Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Lo asesinaron a tiros y se dieron a la fuga en Santiago del Estero: buscan identificar a los responsables

Yonathan Martín Romero tenía 28 años y era oriundo de Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. Por el momento, los agresores no pudieron ser identificados

La víctima, de 28 años, fue asesinada a disparos el domingo a la madrugada (Facebook: Canal Termas de Río Hondo)
La víctima, de 28 años, fue asesinada a disparos el domingo a la madrugada (Facebook: Canal Termas de Río Hondo)
Guardar

A dos días del crimen de Yonathan Martín Romano, el joven de 28 años asesinado de un disparo en el pecho en Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, las autoridades buscan identificar a los responsables. En este marco, accedieron a un video clave.

En medio de la investigación por el homicidio ocurrido cerca de las 03:00 horas de la madrugada del domingo en el barrio Adela, los investigadores tuvieron acceso a un registro, en donde se vio cómo un auto de color blanco, señalado como el vehículo donde habrían viajado los atacantes, circula por la zona. Segundos después, la víctima fue captada mientras corría detrás del rodado.

PUBLICIDAD

Al llegar a la esquina, el conductor dio una vuelta y quedó de frente a Romano. A raíz de la iluminación de los faros del vehículo, no se logra distinguir la acción hasta que los atacantes retornan la marcha y se observa cómo el hombre se desploma lentamente en el suelo.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Panorama, la víctima fue hallada tendida sobre la vía pública, en inmediaciones de las calles Antenor Álvarez y Santa Fe, tras un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de un hombre herido en la calle. Además, uno de los vecinos habría reconocido a la víctima, por lo que dio aviso a su familia.

PUBLICIDAD

El momento en el que Romero cae desplomado y el auto se da a la fuga (Gentileza: Diario Panorama)
El momento en el que Romero cae desplomado y el auto se da a la fuga (Gentileza: Diario Panorama)

Cuando el personal de la Comisaría Comunitaria N° 40 llegó al lugar, se encontraron con el padre de la víctima, quien intentaba reanimarlo y pedía por ayuda. “Tiene un tiro en el pecho”, les indicó a los efectivos. La grave herida de arma de fuego sería constatada minutos después, cuando arribó una ambulancia con personal médico.

A raíz de esto, el joven fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas. Sin embargo, la médica de guardia, María Marenco, confirmó que el joven había ingresado sin signos vitales. Fue así que se dio intervención a las autoridades judiciales locales, quienes todavía no determinaron el móvil del crimen, ni la identidad de los involucrados.

La zona en donde Romero fue baleado desde un automóvil color blanco
La zona en donde Romero fue baleado desde un automóvil color blanco

En paralelo, el personal de Policía Científica fue convocado para trabajar en la escena del crimen. Según informaron, se realizaron pericias y se secuestraron prendas de vestir y una funda de teléfono celular con aparentes manchas de sangre. También se detectó una mancha hemática de aproximadamente 30 por 30 centímetros y huellas de un vehículo, que serán analizadas para avanzar en la causa.

Por otro lado, los vecinos de la zona aportaron testimonios relevantes. Algunos afirmaron haber escuchado dos detonaciones seguidas por vehículos que se alejaban a gran velocidad. Asimismo, otra testigo señaló que vio un automóvil huir rápidamente tras oír un disparo.

El joven llegó sin signos vitales al centro médico (Facebook: Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo)
El joven llegó sin signos vitales al centro médico (Facebook: Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo)

Durante las primeras averiguaciones, un hombre de 46 años declaró haber compartido bebidas alcohólicas con la víctima hasta la medianoche, momento en que Romano se retiró hacia su domicilio. Además, un joven de 22 años relató que encontró a la víctima tendida en la calle mientras circulaba en motocicleta y dio aviso a sus familiares.

Actualmente, el caso quedó en manos de la División Homicidios Complejos, bajo disposición del fiscal Gustavo Montenegro, quien ordenó que se realizara una autopsia y una inspección ocular con luz diurna para recabar más pruebas. En simultáneo, el personal del área de Robo y Hurto inició con las tareas investigativas para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

A pesar de que todavía los investigadores no descartarían ningún tipo de hipótesis, una de las líneas que serán consideradas apuntaría a un presunto ajuste de cuentas. En línea con esto, trascendió el rumor de que la víctima habría cometido robos a vehículos por esa zona. Bajo este supuesto dato, plantearon la posibilidad de que los responsables hubieran querido cobrar venganza por un presunto hecho pasado.

Temas Relacionados

Santiago del EsteroTermas de Río HondoHomicidiosFugaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asesinaron a un hombre en Santiago del Estero y buscan a su exyerno como principal sospechoso por apuñalarlo

La víctima de 54 años falleció durante su traslado a un hospital luego de recibir varias puñaladas. El principal sospechoso permanece prófugo y se desplegó un operativo de búsqueda

Asesinaron a un hombre en Santiago del Estero y buscan a su exyerno como principal sospechoso por apuñalarlo

El crimen del joven en La Plata por un conflicto de parejas sumó un nuevo detenido

A Gabriel Alejandro Lezcano lo mataron de un disparo en la vereda de la casa de su hermano. Tanto el presunto responsable de haberlo ejecutado como su compañero se encuentran detenidos

El crimen del joven en La Plata por un conflicto de parejas sumó un nuevo detenido

Condenaron a seis hombres por estafar con cheques electrónicos a varias empresas de Salta

El juez Leonardo Feans homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó penas de prisión efectiva y condicional a los integrantes de una organización que defraudó comercios a través de pagos con documentos sin fondos

Condenaron a seis hombres por estafar con cheques electrónicos a varias empresas de Salta

Detuvieron a un barrabrava y a una jubilada por ser parte de una banda narco en Córdoba

La mujer cumplía con una prisión domiciliaria por causas previas vinculadas a la tenencia y distribución de drogas

Detuvieron a un barrabrava y a una jubilada por ser parte de una banda narco en Córdoba

Un tiroteo en Neuquén dejó dos heridos y un sospechoso prófugo

La policía investiga un grave episodio que sucedió en el barrio Parque Industial. El presunto autor logró escapar. Analizan los vínculos entre los implicados y si un conflicto previo motivó la agresión

Un tiroteo en Neuquén dejó dos heridos y un sospechoso prófugo

DEPORTES

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

El posteo de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo en un yate que encendió las redes tras su salida de River Plate

7 frases de Beccacece sobre Argentina tras el Mundial: del sucesor de Scaloni a las teorías conspirativas por la final ante España

Franco Colapinto alcanzó una marca histórica en la Fórmula 1: el dato que lo distingue

TELESHOW

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

Gustavo Garzón recordó la insólita táctica que usó para encontrar a su hijo después de que se extraviara en el parque

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

Sofía Gonet se mostró a cara lavada y reveló cómo es su rutina para empezar el día: “Piensan que soy vaga”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo sube más de 4% tras los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán

Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo sube más de 4% tras los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán

Tras reunirse con Trump, Zelensky afirmó que la iniciativa en la guerra de Ucrania “no está en manos de Putin”

Por qué algunos hábitos se vuelven obsesiones y otros se desvanecen, según un estudio en ratones

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó y forzó la detención de tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

Secretario de Estado de El Vaticano Cardenal Pietro Parolin realizará una visita oficial a Guatemala