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Paso a paso para tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo iPhone con sesiones iniciadas

Es necesario que el celular admita varias eSIM o que sea compatible con doble SIM. Este proceso también se puede aplicar en Android

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Pantalla de smartphone mostrando la configuración de WhatsApp para múltiples cuentas, con dos perfiles de Rebeca Yerger, junto a texto promocional de la función
Los usuarios de Android y de iPhone ahora pueden tener dos cuentas de WhatsApp en una misma app. (WhatsApp)

WhatsApp permite tener dos cuentas activas en iPhone y Android con sesión iniciada al mismo tiempo, lo que facilita alternar entre el perfil laboral y el personal sin cerrar sesión.

Para configurar una segunda cuenta se necesita un segundo número de teléfono con tarjeta SIM, o un dispositivo compatible con doble SIM o eSIM.

Cómo añadir una segunda cuenta en iPhone

Para añador una segunda cuenta en iPhone, sigue estos pasos:

  1. Abre la configuración de WhatsApp.
  2. Toca la flecha junto a tu nombre.
  3. Selecciona ‘Añadir cuenta’.

Desde ese menú también puedes gestionar la configuración de privacidad y notificaciones de forma independiente para cada cuenta. El proceso es idéntico en Android.

Captura de pantalla de la aplicación WhatsApp en modo oscuro, mostrando el menú de ajustes, la opción 'Añadir cuenta' y la pantalla para ingresar un número de teléfono con teclado numérico
En el perfil de ajustes se añade el nuevo número. (WhatsApp)

Qué necesito para tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular

Para tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular necesitas:

Un segundo número de teléfono, y una de estas opciones:

  • Tarjeta SIM física adicional, si tu celular tiene ranura para doble SIM.
  • eSIM, si tu dispositivo la soporta (varios iPhone y Android modernos la aceptan).

Eso es todo. El resto del proceso se hace directamente desde la configuración de WhatsApp.

WhatsApp señala que es importante utilizar la aplicación oficial para acceder a esta nueva función de forma segura y ágil. De lo contratio, la plataforma podría suspender cuentas.

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Cada cuenta puede tener diferentes ajustes de privacidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Cada cuenta puede tener diferentes ajustes de privacidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué ventajas tiene integrar dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular

Tener dos cuentas de WhatsApp activas en un mismo dispositivo elimina la fricción de cerrar y abrir sesión cada vez que se necesita cambiar de perfil. En el ámbito laboral, permite mantener conversaciones profesionales separadas de los contactos personales, con configuraciones de privacidad y notificaciones independientes para cada cuenta.

Así, fuera del horario de trabajo es posible silenciar los grupos del trabajo sin afectar los mensajes personales. La separación también protege la imagen profesional: un cliente nunca verá los estados ni la foto de perfil del entorno privado. Dos identidades digitales, un solo teléfono.

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Cómo gestionar dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular

Cada cuenta tiene su propio panel de configuración. Es posible establecer fotos de perfil, estados y listas de contactos distintos para cada perfil. Las notificaciones también se gestionan por separado, lo que permite, por ejemplo, silenciar los grupos laborales fuera del horario de trabajo sin afectar los mensajes personales.

Es necesario contar con la aplicación móvil oficial para acceder a esta función. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Es necesario contar con la aplicación móvil oficial para acceder a esta función. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Una vez configuradas ambas cuentas, el cambio entre perfiles se hace desde el mismo menú donde aparece la flecha junto al nombre. No es necesario cerrar sesión ni reiniciar la aplicación.

Qué otras nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp suma cuatro funciones nuevas basadas en inteligencia artificial: resúmenes automáticos de chats grupales, mensajes de bienvenida personalizados para nuevos miembros, reorganización de la pantalla de inicio con filtros avanzados y un sistema de alertas contra estafas que opera de forma local en el dispositivo.

Los resúmenes de conversaciones grupales procesan los mensajes directamente en el teléfono: ni Meta ni terceros acceden al contenido ni a los resúmenes generados. La función está desactivada por defecto y el usuario puede habilitarla cuando lo considere.

Asimismo, los administradores de grupos ahora pueden configurar mensajes automáticos de bienvenida para los nuevos integrantes, con información básica del espacio y sin necesidad de saludos repetidos por parte de otros miembros.

(Meta)
Meta AI ahora tiene la capacidad de resumir mensajes acumulados. (Meta)

En paralelo, WhatsApp renovó la pantalla de inicio: el usuario puede elegir qué listas de chats mostrar —no leídos, favoritos, grupos, comunidades—, crear listas personalizadas y reducir el desorden visual.

Los chats archivados y bloqueados quedaron bajo filtros específicos, separados del flujo principal, y su acceso ahora requiere autenticación biométrica o por código.

La función de alerta de estafas detecta patrones de fraude en mensajes de remitentes desconocidos y muestra una advertencia directamente en la conversación, desde donde el usuario puede bloquear, reportar o ignorar el contacto.

El análisis se ejecuta en el propio dispositivo, sin comprometer el cifrado de extremo a extremo ni enviar datos a servidores externos. La función se encuentra en fase de pruebas.

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