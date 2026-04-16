Google Chrome empezará a castigar a las páginas web que no permiten salir a los usuarios

Google Chrome penalizará a las páginas que practican el secuestro del botón de retroceso a partir del 15 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Chrome se prepara para marcar un antes y un después en la lucha contra los abusos en la navegación web. A partir del 15 de junio de 2026, el navegador más utilizado del mundo penalizará de forma explícita a las páginas que manipulen la experiencia del usuario mediante una táctica conocida como “secuestro del botón de retroceso”.

Esta función, que pasará a formar parte de las políticas oficiales contra el spam de Google, busca erradicar una de las formas más extendidas de manipulación y engaño en internet, protegiendo así la seguridad y privacidad de millones de personas.

La medida llega tras años de reclamos de usuarios y especialistas en ciberseguridad. El secuestro del botón de retroceso es una técnica diseñada para impedir que el usuario abandone fácilmente un sitio web.

Qué es el “secuestro del botón de retroceso” y por qué es tan dañino

El secuestro del botón de retroceso ocurre cuando una página web interviene en el funcionamiento normal del navegador e impide que el usuario regrese de inmediato a la página anterior. En vez de volver al sitio previo, el internauta es redirigido a páginas nunca visitadas, enfrenta recomendaciones no solicitadas o se ve obligado a interactuar con publicidad invasiva.

Esta práctica rompe la confianza y compromete la privacidad en línea, generando frustración y dificultando la navegación segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta manipulación del historial rompe la expectativa básica de navegación y deja al usuario atrapado, incapaz de salir del sitio por los medios habituales.

Las consecuencias de esta táctica van más allá de la molestia. Impide tomar el control de la experiencia de navegación, genera frustración y, lo más grave, se ha convertido en una puerta de entrada para diversos tipos de ciberataques. Los delincuentes digitales aprovechan este recurso para desplegar publicidad agresiva, secuestrar navegadores, instalar programas maliciosos o intentar robar datos personales a través de técnicas de phishing y scareware.

El secuestro del botón de retroceso es considerado una práctica maliciosa porque crea un desajuste entre lo que el usuario espera y el resultado real. Al romper la confianza y la previsibilidad en la navegación, compromete la seguridad y privacidad en línea, dejando a las personas más expuestas a fraudes y ataques cibernéticos.

Cómo y por qué Google penalizará estas prácticas

La decisión de Google de sancionar el secuestro del botón de retroceso responde a una tendencia creciente en la web. La compañía ha detectado un aumento exponencial de páginas, sobre todo de baja calidad, que implementan esta y otras tácticas manipuladoras.

Google definirá el secuestro del botón de retroceso como una violación explícita de sus políticas contra prácticas maliciosas en internet. (REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)

Desde el 15 de junio de 2026, toda web que incurra en el secuestro del botón de retroceso será considerada en violación explícita de las políticas de prácticas maliciosas. Google podrá degradar el posicionamiento de estas páginas en los resultados de búsqueda, o incluso eliminarlas completamente del índice si se detectan redirecciones manipuladoras, publicidad forzada u obstáculos similares a la salida del sitio.

La compañía ha publicado la actualización de su política con dos meses de anticipación para dar tiempo a los administradores de sitios a revisar y modificar sus implementaciones técnicas. Se espera que quienes gestionan páginas de alta calidad no se vean afectados, siempre que respeten las directrices de ciberseguridad y no interfieran con la capacidad del usuario para navegar libremente.

Para Google, la experiencia del usuario es prioritaria y cualquier técnica que altere el funcionamiento básico del navegador, manipule el historial o inserte páginas engañosas constituye una violación grave de sus principios esenciales.

La actualización de las políticas de Google busca erradicar técnicas manipuladoras y proteger la seguridad digital de millones de internautas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google aplicará dos tipos de sanciones ante la detección de secuestro del botón de retroceso: acciones manuales y degradación automática en los resultados de búsqueda. En los casos más graves, la página podrá ser retirada por completo del índice de Google, lo que implica una pérdida total de visibilidad y tráfico.

Para evitar estas sanciones, la recomendación es que ningún sitio debe interferir con la capacidad del usuario de navegar su propio historial. Si una página utiliza scripts, configuraciones o bibliotecas que insertan páginas engañosas o manipulan el historial del navegador, los responsables deberán eliminarlas o desactivarlas de inmediato.