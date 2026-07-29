Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo sube más de 4% tras los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo sube más de 4% tras los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán (REUTERS)

Guardar

El precio del petróleo subió este miércoles más de 4% después de que el ejército de Estados Unidos informara la interceptación de misiles lanzados por Irán y la ejecución de ataques en represalia, lo que reactivó las tensiones en Medio Oriente y llevó al mercado energético a recuperar parte de las pérdidas de los últimos días.

El barril de WTI, referencia del mercado estadounidense, avanzó un 4,1% hasta los 82,52 dólares, mientras que el crudo Brent, referencia internacional, subió un 4,19% hasta los 87,61 dólares, según las cotizaciones registradas durante la jornada.

El repunte ocurrió después de varios días de retroceso marcados por una suspensión de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. La nueva escalada militar volvió a colocar los riesgos geopolíticos en el centro de la atención de los inversores, ante la posibilidad de nuevas interrupciones en una región clave para el suministro mundial de energía.

PUBLICIDAD

Washington informó que, junto con Arabia Saudita, realizó ataques contra aliados de Irán en Irak, mientras que Teherán comunicó la detención de tres petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de crudo.

Un dron es interceptado en el cielo sobre Erbil, Irak, el 15 de julio de 2026. (Dlawer/X/REUTERS)

El movimiento alcista del petróleo contrastó con el comportamiento de las bolsas asiáticas, que extendieron sus caídas ante las dudas sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

En Corea del Sur, el índice Kospi se desplomó más del 8% hasta los 5.531,56 puntos, arrastrado por la fuerte caída de las acciones tecnológicas ante las dudas de los inversores sobre las valuaciones del sector de semiconductores y el crecimiento de la inteligencia artificial. Los títulos de SK hynix llegaron a retroceder cerca del 18%, mientras que Samsung Electronics perdió alrededor del 12,5%.

PUBLICIDAD

La baja se produjo pese a que SK hynix presentó resultados récord para el segundo trimestre de 2026, con un aumento del 1.242% interanual en su utilidad neta, impulsado por la demanda vinculada a la infraestructura de inteligencia artificial. Sin embargo, el balance no logró frenar la presión vendedora sobre las acciones de la compañía, que profundizaron las pérdidas en el mercado surcoreano.

Otros mercados de la región también registraron bajas. En Japón, el índice Nikkei 225 cedió un 1,8% hasta los 61.038,63 puntos, tras haber iniciado la jornada con ganancias. La plaza japonesa también reaccionó al terremoto que afectó la región de Kyushu, donde una compañía papelera con instalaciones en la zona registró una caída del 1% en sus acciones.

PUBLICIDAD

El índice Taiex de Taiwán retrocedió un 3,6%, mientras que el Shanghai Composite cayó un 0,5% hasta los 3.793,11 puntos. En sentido contrario, el índice Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1,7% hasta los 25.738,42 puntos, y el S&P/ASX 200 de Australia ganó un 1% hasta los 9.036,90 puntos.

El movimiento alcista del petróleo contrastó con el comportamiento de las bolsas asiáticas, que extendieron sus caídas ante las dudas sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial (EP)

En Wall Street, las acciones tuvieron un desempeño mixto en la última jornada. El índice S&P 500 subió un 0,2%, el Dow Jones Industrial Average avanzó un 1%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,2%.

Los mercados estadounidenses recibieron el impulso de los resultados empresariales, con varias compañías que informaron ganancias superiores a las previstas por los analistas. Coca-Cola subió un 5% después de reportar un incremento del 7% en sus ingresos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las compañías vinculadas al sector de semiconductores continuaron bajo presión. Las acciones de Micron Technology cayeron un 8,9%, mientras que Advanced Micro Devices retrocedió un 8,1% y Applied Materials bajó un 7,8%.

El avance del petróleo vuelve a reflejar la sensibilidad del mercado energético frente a los acontecimientos militares en Medio Oriente, mientras los inversores mantienen la atención sobre la evolución del conflicto entre Washington y Teherán y su impacto sobre el suministro global de crudo.

(Con información de AFP y AP)