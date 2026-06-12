Histórico: cada encuentro del Mundial 2026 procesará datos equivalentes a miles de horas de video en 4K

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. EFE/ Tomas Pérez

Durante cada encuentro del Mundial 2026, se estima que se generarán hasta 54.000 terabytes de datos, una cifra impactante que incluye desde acciones en el campo de juego, estadísticas individuales de los futbolistas, hasta elementos destinados a asistir a los árbitros en la toma de decisiones.

Todo este caudal de información será procesado y almacenado localmente en microcentros de datos especialmente instalados en cada uno de los 16 estadios del torneo, permitiendo un manejo eficiente y seguro de los datos durante cada partido.

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Gestión de grandes volúmenes de datos en partidos del Mundial 2026

La magnitud de la información manejada en un solo encuentro resulta difícil de dimensionar. Según explica Carlos Huescas, líder global de estrategia de productos de IA en Lenovo, la empresa desplegará una solución tecnológica en todas las sedes mundialistas que permitirá procesar la enorme cantidad de datos generados, filtrarlos localmente y luego distribuirlos para distintos usos, tanto para los equipos como para los aficionados.

El volumen de datos gestionado equivale al contenido de unas 540.000 películas de dos horas en calidad 4K. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

Huescas detalló a Expansión que, en cada partido, se procesan aproximadamente 600 terabytes de información por minuto, pero solo la parte más relevante se utiliza activamente. Esta información se destina a diversas plataformas, como Football AI Pro, el sistema VAR y el Centro Internacional de Transmisión.

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De acuerdo a las cifras proporcionadas, el volumen de datos gestionado equivale al contenido de unas 540.000 películas de dos horas en calidad 4K, considerando que cada una puede ocupar hasta 100 gigabytes.

Los microcentros de datos instalados en los estadios cumplen un papel fundamental. Según la empresa Vertiv, estos sistemas reúnen todos los componentes esenciales de un centro de datos tradicional, aunque en instalaciones de menor tamaño.

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En cada partido, se procesan aproximadamente 600 terabytes de información por minuto. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cuentan con suministro ininterrumpido de energía, sistemas de enfriamiento, controles climáticos y software para monitoreo remoto. Su diseño responde a la necesidad de aplicaciones que demandan una respuesta inmediata y están configurados para cumplir funciones específicas, asegurando así su funcionamiento adecuado.

La principal razón para utilizar este tipo de infraestructura en eventos deportivos de gran escala como el Mundial es garantizar la disponibilidad de los datos en tiempo real y con baja latencia, evitando que la experiencia de usuarios y equipos se vea afectada durante los picos de demanda temporal.

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Inteligencia artificial en la experiencia de juego y transmisión

Toda la información que recogen los microcentros de datos en los estadios se emplea para alimentar las plataformas digitales de la FIFA. Huescas indica que estos datos permiten, por ejemplo, la creación de avatares digitales a partir de las dimensiones corporales de cada jugador, así como el funcionamiento de asistentes de inteligencia artificial.

Toda la información que recogen los microcentros de datos en los estadios se emplea para alimentar las plataformas digitales de la FIFA. (AP Foto/Fernando Llano)

Estos asistentes están a disposición de los entrenadores, quienes pueden analizar el desempeño de sus rivales en tiempo real gracias a la información procesada.

En cuanto a la experiencia del público, los datos generados durante los partidos también alimentan el Centro Internacional de Transmisión, ubicado en Dallas, Texas. Este centro funciona como el eje operativo del VAR, ya que en él se encuentra la sala de repeticiones cuyas imágenes se proyectan en las pantallas de los estadios.

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Además, el centro es esencial para la transmisión de los partidos por televisión, radio y nuevas plataformas mediáticas, gestionando las telecomunicaciones de todos los medios internacionales que cubren el campeonato.

Durante cada encuentro del Mundial 2026, se estima que se generarán hasta 54.000 terabytes de datos. REUTERS/Raquel Cunha

El volumen de datos que llega desde los estadios es procesado en este centro mediante servidores de mayor capacidad, garantizando así que la información esté disponible para las emisoras que cuentan con los derechos de transmisión.

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Consumo energético y primeras referencias del sistema

Respecto al consumo energético de esta infraestructura, Huescas señala al medio citado que los sistemas están diseñados para operar de manera eficiente en términos de energía, aunque no se han compartido datos específicos sobre el gasto real.

Dado que es la primera vez que se implementa esta tecnología en un evento de estas características, aún no existen referencias previas. La empresa prevé generar un informe al finalizar el torneo, que servirá como base para futuras aplicaciones en eventos deportivos de gran escala.

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