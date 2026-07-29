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Secretario de Estado de El Vaticano Cardenal Pietro Parolin realizará una visita oficial a Guatemala

El secretario de Estado del Vaticano encabezará actividades eclesiales y protocolares por los 90 años de relaciones diplomáticas entre ambos Estados

Bernardo Arévalo invitó al papa León XIV a visitar Guatemala durante una audiencia en la Santa Sede en la que abordaron paz, corrupción, migración y derechos humanos.
El cardenal Pietro Parolin realizará una visita oficial a Guatemala desde el 31 de julio en el marco de los 90 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. (Vatican News)
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El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y principal colaborador de la Santa Sede en materia internacional, realizará una visita oficial a Guatemala desde el domingo 31 de julio.

El portavoz del Arzobispado de Guatemala, Luis Sandoval, destacó que el viaje conmemora los 90 años de lazos diplomáticos entre ambos Estados, establecidos en 1936.

La agenda incluye compromisos eclesiales y protocolares. Parolin presidirá una solemne eucaristía en la Catedral Metropolitana de Guatemala. Además, participará en un encuentro con el clero local, reforzando la cercanía de la Santa Sede con la Iglesia católica en el país y fortaleciendo los vínculos institucionales bilaterales.

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La Arquidiócesis ha extendido la invitación a sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos para participar en esta celebración.

Además, se indicó que la visita del cardenal Parolin representa una oportunidad para fortalecer la comunión con la Iglesia universal y unirse en oración junto a quien desempeña una de las responsabilidades más importantes al servicio del Santo Padre y de la Santa Sede.

El portavoz del Arzobispado de Guatemala, Luis Sandoval, informó que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y principal colaborador de la Santa Sede en materia internacional, realizará una visita oficial a Guatemala desde el domingo 31 de julio. (Noti 7)

¿Quién es el cardenal Pietro Parolin?

Pietro Parolin nació en Schiavon, Italia, en 1955 y es doctor en Derecho Canónico. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1986 y ocupó cargos en Nigeria, México (donde participó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas) y fue nuncio apostólico en Venezuela.

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En 2013 fue designado secretario de Estado del Vaticano, responsabilidad equivalente a la de primer ministro y jefe de la Cancillería pontificia. Es el principal responsable de la política exterior de la Santa Sede y consejero del Sumo Pontífice. Su perfil destaca por su capacidad negociadora y liderazgo en mediaciones pacíficas y misiones diplomáticas globales.

Bernardo Arévalo invitó al papa León XIV a visitar Guatemala durante una audiencia en la Santa Sede en la que abordaron paz, corrupción, migración y derechos humanos.
La agenda de Pietro Parolin en Guatemala incluye una eucaristía en la Catedral Metropolitana y un encuentro con el clero local.

Arévalo invitó al Papa a visitar Guatemala

En octubre del 2025, el presidente Bernardo Arévalo fue recibido este sábado por Su Santidad el Papa León XIV en audiencia privada en el Palacio Apostólico.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el marco de la visita oficial del mandatario a la Santa Sede, se abordaron temas de relevancia para ambos Estados, como la promoción de la paz, la justicia y la dignidad humana.

Durante la audiencia se conversó respecto de la importancia en la necesidad de luchar contra la corrupción y el combate al crimen organizado —prioridades de este gobierno —, el desafío que implica la migración, la búsqueda de soluciones que afectan a los más necesitados, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos.

En el marco de su visita oficial, el Presidente reiteró la cordial invitación a Su Santidad para visitar Guatemala, la cual, afirmó, sería motivo de esperanza y alegría para millones de guatemaltecos.

Bernardo Arévalo invitó al papa León XIV a visitar Guatemala durante una audiencia en la Santa Sede en la que abordaron paz, corrupción, migración y derechos humanos.
Bernardo Arévalo invitó al papa León XIV a visitar Guatemala durante una audiencia en la Santa Sede en la que abordaron paz, corrupción, migración y derechos humanos. (Minex)

Mientras que en enero pasado, el embajador guatemalteco en el Vaticano, Santiago Palomo Vila, sostuvo una reunión con el Secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher, donde conversaron sobre la coyuntura nacional y las actividades conmemorativas del 90 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede.

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