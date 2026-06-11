Mantén alejado el router de estos tres aparatos y mejora la velocidad del internet en segundos

La correcta ubicación del router soluciona problemas comunes en la conexión inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router en el hogar influye en la calidad y velocidad de la conexión a internet, siendo uno de los factores más frecuentes que afectan la red, la cercanía del router a ciertos aparatos capaces de generar interferencias.

Las señales de WiFi pueden sufrir interrupciones cuando se exponen a ondas de radio generadas por electrodomésticos cotidianos, lo que impacta la experiencia de navegación y transmisión de datos.

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Por esta razón, se sugiere prestar atención a la ubicación del router, sumado a evitar ciertos errores comunes para optimizar la red inalámbrica.

Cuáles aparatos generan mayor interferencia en la señal WiFi

Según expertos como High Speed Internet, el primero de los dispositivos que pueden afectar la señal de internet son los teléfonos inalámbricos. Estos aparatos operan en frecuencias cercanas a las del WiFi, sobre todo en la banda de 2.4 GHz, lo que genera choques de señal y provoca caídas en la velocidad o desconexiones.

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El horno microondas es uno de los aparatos que más afectan a la señal WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de un teléfono inalámbrico junto al router puede obstaculizar la transmisión de datos, afectando tanto la navegación como la reproducción de contenido streaming.

El segundo aparato a evitar es el microondas. Este electrodoméstico emite fuertes ondas de radio en la banda de 2.4 GHz, la misma que utilizan la mayoría de los routers domésticos. Cuando el microondas está encendido, puede originar picos de interferencia que bloquean temporalmente la señal WiFi.

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El tercer dispositivo que figura entre los principales causantes de interferencia son los monitores de bebés. Estos aparatos, diseñados para transmitir audio y video a través de señales de radio, comparten frecuencias con las redes WiFi residenciales.

De qué forma los materiales de construcción afectan la señal WiFi

La composición de paredes, suelos y objetos en el espacio del router influye en la calidad de la señal. Materiales como el metal, los azulejos, la piedra y el agua bloquean o debilitan las ondas de radio, lo que genera zonas muertas o una gran reducción de la velocidad.

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No se debe dejar el router cerca al piso o escondido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, colocar el router junto a un acuario, detrás de muebles metálicos o cerca de un baño puede impedir que la señal llegue a todos los dispositivos de manera uniforme.

La pauta a seguir apunta a ubicar el router en una posición central y elevada, idealmente en la habitación donde más se utilice internet. Relegar el módem a sótanos, armarios o esquinas dificulta la cobertura y favorece la aparición de interferencias.

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Por qué conviene cambiar la banda de frecuencia del WiFi

Los routers modernos permiten seleccionar entre dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz. La primera ofrece mayor alcance y atraviesa mejor las paredes, pero suele estar saturada porque muchos dispositivos la utilizan, entre ellos teléfonos inalámbricos y monitores de bebés.

La banda de 5 GHz proporciona mayor velocidad, aunque su cobertura es más limitada en distancias largas y a través de obstáculos.

Elegir la frecuencia del WiFi de acuerdo al dispositivo usado permite mejores rendimientos en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probar ambas bandas permite identificar cuál rinde mejor en cada espacio. En muchos casos, cambiar a la banda de 5 GHz puede disminuir la interferencia y acelerar la conexión, porque menos dispositivos la utilizan simultáneamente.

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Cómo ajustar las antenas del router para mejorar la señal

Algunos routers cuentan con antenas externas que pueden orientarse manualmente. La posición de las antenas determina la dirección y el alcance de la señal WiFi.

Una antena colocada en posición vertical distribuye la señal de forma horizontal, mientras que una antena horizontal la proyecta hacia arriba y abajo, lo que resulta útil si se busca cobertura en varias plantas de una vivienda.

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Qué otras pautas existen para acelerar la velocidad del internet

Utilizar la conexión directa es útil en ciertos dispositivos como televisores o consolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene desconectar los dispositivos no esenciales que se mantengan conectados a la red. Cada aparato vinculado consume una parte del ancho de banda, lo que puede ralentizar el internet disponible para tareas prioritarias.

Asimismo, cambiar la contraseña del WiFi y reiniciar el router permite eliminar conexiones innecesarias y limitar el acceso solo a dispositivos autorizados. Para quienes requieren máxima estabilidad y velocidad, la conexión por cable Ethernet representa una alternativa más confiable que el WiFi.

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Conectar ordenadores, consolas de videojuegos o televisores inteligentes mediante cable directo al router minimiza las pérdidas de señal y asegura un desempeño constante, sobre todo en actividades de alta demanda como el streaming en 4K o el juego en línea.