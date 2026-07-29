Lo asesinaron a tiros y se dieron a la fuga en Santiago del Estero: buscan identificar a los responsables

La víctima, de 28 años, fue asesinada a disparos el domingo a la madrugada (Facebook: Canal Termas de Río Hondo)

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A dos días del crimen de Yonathan Martín Romano, el joven de 28 años asesinado de un disparo en el pecho en Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, las autoridades buscan identificar a los responsables. En este marco, accedieron a un video clave.

En medio de la investigación por el homicidio ocurrido cerca de las 03:00 horas de la madrugada del domingo en el barrio Adela, los investigadores tuvieron acceso a un registro, en donde se vio cómo un auto de color blanco, señalado como el vehículo donde habrían viajado los atacantes, circula por la zona. Segundos después, la víctima fue captada mientras corría detrás del rodado.

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Al llegar a la esquina, el conductor dio una vuelta y quedó de frente a Romano. A raíz de la iluminación de los faros del vehículo, no se logra distinguir la acción hasta que los atacantes retornan la marcha y se observa cómo el hombre se desploma lentamente en el suelo.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Panorama, la víctima fue hallada tendida sobre la vía pública, en inmediaciones de las calles Antenor Álvarez y Santa Fe, tras un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de un hombre herido en la calle. Además, uno de los vecinos habría reconocido a la víctima, por lo que dio aviso a su familia.

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El momento en el que Romero cae desplomado y el auto se da a la fuga (Gentileza: Diario Panorama)

Cuando el personal de la Comisaría Comunitaria N° 40 llegó al lugar, se encontraron con el padre de la víctima, quien intentaba reanimarlo y pedía por ayuda. “Tiene un tiro en el pecho”, les indicó a los efectivos. La grave herida de arma de fuego sería constatada minutos después, cuando arribó una ambulancia con personal médico.

A raíz de esto, el joven fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas. Sin embargo, la médica de guardia, María Marenco, confirmó que el joven había ingresado sin signos vitales. Fue así que se dio intervención a las autoridades judiciales locales, quienes todavía no determinaron el móvil del crimen, ni la identidad de los involucrados.

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La zona en donde Romero fue baleado desde un automóvil color blanco

En paralelo, el personal de Policía Científica fue convocado para trabajar en la escena del crimen. Según informaron, se realizaron pericias y se secuestraron prendas de vestir y una funda de teléfono celular con aparentes manchas de sangre. También se detectó una mancha hemática de aproximadamente 30 por 30 centímetros y huellas de un vehículo, que serán analizadas para avanzar en la causa.

Por otro lado, los vecinos de la zona aportaron testimonios relevantes. Algunos afirmaron haber escuchado dos detonaciones seguidas por vehículos que se alejaban a gran velocidad. Asimismo, otra testigo señaló que vio un automóvil huir rápidamente tras oír un disparo.

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El joven llegó sin signos vitales al centro médico (Facebook: Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo)

Durante las primeras averiguaciones, un hombre de 46 años declaró haber compartido bebidas alcohólicas con la víctima hasta la medianoche, momento en que Romano se retiró hacia su domicilio. Además, un joven de 22 años relató que encontró a la víctima tendida en la calle mientras circulaba en motocicleta y dio aviso a sus familiares.

Actualmente, el caso quedó en manos de la División Homicidios Complejos, bajo disposición del fiscal Gustavo Montenegro, quien ordenó que se realizara una autopsia y una inspección ocular con luz diurna para recabar más pruebas. En simultáneo, el personal del área de Robo y Hurto inició con las tareas investigativas para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

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A pesar de que todavía los investigadores no descartarían ningún tipo de hipótesis, una de las líneas que serán consideradas apuntaría a un presunto ajuste de cuentas. En línea con esto, trascendió el rumor de que la víctima habría cometido robos a vehículos por esa zona. Bajo este supuesto dato, plantearon la posibilidad de que los responsables hubieran querido cobrar venganza por un presunto hecho pasado.