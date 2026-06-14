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En Vivo partidos del 14 de junio del Mundial 2026: apps legales

Para seguir los encuentros en vivo de forma segura, existen plataformas con derechos exclusivos que permiten verlos todos o solo los principales, dependiendo de la región

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Esta jornada debutan combinados nacionales como Alemania, Países Bajos y Ecuador en el torneo internacional. (Fotocomposición Infobae)
Esta jornada debutan combinados nacionales como Alemania, Países Bajos y Ecuador en el torneo internacional. (Fotocomposición Infobae)

Este domingo 14 de junio, el Mundial 2026 inicia una jornada clave con el debut de selecciones como Alemania, Países Bajos y Ecuador. La expectativa crece entre los aficionados que buscan ver cada jugada y gol, mientras la demanda por acceder a transmisiones oficiales y legales se intensifica en toda Latinoamérica y otras regiones.

Frente a esta situación, se vuelve fundamental informarse sobre las aplicaciones legales disponibles para ver los partidos del Mundial 2026 en vivo.

El acceso seguro y en alta calidad depende de elegir plataformas oficiales, porque el uso de aplicaciones piratas implica riesgos de ciberseguridad y posibles sanciones legales.

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Cuál app transmite los 104 partidos del Mundial 2026 en Latinoamérica

Partidos como Turquía contra Australia son solo transmitidos por DGO. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
Partidos como Turquía contra Australia son solo transmitidos por DGO. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

La plataforma DGO (DirecTV GO) es la opción para quienes buscan cobertura total del torneo en países como Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. Es la única aplicación que ofrece la transmisión en vivo de los 104 partidos, incluyendo más de 40 encuentros que no se emiten en señal abierta.

DGO permite acceder desde celulares, tablets y Smart TV, con señales interactivas y calidad HD. El usuario puede elegir cámaras alternativas y estadísticas en tiempo real.

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Qué apps permiten ver algunos partidos del Mundial 2026

Para quienes prefieren seguir los partidos de una selección en particular o los encuentros más destacados, existen alternativas legales a través de apps streaming que han adquirido derechos parciales.

Disney+ es una de las apps pagas para ver algunos partidos de la Copa Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Disney+ es una de las apps pagas para ver algunos partidos de la Copa Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Disney+ (Plan Premium) transmite un paquete selecto de partidos, en especial los de la fase de grupos de selecciones sudamericanas y la final, tras la integración de ESPN a su oferta. Esta opción se encuentra disponible para toda América del Sur y requiere suscripción al plan premium.

En México, ViX emite en directo varios partidos, incluyendo algunos en exclusiva, mientras que en Estados Unidos, Peacock transmite los 104 encuentros con narración en español y Fox Sports App los presenta en inglés.

Cómo ver de forma gratuita los partidos del Mundial 2026

La señal abierta sigue siendo una vía relevante para millones de espectadores. Los canales nacionales de cada país han habilitado apps y plataformas oficiales para ver entre 30 y 35 partidos, principalmente los de la selección local, la inauguración, las semifinales y la final.

Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
Canales nacionales transmiten partidos específicos sin costo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Colombia, los partidos se pueden ver en vivo a través de las aplicaciones de Caracol Televisión y Canal RCN. En Argentina, las opciones son Mi Telefe, TyC Sports Play y Televisión Pública, que permiten seguir sin costo los compromisos más importantes.

En México, la app de Azteca Deportes ofrece 32 partidos gratuitos, complementados por los partidos libres en ViX, mientras que en Chile la transmisión oficial recae en la señal online de Chilevisión.

En Perú, los partidos seleccionados se pueden ver en América TV GO y las plataformas de América Deportes. En España, RTVE Play ofrece todos los partidos de la selección, semifinales y final, garantizando acceso legal y de calidad para los aficionados locales.

Cuáles son los peligros de usar aplicaciones piratas para ver el Mundial 2026

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
El uso de servicios ilegales provoca daños en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos internacionales de ciberseguridad han advertido sobre los peligros asociados al uso de aplicaciones piratas o APKs de procedencia dudosa, como Magis TV o XUPER TV.

Estos servicios ilegales, al margen de los derechos oficiales, roban datos personales, contraseñas y propagar malware en los dispositivos de los usuarios, aprovechando el entusiasmo masivo por el torneo.

Sumado a los riesgos técnicos y de privacidad, el uso de aplicaciones no autorizadas puede acarrear sanciones legales, bloqueos de cuentas y pérdida de acceso a servicios digitales.

Las autoridades sugieren a los usuarios a optar exclusivamente por plataformas oficiales para evitar exponer información bancaria o personal, porque durante eventos de alta demanda la ciberdelincuencia incrementa sus actividades.

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