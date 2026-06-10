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Una inteligencia artificial predijo quiénes serán los próximos campeones de la Copa Mundial de fútbol

Las simulaciones de inteligencia artificial proyectan quiénes serán los dominadores en 2030 y 2034

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La inauguración del Mundial 2026 genera gran expectativa en Perú.
Las simulaciones de inteligencia artificial anticipan cambios en el dominio futbolístico global para los próximos mundiales. Crédito: REUTERS

Si predecir el desenlace de un torneo que está a punto de comenzar ya supone un desafío mayúsculo para la ciencia de datos, adentrarse en la próxima década roza la ciencia ficción deportiva.

Sin embargo, las agencias de analítica avanzada y los superordenadores de inteligencia artificial han comenzado a procesar modelos predictivos de largo alcance para responder la gran pregunta: ¿quiénes dominarán el fútbol en los mundiales de 2030 y 2034?

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Estos ejercicios de simulación no deben tomarse como profecías infalibles, sino como análisis de tendencias macroestructurales. Los algoritmos basan sus proyecciones a largo plazo en la inversión económica en fuerzas básicas, las curvas de edad de las promesas actuales (categorías Sub-17 y Sub-20) y los factores de localía geopolítica ya confirmados por la FIFA.

A continuación, mostramos lo que dictan las simulaciones globales, publicadas por GiveMeSport para las próximas dos citas mundialistas.

Las proyecciones suelen considerar inversiones económicas, desarrollo juvenil y el impacto de las sedes confirmadas por la FIFA. (Reuters)
Las proyecciones suelen considerar inversiones económicas, desarrollo juvenil y el impacto de las sedes confirmadas por la FIFA. (Reuters)

2030: el mundial del Centenario

La Copa del Mundo de 2030 será un torneo inédito y de una complejidad logística sin precedentes, celebrándose principalmente en España, Portugal y Marruecos, pero con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar los 100 años de la primera cita mundialista.

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Bajo este contexto, los superordenadores predictivos de redes neuronales (como los publicados recientemente por portales estadísticos de la industria y modelos basados en Grok y arquitecturas LLM avanzadas) apuntan a una ruptura del dominio europeo de la última década:

Brasil aparece como favorito para romper su sequía mundialista y conquistar el título en 2030. (EFE)
Brasil aparece como favorito para romper su sequía mundialista y conquistar el título en 2030. (EFE)
  • El campeón proyectado: Brasil

Desenlace de la simulación: los modelos matemáticos prevén que el “Scratch du Oro” romperá una sequía de 28 años sin títulos mundiales (su último campeonato fue en 2002), imponiéndose en una hipotética final ante la selección de Francia por un marcador estimado de 3-1.

Los algoritmos detectan que la actual generación de relevo brasileña alcanzará su pico de madurez competitiva (entre los 26 y 29 años) justamente en el cambio de década.

2034: la consolidación en el desierto

El Mundial de 2034 marcará el regreso del torneo a Asia Occidental, con Arabia Saudita como el gigante organizador tras la confirmación de la FIFA. Este torneo se caracterizará por una infraestructura de vanguardia tecnológica y condiciones climáticas controladas artificialmente.

En este escenario futurista, la inteligencia artificial vuelve a mirar hacia el viejo continente para encontrar al monarca:

Kylian Mbappé lideraría a Francia en 2034, a sus 35 años. (Reuters)
Kylian Mbappé lideraría a Francia en 2034, a sus 35 años. (Reuters)
  • El campeón proyectado: Francia

Desenlace de la simulación: los galos levantarían su cuarta Copa del Mundo tras derrotar a Alemania en una final clásica europea por 2-0.

La proyección para 2034 arroja un dato que ha encendido el debate editorial: el algoritmo estima que Kylian Mbappé, a sus 35 años y en el cierre de su carrera internacional, emulará la gesta de Lionel Messi en 2022, liderando un vestuario compuesto por futbolistas que hoy apenas tienen entre 12 y 15 años.

Fuera del algoritmo de la IA, analistas de economía deportiva señalan que, si bien Arabia Saudita no figura en las predicciones para ser campeona, la inversión en infraestructura y desarrollo de atletas —que analistas financieros estiman superará los 31.000 millones de dólares en la próxima década bajo su plan de desarrollo estatal— la convierte en el proyecto futbolístico con el crecimiento estructural más agresivo del siglo de cara a su mundial.

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