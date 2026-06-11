Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

Google detalla que Chrome incorpora funciones que simplifican la interacción con contenidos en línea. (Composición Infobae: AP Foto/Thibault Camus / Google)

La llegada de nuevas funciones de inteligencia artificial al navegador Chrome marca un avance para la experiencia digital diaria, según anunció Google. Desde ahora, los usuarios de Colombia disponen de herramientas basadas en Gemini 3.1 que permiten, entre otras acciones, interactuar y comprender información en línea de manera más eficiente.

Estas capacidades estarán disponibles principalmente para computadoras y dispositivos iOS, mientras que en Android se podrán activar manteniendo presionado el botón de encendido durante el uso de Chrome u otras aplicaciones.

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Cómo la inteligencia artificial de Google transforma la navegación web

En el anuncio, Google detalla que Chrome incorpora funciones que simplifican la interacción con contenidos en línea. El usuario puede acceder a un panel lateral en el navegador, con el que es posible realizar tareas como resumir textos largos, encontrar inspiración creativa o resolver dudas sin necesidad de abandonar la página actual ni cambiar de pestaña.

El usuario puede acceder a un panel lateral en el navegador. (Captura Google)

Cabe señalar que solo es necesario hacer clic en el icono correspondiente para conversar con un asistente integrado.

Esta función está pensada para personas que buscan optimizar su tiempo mientras trabajan o estudian en la web. La inteligencia artificial de Gemini no solo resume artículos extensos, sino que también permite crear cuestionarios para el estudio, responder consultas específicas sobre recetas o recordar páginas visitadas previamente. Así, se evita la acumulación de pestañas abiertas y se facilita la gestión de información.

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Integraciones inteligentes: Gmail, Maps, Calendar y YouTube en Chrome

El navegador extiende sus capacidades con la integración de diversas herramientas de Google. Ahora, los usuarios pueden interactuar con servicios como Gmail, Maps, Calendar y YouTube directamente desde el mismo entorno de navegación.

La inteligencia artificial de Gemini no solo resume artículos extensos, sino que también permite crear cuestionarios para el estudio.

Por ejemplo, se pueden programar reuniones en Calendar, consultar información de ubicaciones en Maps o hacer preguntas sobre videos en YouTube sin abandonar la página que se está visualizando.

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La integración con Gmail permite redactar y enviar correos electrónicos desde el panel lateral, lo que reduce la necesidad de alternar entre diferentes pestañas o aplicaciones. Después de redactar el mensaje, el usuario puede editarlo y enviarlo con un solo clic, manteniendo la continuidad de su trabajo o actividad en línea.

Personalización y contexto: Gemini potencia la experiencia digital

Otra de las novedades que presenta Google es la capacidad del asistente Gemini para recordar el contexto de las conversaciones anteriores. Esto permite ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades del usuario durante la navegación.

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El navegador extiende sus capacidades con la integración de diversas herramientas de Google. REUTERS/Annegret Hilse

Además, la función de Inteligencia Personal conecta servicios como Gmail, Fotos, YouTube y el Buscador. Esta integración facilita obtener respuestas personalizadas en función de las consultas y la información utilizada en la web.

Al utilizar estas herramientas, el usuario puede recibir información relevante y específica a partir de su historial y preferencias, lo que convierte a Chrome en un entorno más eficiente y adaptado a los hábitos de cada persona.

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Edita imágenes al momento y mantén tus datos seguros con IA

La edición instantánea de imágenes en la web es una de las innovaciones recientes que Google ha llevado a Chrome en Colombia. Gracias a la integración de Nano Banana 2, los usuarios tienen la posibilidad de modificar cualquier imagen directamente desde la ventana del navegador, sin necesidad de descargar archivos ni cambiar de pestaña.

La edición instantánea de imágenes en la web es una de las innovaciones recientes que Google ha llevado a Chrome en Colombia. (Captura Google)

Solo es necesario ingresar una instrucción en el panel lateral para que la herramienta procese la transformación solicitada. Esto permite, por ejemplo, experimentar con distintas opciones de diseño de interiores antes de tomar una decisión de compra, facilitando el proceso creativo y la toma de decisiones.

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Gemini y Nano Banana trabajan juntos para realizar estas modificaciones de imagen de manera inmediata, eliminando pasos como el copiado, pegado o la recarga de archivos. Todo ocurre en la misma pestaña, lo que agiliza y simplifica la experiencia de edición visual en línea.

En cuanto a la protección de datos y la integridad del usuario, Chrome incorpora mecanismos avanzados que priorizan la seguridad desde la concepción del producto. Los modelos implementados en el navegador han sido entrenados para identificar y bloquear amenazas habituales, incluyendo intentos de manipulación a través de prompts sospechosos.

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La llegada de nuevas funciones de inteligencia artificial al navegador Chrome marca un avance para la experiencia digital diaria. REUTERS/Dado Ruvic

El sistema solicita siempre una confirmación adicional antes de ejecutar tareas delicadas, como el envío de correos electrónicos o la inclusión de eventos en el calendario. Para asegurar la eficacia de estas protecciones, Chrome utiliza pruebas automatizadas continuas que revisan y fortalecen las defensas integradas.

Además, las actualizaciones automáticas del navegador permiten reaccionar con rapidez ante la aparición de nuevas vulnerabilidades, asegurando que las correcciones lleguen a los usuarios sin demoras.

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