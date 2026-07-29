La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó y forzó la detención de tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

Una lancha rápida de ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán (WANA vía REUTERS/Archivo)

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán interceptó y forzó la detención de tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias semioficial Tasnim, vía marítima sobre la cual impuso desde hace semanas un nuevo bloqueo a embarcaciones mercante.

De acuerdo con la declaración difundida por el cuerpo militar del régimen, “tres buques petroleros que continuaron avanzando por una ruta insegura e ilegal, haciendo caso omiso de las advertencias, fueron interceptados y detenidos”. El CGRI advirtió que cualquier embarcación que acate “interferencias ilegales u órdenes” de Estados Unidos en el estrecho “no quedará impune”.

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El CGRI no reveló detalles sobre los buques cisterna interceptados ni ofreció detalles sobre su propiedad, localización o el alcance de los daños que sufrieron durante la operación en el estrecho de Ormuz. El cuerpo militar iraní agregó que la "Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica continuará ejerciendo control sobre el estrecho de Ormuz".

En paralelo, las autoridades del régimen de Irán y Omán mantuvieron un intercambio de propuestas sobre la gestión del tráfico marítimo en Ormuz, según informó la televisión estatal iraní IRIB. Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores de Irán, declaró que Teherán rechazó la propuesta de Omán de dividir en partes iguales las rutas de tránsito en la zona marítima. En cambio, Irán planteó gestionar el paso en su lado del estrecho, permitiendo que Muscat administre solo una parte —y no la totalidad— del carril opuesto.

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Soldados de la marina iraní miran cámara desde una lancha a motor en el mar de Omán (Archivo)

“Omán propuso a Irán la creación de una ruta en el estrecho de Ormuz, con 50% de ella ubicada en nuestras aguas territoriales y 50% en aguas territoriales omaníes. La ruta para los buques podría implicar la entrada por nuestras aguas y la salida por las aguas de Omán”, detalló Gharibabadi.

La autoridad iraní agregó: “Nuestra propuesta a Omán es que parte de la ruta de tránsito en el estrecho de Ormuz esté dentro de nuestras aguas territoriales, y que la parte de la ruta que pasa por aguas omaníes también quede bajo nuestro control”. Gharibabadi amenazó con continuar el bloqueo del estrecho si Omán rechaza el plan presentado por Teherán.

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A su vez, defendió la posición iraní como una cuestión de soberanía y no de presión sobre Mascate. “Se trata de una cuestión de seguridad nacional y no de intimidación, ya que cuando el TSS estuvo durante 60 años en aguas omaníes, no dijimos nada”.

El estrecho de Ormuz, que separa la costa de Irán de la de Omán y enlaza el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo, constituye un punto estratégico para el comercio internacional de energía. Por su paso, de apenas 34 kilómetros de ancho en su sección más estrecha, circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial comercializado, lo que otorga a cualquier disputa sobre su gestión un impacto inmediato en los mercados energéticos globales.

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Una embarcación de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (U.S. Navy vía AP/Archivo)

El cierre prolongado del estrecho generó un reordenamiento en los flujos comerciales regionales. Arabia Saudita, gracias a sus oleoductos hacia el mar Rojo, y Omán, por su ubicación, incrementaron sus ingresos al poder sortear el paso. En contraste, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que dependen casi exclusivamente del tránsito por Ormuz, sufren pérdidas económicas. La crisis también motivó un aumento de las importaciones europeas de gas natural licuado procedente de Rusia, ante el riesgo de interrupciones adicionales en las rutas energéticas de Oriente Próximo.

La actual controversia se produce luego de meses de escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. Teherán dispuso el cierre del paso el 5 de julio, tras la ruptura de una tregua alcanzada semanas antes con ayuda de Pakistán como mediador, lo que llevó a Washington a restablecer un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona. Desde entonces, viceministros de Exteriores de Irán y Omán mantienen negociaciones técnicas en Teherán; la más reciente tuvo lugar el 24 y 25 de julio, con “avances” reconocidos, aunque sin cambios en la situación del tráfico marítimo.

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