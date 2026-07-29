Benjamin Netanyahu afirmó que comparte con Donald Trump un “compromiso común” para impedir que Irán obtenga armas nucleares

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

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El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que comparte con el presidente estadounidense Donald Trump un “compromiso común” para impedir que el régimen de Irán obtenga armas nucleares con las que pueda amenazar a países de Medio Oriente y otras regiones.

Las declaraciones del jefe de Gobierno israelí se produjeron tras su reunión con Trump en la Casa Blanca, en Washington, a la que calificó como “genial” y “una de las mejores reuniones que hemos tenido”.

En una entrevista con la cadena Fox News emitida el martes por la noche, Netanyahu describió la alianza con el mandatario estadounidense como un “muro de granito” en medio de la guerra contra Irán y rechazó las versiones sobre posibles diferencias entre ambos gobiernos.

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“Siempre odio decepcionar a nuestros críticos autoproclamados que intentan encontrar grietas en nuestra alianza. Y lo que encuentran, como hoy, es un muro de granito”, afirmó.

“Eso se debe a que el presidente (Trump) es muy claro. Tenemos un compromiso común”, sostuvo Netanyahu, quien agregó: “No queremos que este régimen fanático de Teherán posea armas nucleares para amenazar a todos los estadounidenses, la paz mundial y la existencia de Israel”.

En ese sentido, Netanyahu afirmó que el objetivo es compartido por Washington y Jerusalén y aseguró que “se va a lograr, ya sea por medios diplomáticos o por otros medios”.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (i), donde aparece posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), durante una reunión del martes, en la Casa Blanca en Washington (@netanyahu en X)

La reunión entre Netanyahu y Trump en la residencia presidencial estadounidense se produjo en un momento de máxima tensión internacional, tras el inicio de la ofensiva conjunta contra Irán. El encuentro, que se extendió durante casi una hora y media a puerta cerrada, fue calificado por ambos como “excelente” y “muy buena”, aunque la Casa Blanca evitó revelar detalles sobre los acuerdos alcanzados.

La cita estuvo marcada por el reciente intercambio de ataques con misiles en Medio Oriente. El Ejército estadounidense informó que Irán lanzó múltiples misiles balísticos contra fuerzas norteamericanas desplegadas en la región, aunque todos fueron interceptados. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques con proyectiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania.

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Un funcionario israelí que participó en la reunión, bajo condición de anonimato, señaló a Associated Press que Netanyahu reiteró ante Trump la disposición de Israel a responder si Irán lanzaba un ataque directo, aunque también expresó su intención de confiar en el criterio de Estados Unidos ante una eventual escalada.

El encuentro permitió a Netanyahu reducir las tensiones previas con Trump, quien había cuestionado la filtración de información israelí y aseguró que conoce exactamente “lo que está pasando en Pickaxe”, en referencia al presunto complejo nuclear subterráneo iraní mencionado por el mandatario estadounidense.

Antes de la reunión, Trump declaró a Fox & Friends: “Bibi (Netanyahu) me lo dice porque quiere que siga involucrado”.

Una vista satelital muestra las entradas de los túneles en la montaña Pickaxe, pertenecientes a la instalación nuclear de Natanz, cerca de Natanz, Irán (Vantar vía REUTERS/Archivo)

Ambos líderes abordaron también el acuerdo marco firmado con Líbano en relación con la guerra con Hezbollah y la posible ampliación de los Acuerdos de Abraham, el proceso impulsado para normalizar las relaciones entre Israel y países de mayoría musulmana.

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Un alto funcionario israelí explicó que Netanyahu se comprometió a no obstaculizar los esfuerzos de reconstrucción y estabilización impulsados por Estados Unidos en Gaza y Líbano, donde la presencia militar israelí generó cuestionamientos internacionales.

En el sur del Líbano, Israel aceptó permitir el despliegue limitado del ejército libanés en aldeas donde operaba Hezbollah, como parte de un programa piloto acordado semanas atrás. Las próximas negociaciones, con el respaldo del Departamento de Estado estadounidense, se realizarán en Roma para definir una eventual ampliación de la iniciativa.

El ejército israelí mantiene operaciones en Gaza y el sur de Líbano, y sostiene que sus ataques están dirigidos contra grupos terroristas, en referencia a Hamas y Hezbollah, respectivamente.

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La reunión del martes, seguida por la aparición conjunta de Netanyahu, Trump y el vicepresidente JD Vance en el funeral del senador Lindsey Graham, mostró públicamente la alianza entre los dirigentes.

Desde el entorno del primer ministro israelí señalaron que la decisión sobre los próximos pasos frente a Irán corresponde en gran medida a Trump. “Si puede hacerlo sin volver a los combates militares intensos, está bien. ¿Por qué no?”, afirmó Netanyahu en una entrevista con Fox News. Sin embargo, el mandatario israelí agregó: “De una forma u otra, tienen que poner fin a su programa nuclear”.

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(Con información de Associated Press)