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Tras reunirse con Trump, Zelensky afirmó que la iniciativa en la guerra de Ucrania “no está en manos de Putin”

“Pedimos que se detenga esta guerra todos los días, como mínimo para negociar un alto el fuego durante un determinado periodo y dar a los diplomáticos la posibilidad de negociar. Pero no quiere. Por eso tenemos que responder, ser duros, ser fuertes“, afirmó el mandatario ucraniano durante una entrevista con Fox News

Zelensky afirmó que la iniciativa de la guerra en Ucrania “no está en manos de Putin” (REUTERS)
Zelensky afirmó que la iniciativa de la guerra en Ucrania “no está en manos de Putin” (REUTERS)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró el martes en Washington que el mandatario ruso, Vladimir Putin, perdió la iniciativa en la guerra, afirmó que Moscú sufre unas 30.000 bajas mensuales y sostuvo que el Kremlin rechaza cualquier intento de avanzar hacia un alto el fuego, mientras Estados Unidos impulsa nuevas sanciones contra Rusia y los combates continúan en ambos países.

Zelensky formuló esas declaraciones durante una entrevista con Fox News, después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un contexto marcado por la intensificación de los ataques entre Kiev y Moscú y por el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos promovidos por Washington para poner fin al conflicto iniciado tras la invasión rusa de febrero de 2022.

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"Putin está perdiendo 30.000 de sus soldados al mes... son muchas bajas, pero no quiere detener esta guerra. Así que ahora la iniciativa no está en manos de Putin“, sostuvo el mandatario ucraniano.

Zelensky reiteró que Ucrania busca abrir un espacio para las negociaciones, pero responsabilizó al presidente ruso por la continuidad de la guerra.

"Pedimos que se detenga esta guerra todos los días, como mínimo para negociar un alto el fuego durante un determinado periodo y dar a los diplomáticos la posibilidad de negociar. Pero Putin no quiere (...). Por eso tenemos que responder, ser duros, ser fuertes. No solo nosotros. Contamos con las sanciones“, expresó.

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Horas antes, Zelensky mantuvo una reunión a puerta cerrada de casi una hora con Trump en el Despacho Oval. Tras el encuentro, informó que ambos analizaron la posibilidad de que Ucrania produzca interceptores Patriot, considerados esenciales para reforzar la defensa antiaérea del país.

Zelensky formuló la declaraciones durante una entrevista con Fox News, después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca (REUTERS)
Zelensky formuló la declaraciones durante una entrevista con Fox News, después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca (REUTERS)

"El presidente y yo hablamos de licencias para la producción de interceptores Patriot y de varias otras ideas que podrían ayudar“, escribió Zelenski en la red social X.

A comienzos de julio, Trump manifestó su disposición a autorizar la fabricación de esos sistemas en territorio ucraniano.

La necesidad de reforzar la defensa aérea cobró mayor relevancia después de que la ONU informara que junio registró el mayor número de víctimas civiles en Ucrania desde abril de 2022, debido al incremento de los ataques rusos con misiles de difícil intercepción.

Según el texto, únicamente los sistemas estadounidenses Patriot pueden derribar esos misiles, mientras Ucrania enfrenta una marcada escasez de proyectiles interceptores PAC-3. Esa situación se agravó después de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero de este año.

Al finalizar la reunión, Trump publicó fotografías del encuentro en sus redes sociales junto al mensaje: "Se hablaron de muchas cosas. ¡La reunión fue muy bien!“.

Pese a los contactos políticos en Washington, los enfrentamientos continuaron durante la noche del martes al miércoles. Funcionarios de la ciudad ucraniana de Kherson informaron que un hombre murió y al menos dos personas resultaron heridas durante un ataque con drones rusos.

Del lado ruso, las autoridades comunicaron que una mujer murió y un hombre sufrió lesiones tras un bombardeo sobre la ciudad portuaria de Taganrog, en el sur del país.

Funcionarios de la ciudad ucraniana de Kherson informaron que un hombre murió y al menos dos personas resultaron heridas durante un ataque con drones rusos (REUTERS)
Funcionarios de la ciudad ucraniana de Kherson informaron que un hombre murió y al menos dos personas resultaron heridas durante un ataque con drones rusos (REUTERS)

La reunión entre Trump y Zelensky también reflejó un cambio en la relación entre ambos dirigentes. Los vínculos se recompusieron después del fuerte enfrentamiento que protagonizaron en el Despacho Oval en febrero de 2025, cuando el mandatario estadounidense acusó al presidente ucraniano de ingratitud y de "jugar con la Tercera Guerra Mundial“.

Semanas atrás, Trump incluso planteó que los ataques ucranianos dentro del territorio ruso podrían contribuir al final del conflicto.

Durante su visita a Washington, Zelensky además participó en una ceremonia en homenaje al senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales defensores de la ayuda estadounidense a Ucrania, quien murió este mes a los 71 años.

Más tarde, el mandatario ucraniano asistió al Senado de Estados Unidos antes de la primera votación de procedimiento sobre un proyecto de ley bipartidista que busca endurecer las sanciones contra Rusia.

Graham impulsó esa iniciativa durante más de un año y alcanzó un acuerdo con la Casa Blanca sobre las modificaciones del texto poco antes de su muerte. La votación permitió que el proyecto avanzara hacia su aprobación definitiva y elevó la presión sobre la Cámara de Representantes, donde la propuesta enfrenta mayores diferencias entre los legisladores.

Zelensky además participó en una ceremonia en homenaje al senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales defensores de la ayuda estadounidense a Ucrania, quien murió este mes a los 71 años (AP)
Zelensky además participó en una ceremonia en homenaje al senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales defensores de la ayuda estadounidense a Ucrania, quien murió este mes a los 71 años (AP)

Tras la sesión, Zelensky publicó otro mensaje en X para destacar el avance parlamentario. "Este es el primer paso hacia la implementación de los planes de Lindsey y, sin duda, un paso hacia la paz“, escribió el presidente ucraniano.

(Con información de AFP)

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