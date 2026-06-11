Cómo seguir los resultados del Mundial 2026 en tiempo real usando solo Google

Para quienes usan Android, el marcador flotante se activa directamente desde la tarjeta de resultados del partido seleccionado. (Composición Infobae: REUTERS/Steve Marcus / captura Google)

Seguir los resultados y cada instante del Mundial 2026 es posible únicamente con Google, sin instalar aplicaciones extras ni recurrir a servicios de terceros. Gracias a una serie de funciones integradas en el propio buscador y su aplicación móvil, cualquier usuario puede recibir notificaciones instantáneas, ver estadísticas en tiempo real y acceder a los resúmenes de los partidos directamente desde su dispositivo, ya sea Android o iOS.

Esta combinación de paneles interactivos, alertas personalizadas y comandos de voz permite vivir el torneo de manera práctica y adaptada a diferentes rutinas y preferencias.

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Herramientas de Google para ver partidos y goles en tiempo real

Durante el desarrollo del Mundial 2026, Google ofrece opciones específicas para que los aficionados sigan minuto a minuto cada jugada sin esfuerzo. En dispositivos Android, existe la posibilidad de anclar un marcador en vivo en la pantalla del teléfono.

El buscador y su app permiten recibir avisos inmediatos mediante funciones integradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función, accesible desde la propia aplicación de Google, permite fijar una burbuja flotante que muestra el resultado actualizado del partido elegido. Así, mientras se navega por otras aplicaciones, el usuario puede ver las novedades del encuentro en todo momento, como goles o cambios relevantes en el marcador.

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Para quienes utilizan dispositivos iOS, o prefieren no tener elementos flotantes en la pantalla, Google proporciona la opción de activar notificaciones específicas sobre partidos o equipos.

Al buscar información del torneo o de una selección en el buscador, aparece un ícono de campana o, según la versión, un botón con la palabra “Seguir” o el símbolo “+”. Al seleccionar esta opción, el usuario comienza a recibir alertas en tiempo real sobre goles, tarjetas, inicio de periodos y resultados finales, directamente en la pantalla de bloqueo, incluso si el teléfono no está en uso.

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Al buscar información del torneo o de una selección en el buscador, aparece un botón con la palabra “Seguir” o el símbolo “+”. (Captura Google)

Esta variedad de herramientas permite elegir el modo de seguimiento que mejor se adapte al usuario, sin perder la inmediatez de la información ni la comodidad de acceder a ella desde el mismo buscador de Google.

Cómo activar notificaciones y marcadores personalizados del Mundial 2026

La personalización es uno de los puntos más destacados de las utilidades de Google para el seguimiento del Mundial. Al buscar partidos o equipos, la posibilidad de pulsar sobre la campana, el botón “Seguir” o el símbolo “+” permite seleccionar exactamente qué selecciones o encuentros interesan.

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Las notificaciones llegan como alertas push, informando de cada gol, tarjeta roja, inicio del segundo tiempo o resultado final. Esta función resulta especialmente útil para quienes desean recibir información únicamente sobre sus equipos favoritos o sobre partidos clave del torneo.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se llevó a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para quienes usan Android, el marcador flotante se activa directamente desde la tarjeta de resultados del partido seleccionado. Esta burbuja permanece visible mientras se utilizan otras aplicaciones, permitiendo monitorear el desarrollo del juego sin interrumpir otras actividades.

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En el caso de iOS, la experiencia se ajusta mediante notificaciones, pero la lógica de personalización es similar: basta con estar logueado en la cuenta de Google y realizar la selección desde la app oficial.

Es importante tener en cuenta ciertas condiciones para el funcionamiento de las alertas. Si no aparece la opción de la campana, puede deberse a que se está utilizando Safari en vez de la aplicación de Google, o a que la sesión de Gmail no está activa.

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Además, Google puede variar el formato del botón dependiendo de la versión de la aplicación, por lo que conviene revisar si aparece como “Seguir” o con un símbolo “+” junto al nombre del equipo o del torneo.

Este panel ofrece resúmenes en video de los goles más recientes, estadísticas detalladas al minuto y más. (Captura Google)

Panel interactivo de Google: estadísticas y videos del Mundial 2026

Al buscar “Mundial 2026” en Google, los usuarios acceden a un panel especial que reúne todas las herramientas para seguir la competencia sin salir del buscador. Este panel ofrece resúmenes en video de los goles más recientes, estadísticas detalladas al minuto y la actualización permanente del estado de los grupos y las llaves eliminatorias.

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La información sobre posesión, tiros a puerta, alineaciones y probabilidades de victoria se actualiza constantemente, permitiendo al usuario conocer el desarrollo de cada encuentro sin necesidad de consultar otros sitios o instalar aplicaciones externas.

Los resúmenes y clips oficiales de los goles más importantes aparecen poco después de cada jugada destacada, integrando contenido audiovisual directamente en los resultados de búsqueda.

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Google Assistant es un asistente virtual con IA que facilita la gestión diaria mediante comandos de voz o texto. REUTERS/Dado Ruvic

Para quienes no pueden ver el partido en directo, esta función permite ponerse al día en cuestión de segundos. Además, la sección Discover de la app de Google despliega tarjetas automáticas con videos y jugadas relevantes, en función del historial de búsquedas e intereses recientes del usuario.

Consultar resultados y calendario del Mundial 2026 con Google Assistant

En aquellos momentos en los que no es posible interactuar manualmente con el teléfono, Google Assistant se convierte en una herramienta práctica para seguir el Mundial. Mediante comandos de voz como “¿Quién metió gol en el partido de España?” o “¿Cómo va el partido ahora mismo?”, el asistente responde con información actualizada al instante.

También permite consultar el calendario completo del torneo a través de preguntas orales, facilitando la organización para no perderse partidos importantes.

Todas estas funcionalidades están integradas tanto en el buscador como en la aplicación móvil de Google, y no requieren la instalación de programas adicionales ni la creación de cuentas nuevas. De este modo, los usuarios pueden acceder a la información del Mundial 2026 de forma inmediata, personalizada y sin complicaciones técnicas.