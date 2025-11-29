Cómo se debe cargar el móvil para no dañar la batería

Cargar bien el móvil es clave para cuidar la batería y evitar daños futuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar el teléfono móvil de forma adecuada es esencial para preservar la batería y evitar daños a largo plazo. Según la empresa de energía Edensa, el primer paso es utilizar siempre el cargador original o, en su defecto, uno recomendado por el fabricante.

Cada marca utiliza estándares de carga propios, con voltajes e intensidades específicos, por lo que emplear un cargador genérico o de otro modelo puede hacer que el dispositivo cargue más lento o de manera ineficiente.

Por eso, es recomendable priorizar el uso de cargadores oficiales para asegurar el correcto funcionamiento y cuidado de tu móvil.

Lo ideal es usar cargadores oficiales para garantizar un buen funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras recomendaciones seguir al cargar el celular

Otras recomendaciones que se deben tener en cuenta al cargar el celular para no dañar la batería son:

Evita que la batería se descargue por completo o se cargue al máximo.

No es recomendable cargar el móvil más allá del 80%, ya que puede degradar la batería y reducir su autonomía. Tampoco conviene dejar que la carga baje del 20%, porque esto puede afectar su capacidad.

Lo ideal es mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% para preservar la salud y vida útil de la batería.

No se recomienda cargar el móvil más del 80%, porque acelera el desgaste de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos con iOS 13 incluyen una función de inteligencia artificial que evita superar el 80% de carga, mientras que en otros sistemas pueden usarse aplicaciones para controlar el proceso. También se recomienda realizar cargas en lapsos cortos.

Realiza una carga completa periódicamente.

Aunque habitualmente debes mantener la carga entre el 20% y el 80%, una vez al mes es aconsejable cargar el dispositivo al 100%.

Evita el sobrecalentamiento de la batería.

La temperatura ideal de carga está entre 16 °C y 22 °C. Cargar el móvil en ambientes calurosos puede dañarlo; evita la exposición directa al sol y cargarlo cerca de fuentes de calor o con fundas no certificadas. El frío extremo ralentiza la carga, pero la batería volverá a funcionar con normalidad cuando la temperatura se estabilice. Así mismo, la humedad puede acelerar la descarga y provocar daños.

Evita cargar el móvil en lugares calientes o bajo el sol, ya que el calor puede dañarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No utilices el móvil mientras lo cargas.

Es preferible no usar el teléfono durante la carga, ya que esto puede provocar sobrecalentamiento y deteriorar la batería.

Usa la carga rápida solo cuando sea necesario.

La carga rápida acelera el desgaste de la batería, por lo que solo debe usarse en casos puntuales.

Calibra la batería con regularidad.

Si el móvil no refleja con precisión el nivel de carga, conviene calibrar la batería mensualmente, siguiendo las indicaciones del fabricante. Generalmente, esto implica cargarlo al 100%, descargarlo completamente, dejarlo apagado ocho horas y después cargarlo apagado durante otras ocho horas.

Mantén el dispositivo y el cargador limpios.

Para asegurar un buen funcionamiento de la batería, mantén limpio el dispositivo, los conectores y el cargador. Evita el polvo, la humedad y limpia el cargador solamente cuando esté desconectado. Si detectas daños en el cable, déjalo de usar y pide asistencia técnica.

Si el nivel de carga no es preciso, es útil calibrar la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no vas a usar el móvil por un tiempo, déjalo cargado al 50%.

Cuando el dispositivo vaya a permanecer apagado durante un periodo prolongado, cárgalo hasta el 50%. No lo almacenes con la batería totalmente cargada o descargada, ya que esto puede provocar su deterioro.

Por qué la batería de un celular es tan delicada

La batería de un celular es delicada porque está compuesta por materiales sensibles, como el litio, que pueden degradarse fácilmente con el uso inadecuado. Factores como sobrecalentamiento, descargas completas o cargas excesivas afectan su capacidad y reducen su vida útil.

Además, las altas o bajas temperaturas y el uso de cargadores no originales incrementan el riesgo de daños. Por ello, un cuidado adecuado es fundamental para garantizar un funcionamiento seguro y prolongar su durabilidad.