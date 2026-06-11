Cómo evitar un delay en mi TV si veo la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial de la FIFA 2026 incluirá el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio. (REUTERS)

La ceremonia inaugural del Mundial de la FIFA 2026 será un acontecimiento seguido por millones, marcada por el espectáculo previo y el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, este jueves 11 de junio.

Para quienes buscan vivir el evento sin spoilers ni retrasos desde su televisor, existen trucos para minimizar el delay y asegurar la mejor experiencia de este evento que se ve cada cuatro años.

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Qué es el delay y por qué ocurre al ver el Mundial en streaming

El delay en la transmisión de eventos deportivos, como la inauguración del Mundial o el partido de apertura, se refiere al desfase temporal entre la señal en el estadio y lo que finalmente aparece en la pantalla del espectador.

Esta diferencia puede ser de segundos o incluso superar el minuto, dependiendo de la tecnología utilizada y del flujo de datos desde la fuente hasta el televisor.

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Las plataformas de streaming suelen tener más delay que la televisión digital terrestre o el cable por el procesamiento digital y la distribución de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En transmisiones por plataformas de streaming, el delay suele ser mayor que en la televisión digital terrestre (TDT) o por cable. El procesamiento digital, la codificación del video, la inserción de gráficos y la distribución a través de servidores explican buena parte de este retraso.

Incluso el uso de sistemas como el VAR puede introducir pausas adicionales en la transmisión. Por eso, para quienes desean ver la ceremonia y el partido en tiempo real, es fundamental conocer y aplicar algunos trucos para reducir el delay.

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Cómo elegir la mejor tecnología para ver la inauguración en tiempo real

La forma más efectiva de eliminar el delay es optar por la Televisión Digital Terrestre (TDT). Este sistema recibe la señal casi en simultáneo con el origen y es notablemente más rápido que cualquier plataforma de streaming.

Para instalar TDT, primero se debe verificar que el televisor cuente con sintonizador incorporado o adquirir un decodificador externo. Luego, conectar una antena, preferentemente exterior, y realizar la búsqueda de canales desde el menú del televisor o decodificador. Este proceso permite acceder a la transmisión oficial con la menor latencia posible.

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La Televisión Digital Terrestre es la opción más efectiva para ver la inauguración del Mundial 2026 con menor latencia y casi en tiempo real.(REUTERS/Luis Cortes/File Photo)

En cambio, si se elige ver la ceremonia y el partido a través de una plataforma de streaming, el delay será inevitable, pero existen formas de reducirlo.

Trucos para reducir el retraso al ver el Mundial 2026 en streaming

Uno de los consejos más efectivos es preferir la conexión por cable Ethernet al router, en vez de depender del WiFi. El cable ofrece mayor estabilidad y menor latencia, lo que ayuda a que la señal llegue antes al televisor.

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Si no es posible utilizar cable, optimizar la red WiFi es fundamental: colocar el router en una posición central, libre de obstrucciones, y elegir la banda de 5 GHz si se está cerca del equipo. En ubicaciones lejanas, la banda de 2,4 GHz puede funcionar mejor, pero siempre es recomendable probar ambas y verificar la calidad de la señal.

Es recomendable apagar o desconectar todos los dispositivos que estén utilizando Internet durante el evento para evitar compartir el ancho de banda. El streaming de vídeo en alta calidad puede verse afectado por descargas, actualizaciones automáticas o el uso simultáneo de otros televisores, consolas o computadoras.

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La conexión por cable Ethernet al router reduce el delay del streaming del Mundial 2026 frente al uso de WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitar el número de dispositivos conectados y cerrar programas en segundo plano puede marcar la diferencia en la velocidad y estabilidad de la transmisión.

Otra estrategia es reiniciar el router unos minutos antes del evento, para liberar recursos y resolver posibles interferencias temporales. Además, se debe asegurar que la red WiFi esté protegida con contraseña fuerte para evitar que terceros utilicen la conexión sin permiso.

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Ajustes en el televisor y la plataforma de streaming para minimizar el delay

Algunas plataformas permiten modificar la calidad de la transmisión. Si se detectan interrupciones o el video tarda en cargar, bajar la resolución a un nivel menor (por ejemplo, de 4K a 1080p o 720p) puede reducir el uso de ancho de banda y mejorar la fluidez.

Aunque se sacrifica definición, se gana en estabilidad y menor riesgo de buffering, lo que ayuda a mantener el ritmo del evento en tiempo real.

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Actualizar la aplicación de streaming, bajar la resolución y hacer un test de velocidad en el televisor puede minimizar el delay durante el Mundial 2026.

Es importante asegurarse de que la aplicación de streaming y el sistema operativo del televisor estén actualizados. Versiones desactualizadas pueden causar cortes, mayor delay o fallos de sincronización.

Si el retraso persiste, cerrar la aplicación y volverla a abrir suele reiniciar la conexión y, en ocasiones, reduce el lag acumulado. En casos puntuales, borrar la caché del navegador (si se utiliza una app web) ayuda a eliminar errores temporales en la reproducción.

Otra recomendación es realizar un test de velocidad directamente desde el televisor antes del evento. Muchas aplicaciones de streaming, como la de Netflix, incluyen herramientas internas para comprobar la calidad de la conexión.