir cuánto te seguimos amando. Hasta el día en que nos volvamos a encontrar”.

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La pastilla de la actuación de Brian Buley en la película de acción 'Sin Ley'

— ¿Qué te atrapó de la historia de Sin Ley?

— La historia habla de crímenes, de todo un poco. Pero lo que más me atrapa es la búsqueda de una chica que desaparece. Un padre se desesperaría al no encontrar a su hija de un día para el otro, puede estar viva o puede estar muerta. Eso es lo que conlleva Sin Ley.

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— ¿Y quién es tu personaje?

— Mi personaje es Tucán. Es un expolicía que está desesperado por investigar, pero que no sabía que la chica desaparecida era la hija de un amigo suyo. Era un expolicía que andaba en la joda, digamos.

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— La película ganó el premio a mejor dirección en el Festival Cine con Riesgo 2025. ¿Cómo fue trabajar con Carlos Lasso?

— Con Carlitos ya hice un cortometraje llamado El Magistral, con varios actores amigos, entre ellos el Chiqui Ocupa. La dirección de Carlos Lasso es tremenda. Es un tipo muy atento, al igual que Tony Rodríguez, que son dos personas de mente muy pensativa. Fijate que después de Sin Ley vamos a hacer algo muy lindo: una película, una comedia de amor en Italia, con la productora de Tony.

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El afiche de Sin Ley, la película donde actúa Brian Buley

— Hace un tiempo contaste que estabas pasando por una etapa económica difícil y que habías arrancado un emprendimiento de electrodomésticos. ¿Cómo está eso?

— Ahora trato de recuperarme, porque hace una semana más o menos perdí a mi hermano Matías. Pero respecto a lo de electrodomésticos, sí, me dediqué a vender secadores de pelo, maquinitas de cortar pelo, toallas. Vendía por catálogo y por internet, por WhatsApp, con una lista que se llamaba Electrobrain. Ahora paró un poco la venta por la situación económica. Hoy día como que cuesta llegar al mes. Tratás de juntar billete por billete para poder hacerte una salchicha con arroz. Esa plata que antes te dabas el gusto de gastar en una hamburguesa, hoy la juntás con otra para poder llegar a fin de mes.

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— Empezaste cuidando autos en Capital, pasaste por El Marginal, te nominaron al Martín Fierro como Revelación, estuviste en la mesa de Mirtha Legrand. ¿Cómo procesás esa montaña rusa cuando mirás para atrás?

— Hoy estoy muy agradecido. Agradecido a la familia Ortega, empezando por Luis Ortega, que fue quien confió en lo que yo podría dar. Yo en El Marginal fui por un capítulo, pero tuve la sorpresa de conocer a Juan Minujín, que era el protagonista. El primer día de rodaje, Luis me agarró y me sentó en el sillón de los Borges, diciendo que yo iba a formar parte de ahí. Pero después terminé yendo con los pibes de la Sub 21, que era donde más encajaba. Al mismo Sebastián Ortega le gustó lo que venía haciendo, con solo tres meses de estudio en teatro. Y Juan Minujín dijo: “Yo no sé por qué Brian tiene que hacer un solo capítulo, que se quede toda la tira”. Eso fue en el Marginal 1. Terminé abarcando de la 1 a la 5.

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— ¿Qué cambiarías en la industria audiovisual argentina para que actores como vos puedan vivir de su oficio?

— Yo pienso que fui tocado por Dios, soy cristiano. Eso me enseñó a no decaerme. No porque sea de talla baja voy a dejar de hacer lo que me hace más feliz. Yo creo que hoy día en cualquier circo o producción están buscando personas de una condición como la mía.

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Sebastián Ortega junto a Brian Buley cuando actuó en El Marginal

— Fuiste crítico de En el barro. ¿Hablaste después con los Ortega?

— No, fue un malentendido. Yo no había hablado mal de la serie, lo que dije es que me habían prometido una serie y me dieron un telo: se la pasaban garch.. todo el día. Mostrame una puñalada, una cortada de cogote, que es lo que la gente busca. No un meta y ponga (ríe).

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— ¿Te gusta más la acción, entonces?

— Exacto. El Marginal me enseñó eso. Salí del Marginal 1, donde ahí había todo el tiempo puñaladas, que saltaba uno, que moría el otro, que rociaban con nafta. Hasta el día de hoy la gente en la calle me dice: “Pedrito, no puedo creer que tu personaje haya muerto en El Marginal”. Yo en esa serie aporté algo muy lindo. Por eso hoy, trabajando con Tony Rodríguez, vamos por ese lado.

— Dijiste alguna vez que venías con una curva medio torcida en la vida. ¿Qué cosas hiciste de las que hoy te arrepentís?

— Por ejemplo, quedarme con lo ajeno. No volvería a hacer lo que hacía antes: ir a dormir a una plaza, hacer boludeces y esas cosas.

El posteo de Brian Buley por la muerte de su hermano

— Perdiste a tu hermano Matías hace muy poco. ¿Querés contarnos cómo era él?

— Mati era muy buena persona conmigo, con mi familia, con mis hermanas. Con él viví mucho, porque nos criamos juntos, toda la vida juntos. Siempre vivimos para mamá y tratamos de que entre los dos no le faltara nada ni a mis hermanas ni a ella. Tengo una anécdota muy linda: vivíamos en una pensión en Capital y era el Día del Padre. Habíamos juntado plata y le compramos una Pepsi y una cerveza. No sabíamos escribir bien, pero hicimos un garabato y pusimos “Feliz día, papá”. Entonces yo le dije a Matías que nos metiéramos adentro de la baulera para que papá no nos viera. Él había puesto un broche para que no se cerrara la puerta, y me dijo: “No saques el broche, Brian, porque nos quedamos encerrados y de este lado no hay picaporte para abrir”. Yo le dije que no pasaba nada, tiré el broche y se cerró la puerta. Terminamos encerrados en la baulera pidiendo ayuda. Cuando salimos, me comí una paliza por desobedecer. Matías era más inteligente que yo. Tenía 29 años. Me quedo con los mejores recuerdos de él.