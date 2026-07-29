El crimen del joven en La Plata por un conflicto de parejas sumó un nuevo detenido

Una calle de un barrio residencial con un automóvil blanco estacionado en el costado, rodeada de vegetación y viviendas bajo un cielo despejado.

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La investigación por el asesinato de Gabriel Alejandro Lezcano en Los Hornos sumó un segundo detenido, un hombre de 35 años, señalado como el conductor de la moto en la que escapó el presunto autor del disparo.

Tras el crimen ocurrido durante la madrugada del sábado 25 de julio en el partido de La Plata, la Policía detuvo a A.N.L. De esta manera, ya son dos los acusados por el homicidio, cuyos roles estarían bien determinados.

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El primer detenido cayó a las pocas horas de conocerse la muerte de Lescano. L.E.N. se ocultaba en la casa de su hermana en Merlo. De acuerdo a la reconstrucción de las autoridades bonaerenses, se trata del individuo que habría ejecutado el disparo, dejando a la víctima en la calle, y ecapando en una moto. Tras su captura, se negó a declarar ante la Justicia y quedó procesado.

El hecho se produjo en las inmediaciones de las calles 72 y 152 de Los Hornos. Según el relato que el hermano de la víctima, brindó a los investigadores, el joven de 26 había llegado a su domicilio cuando una motocicleta se detuvo en la esquina. A los pocos minutos se escuchó una detonación y salió de la vivienda donde se encontró con Gabriel herido en la vía pública. Fue en ese momento que vio a un hombre armado subirse como acompañante a la moto, y emprendieron la fuga. Según los datos recabados por 0221, se trata del reciente detenido.

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La víctima fue trasladada por su propio hermano hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6 de La Plata, donde ingresó sin vida. La hipótesis principal que manejan los investigadores señala que el crimen tuvo como móvil un conflicto sentimental: el hermano de Lezcano reveló que Gabriel mantenía una relación con la ex pareja de L.E.N. Ese vínculo habría sido el detonante del ataque.

El acusado era conocido en el barrio, donde había vivido hasta separarse de su pareja. Esa circunstancia fue la que permitió a los testigos identificarlo de inmediato tras el disparo. El imputado registra antecedentes por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego.

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La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°8 de La Plata, encabezada por el fiscal Martín Almirón, con intervención del Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Pablo Raele. La investigación continúa abierta mientras la Justicia avanza en la determinación de las responsabilidades de cada uno de los imputados.

Otro crimen en La Plata

El hombre falleció de un disparo en la pierna

Ceferino Joaquín Badía, de 38 años y en situación de calle, murió en el Hospital San Juan de Dios tras recibir un disparo en la pierna en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.

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Los vecinos lo encontraron herido en la vía pública, en la intersección de las calles 18 y 79, durante las primeras horas del 16 de julio, y lo trasladaron al centro de salud. Los médicos lograron estabilizarlo, pero falleció horas después por la gravedad de las lesiones.

La víctima fue reconocida por su hermana poco después del ingreso al hospital. Al encontrarse en situación de calle, sus familiares no pudieron aportar datos que orientaran la pesquisa hacia los posibles agresores.

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La Policía Bonaerense trabajó en la recolección de testimonios y en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del área para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables. El personal policial realizó un relevamiento en la zona, con entrevistas a vecinos y comerciantes en busca de información que permita avanzar en la causa. La investigación judicial, a cargo de las autoridades del Departamento Judicial La Plata, intenta esclarecer tanto la mecánica del episodio como las circunstancias que rodearon el hecho.