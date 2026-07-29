Detuvieron a un barrabrava y a una jubilada por ser parte de una banda narco en Córdoba

Un oficial de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba introduce a un detenido en la parte trasera de una camioneta policial durante un operativo para desmantelar puntos de ventas de drogas (Ministerio Público Córdoba)

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Un barrabrava y una jubilada fueron detenidos por formar parte de una banda narco en Córdoba. Sus arrestos se produjeron en el marco de una serie de operativos realizados en Córdoba.

Coordinados bajo la dirección de la Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, María Eugenia Lingua, los allanamientos se desplegaron de manera simultánea, sorprendiendo a los habitantes de cuatro viviendas.

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El despliegue policial se centró en los barrios Alberdi, Marechal y Villa Páez, zonas donde vecinos habían denunciado reiteradamente movimientos sospechosos y ventas de droga a pequeña escala. La operación no solo derivó en la detención de cuatro personas, sino también en el cierre de tres puntos de distribución, uno de ellos ubicado a escasa distancia del Estadio Julio César Villagra.

Vecinos presenciaron cómo los uniformados, apoyados por canes detectores de narcóticos, requisaban los domicilios en busca de pruebas, mientras el movimiento policial acaparaba la atención en las calles. Los registros resultaron en el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, así como de dinero en efectivo, cartuchos y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, las irrupciones ocurrieron en la madrugada, en un operativo que requirió una logística precisa para intervenir simultáneamente en cuatro domicilios. Según fuentes policiales, la elección de los barrios Alberdi, Marechal y Villa Páez respondió a tareas previas de inteligencia y a denuncias anónimas que advertían sobre la presencia de narcomenudistas.

Durante los procedimientos, agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a cuatro personas: tres hombres y una mujer. Entre los aprehendidos figuran un reconocido barrabrava y una mujer jubilada, quien se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria por causas previas. La actuación policial permitió desarticular tres puestos de venta.

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En el transcurso de los allanamientos, se incautaron dosis fraccionadas de cocaína, envoltorios de marihuana, sumas de dinero en efectivo y cartuchos de arma de fuego. Además, los efectivos secuestraron elementos de corte y balanzas de precisión, indicios claros de la actividad de narcomenudeo. Tanto los detenidos como los materiales recogidos fueron puestos a disposición de la justicia.

Un agente de seguridad con uniforme táctico y equipamiento especializado participa en un allanamiento contra puntos de venta de drogas en barrios de Córdoba (Ministerio Público Córdoba)

Las autoridades judiciales, encabezadas por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, dispusieron el traslado de los detenidos y la remisión de lo incautado a sede judicial. Los implicados quedaron a disposición de la justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.°23.737.

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Se informó que la causa continuará en sede judicial, donde se investigarán posibles vínculos entre los detenidos y otras redes de narcomenudeo en Córdoba. La Fiscalía evalúa la información recabada durante los allanamientos para determinar si existen conexiones con estructuras criminales de mayor envergadura o si los implicados actuaban de manera independiente.

Días atrás, también en la provincia de Córdoba, desarticularon una banda narco durante nueve allanamientos simultáneos. La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal, permitió la detención de ocho integrantes del grupo —seis hombres y dos mujeres— y la incautación de distintas sustancias ilegales, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta y almacenamiento de drogas.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el operativo se desplegó en los barrios Ardiles, Brochero, Santa Rita y Los Olivos, donde los agentes lograron clausurar seis puntos de venta y tres puntos de guardado de estupefacientes.

Según la información proporcionada, los procedimientos se realizaron bajo la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, que dispuso el secuestro de los elementos hallados y el traslado de los detenidos a sede judicial.

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