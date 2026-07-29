Crimen y Justicia
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Asesinaron a un hombre en Santiago del Estero y buscan a su exyerno como principal sospechoso por apuñalarlo

La víctima de 54 años falleció durante su traslado a un hospital luego de recibir varias puñaladas. El principal sospechoso permanece prófugo y se desplegó un operativo de búsqueda

Personal policial realizó un operativo de búsqueda en zonas rurales tras el ataque en Alberdi (Diario Panorama)
Personal policial realizó un operativo de búsqueda en zonas rurales tras el ataque en Alberdi (Diario Panorama)
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Este martes por la madrugada, un hombre de 54 años fue asesinado tras recibir múltiples heridas de arma blanca en la localidad de Santos Lugares, en el departamento Alberdi, provincia de Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Ramón Prados y la hipótesis principal de la investigación apunta a un presunto conflicto familiar.

La búsqueda se centra en René Cejas, exyerno de la víctima, señalado como el principal sospechoso. Tras la agresión, Cejas escapó y se encuentra prófugo. La policía desplegó un operativo para dar con su paradero. De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Liberal, el ataque se produjo cerca de las 2:20 en el paraje Estero, dentro del domicilio de Prados, tras una discusión que escaló hasta derivar en una agresión fatal.

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Prados fue encontrado con múltiples heridas en la zona abdominal. Los primeros reportes médicos detallaron que la víctima llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Santos Lugares, desde donde se dispuso su derivación al Centro Integral de Salud Banda. Sin embargo, el hombre falleció en el trayecto, a la altura de la localidad Bandera Bajada, debido a la gravedad de las lesiones.

Tras los hechos, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 18 de Campo Gallo, bajo la órbita de la Departamental N° 11 de Monte Quemado, montaron un operativo cerrojo en la zona rural para localizarlo. Las autoridades no descartan la posibilidad de que el sospechoso se haya arrojado al río Salado tras el crimen, por lo que se sumaron a la búsqueda equipos del Grupo Especial de Rescate (GER).

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El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia. Con esos resultados, buscan determinar con precisión la mecánica del ataque y las circunstancias que rodearon el homicidio. Por otro lado, los investigadores intentan determinar el móvil del crimen para reconstruir la secuencia, hasta el momento no trascendieron antecedentes de violencia previos entre la víctima y el agresor.

La investigación judicial continúa mientras la policía mantiene activo el operativo para dar con el prófugo
La investigación judicial continúa mientras la policía mantiene activo el operativo para dar con el prófugo

El despliegue policial en la zona incluyó patrullajes rurales y controles en caminos y pasos alternativos, con la participación de unidades especiales y brigadas de infantería. El operativo se mantuvo durante toda la jornada, con la expectativa de lograr la captura del principal sospechoso.

Las fuentes consultadas remarcaron que la causa se halla bajo secreto de sumario, y que la justicia dispuso la reserva de ciertos detalles para no entorpecer el avance de las pesquisas. La búsqueda del sospechoso continúa activa y la fiscalía aguarda los resultados de la autopsia para sumar elementos al expediente.

Mataron a su cuñado de una puñalada en Mar del Plata

El hecho ocurrió a fines de mayo en Mar del Plata, cuando una discusión entre familiares habría derivado en una agresión con arma blanca. La División Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata detuvo a J.O.R., conocido como “El Uña” y de 36 años, por el homicidio de su cuñado Paulo Ezequiel López, de 39 años.

La victima recibió una puñalada en el abdomen y fue hallado en el suelo por efectivos policiales tras un llamado al 911. Fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció internada y, semanas después, recibió el alta.

Ante la Justicia, López identificó a J.O.R. como el autor del ataque y solicitó la continuidad de la causa. Sin embargo, su estado de salud se deterioró a fines de junio por complicaciones derivadas de la herida. El 2 de julio reingresó al hospital y falleció dos días más tarde.

La investigación, dirigida por el fiscal Carlos Russo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios. El sospechoso fue localizado y arrestado el 5 de julio, portando un cuchillo de 24 centímetros. Actualmente, el hombre permanece detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de la definición judicial.

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