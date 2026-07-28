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Inteligencia artificial, el nuevo paso para la tecnificación del riego en República Dominicana

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego presentó una iniciativa para modernizar su administración, optimizar insumos y acelerar la atención a los productores agropecuarios mediante nuevas capacidades tecnológicas en sus operaciones

Dron volando sobre campos de cultivos verdes. Varias personas trabajan cerca de una construcción con paneles solares y una camioneta blanca.
La TNR inició una transformación digital para integrar en el futuro herramientas de inteligencia artificial en la gestión de los planes de riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) concluyó la primera fase de un proceso dirigido a la transformación digital, para preparar la incorporación futura de herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones. La iniciativa cuenta con financiamiento del Banco Mundial y apoyo de la cooperación de la República de Corea, ambos enfocados en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la institución y la integración de soluciones basadas en IA para la gestión de los programas de tecnificación del riego.

Durante esta etapa inicial, la TNR presentó una propuesta para el desarrollo de una plataforma orientada a la modernización institucional. El director ejecutivo, Claudio Caamaño Vélez, indicó que la plataforma busca incrementar la eficiencia operativa y ampliar la capacidad de respuesta de la entidad hacia los productores agropecuarios. La intención es que, a través de esta modernización, la institución pueda optimizar el uso de los recursos disponibles y mejorar la gestión de los proyectos en curso y futuros.

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La proyección institucional señala que, con los recursos humanos y financieros actuales, la TNR podría triplicar la cantidad de proyectos que acompaña y ejecuta. Se considera que la incorporación de IA, en etapas posteriores, podría aumentar la capacidad institucional sin requerir incrementos proporcionales en los costos operativos. Caamaño Vélez destacó que el objetivo es construir una estructura capaz de aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en la gestión pública, lo que permitiría ofrecer más servicios y ejecutar más proyectos para los productores.

El proceso de modernización tiene como propósito agilizar procedimientos internos, facilitar la toma de decisiones basada en datos, mejorar el seguimiento de proyectos y fortalecer la planificación estratégica. Estas acciones se relacionan con las tendencias globales de digitalización en el sector público, donde la tecnología cumple un papel clave en la mejora de la eficiencia y la capacidad de respuesta institucional.

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La plataforma de modernización institucional busca aumentar la eficiencia operativa y mejorar los servicios para los productores agropecuarios. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
La plataforma de modernización institucional busca aumentar la eficiencia operativa y mejorar los servicios para los productores agropecuarios. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

En el ámbito agrícola, la TNR plantea ampliar el número de tareas beneficiadas con sistemas de riego tecnificado. Luego de alcanzar una meta de 20 mil tareas impactadas, la entidad aspira a duplicar o triplicar ese alcance en los próximos años, con miras a contribuir a una agricultura más productiva y resiliente ante los desafíos climáticos. La meta es que un mayor número de productores acceda a sistemas modernos de riego, lo que podría traducirse en mejoras en la productividad y la sostenibilidad del sector.

La institución también trabaja para potenciar el Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), con la intención de movilizar inversiones adicionales en el sector agropecuario y mantener una estructura administrativa eficiente y sostenible. El fortalecimiento de este fondo se plantea como una vía para aumentar el alcance y el impacto de los programas de tecnificación.

Como referencia para este proceso, la TNR observa la experiencia de la Comisión Nacional de Riego de Chile (CNR), reconocida por su gestión eficiente y por la utilización de herramientas tecnológicas que permiten maximizar el impacto de las inversiones. Se considera que la adaptación de estos modelos internacionales puede aportar buenas prácticas y resultados positivos a la realidad local.

La estrategia general de la TNR contempla la innovación, la transformación digital y el posible uso de inteligencia artificial como elementos que podrían fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la agricultura nacional. La entidad continúa desarrollando las siguientes fases del proyecto, para llevar a cabo estas iniciativas a las necesidades del sector agropecuario.

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