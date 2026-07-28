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Venezolanos marcharon en Caracas para exigir elecciones libres y que se permita el regreso de María Corina Machado

La movilización coincidió con el segundo aniversario de las presidenciales de 2024, en las que la oposición sostiene que ganó Edmundo González Urrutia, y reunió a simpatizantes que reclamaron la fijación de una fecha para unos nuevos comicios con garantías democráticas

Multitud de manifestantes al aire libre, con la bandera de Venezuela, algunos con puños en alto. Un joven sostiene un cartel con 'CON NUESTRAS PROPIAS MANOS'
La movilización también incluyó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, así como la interpretación del himno nacional (@VenteVenezuela)
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Cientos de venezolanos se movilizaron este martes en Caracas para exigir la convocatoria de elecciones libres y reclamar el regreso al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La manifestación, organizada por el partido Vente Venezuela, coincidió con el segundo aniversario de las elecciones presidenciales de 2024 y se convirtió en la primera concentración convocada por esa organización en la capital durante este año. Los asistentes insistieron en que el país necesita un nuevo proceso electoral con garantías y rechazaron que se mantenga el impedimento para que Machado pueda regresar a territorio venezolano.

La protesta reunió a simpatizantes provenientes de distintos sectores del municipio Libertador y de localidades del vecino estado Miranda. Vestidos mayoritariamente con prendas azules, color identificado con Vente Venezuela, los participantes recorrieron las calles con pancartas y consignas dirigidas a reclamar una salida electoral a la crisis política.

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Multitud de personas marcha en una calle urbana con edificios y palmeras. Portan banderas de Venezuela y una pancarta con la imagen de María Corina Machado
Cientos de venezolanos marcharon en Caracas para exigir elecciones libres y que se permita el regreso de María Corina Machado

“María Corina, vente, tu pueblo está presente” y “Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos”, fueron las consignas más repetidas durante la jornada de protesta.

El acto también estuvo marcado por referencias al contexto político abierto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de este año. Diversos sectores opositores y organizaciones de la sociedad civil sostienen que el período constitucional del actual régimen interino ya expiró, por lo que consideran indispensable convocar una elección presidencial.

Durante la movilización, dirigentes de Vente Venezuela reiteraron que cualquier transición política debe comenzar con una consulta popular.

“Si queremos una transición, tenemos que ir a una elección”, expresó el vocero del partido, Henry Alviárez.

Multitud de personas camina por una calle urbana con edificios altos. Varios manifestantes visten camisetas celestes con "Vente" y sostienen banderas
Durante la movilización, dirigentes de Vente Venezuela reiteraron que cualquier transición política debe comenzar con una consulta popular. (@VenteVenezuela)

“Cuando fijen la fecha de elección allí comienza la transición”, añadió.

Los participantes también aprovecharon la marcha para pedir el regreso de Machado, quien permanece fuera del país desde finales del año pasado. La dirigente anunció semanas atrás su intención de volver a Venezuela, pero posteriormente denunció que la cúpula chavista le impidió ingresar al cerrar el espacio aéreo. Pese a ello, reiteró recientemente su decisión de regresar.

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En un mensaje difundido en video con motivo de la movilización, Machado aseguró: “El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos”.

Multitud de personas portan la bandera de Venezuela y pancartas con la imagen de María Corina Machado durante una manifestación en una calle urbana
La movilización coincidió con el segundo aniversario de las presidenciales de 2024, en las que la oposición sostiene que ganó Edmundo González Urrutia, y reunió a simpatizantes que reclamaron la fijación de una fecha para unos nuevos comicios con garantías democráticas

Los asistentes expresaron que consideran indispensable la presencia de la dirigente en el país. Alexis José Castellano, trabajador de la construcción de 54 años, sostuvo durante la concentración: “María, tienes que venir, el pueblo te está esperando, el pueblo quiere que tú estés”.

La misma petición fue compartida por Yosy Peña, una docente de 50 años que participó en la marcha. “Primeramente el regreso de nuestra líder, María Corina Machado, porque ella es venezolana y ella tiene que estar aquí en su país”, afirmó. Luego agregó: “Lo que queremos los venezolanos es libertad, queremos elecciones libres”.

La movilización también incluyó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, así como la interpretación del himno nacional. Desde la tarima instalada para el acto, los organizadores insistieron en que continuarán con las actividades de organización ciudadana y mantendrán las asambleas convocadas en los municipios del país para respaldar la exigencia de un proceso electoral.

Multitud de personas marchando en una calle arbolada con carteles, banderas de Venezuela, algunas gorras y lazos amarillos grandes de fondo
La protesta reunió a simpatizantes provenientes de distintos sectores del municipio Libertador y de localidades del vecino estado Miranda.

Las protestas se desarrollan pocos días antes del inicio de un proceso de diálogo político anunciado para el 1 de agosto, impulsado por un grupo de la Asamblea Nacional electa en 2015 y por representantes del régimen chavista. Aunque Machado no forma parte de esas conversaciones, ha manifestado que no buscará obstaculizarlas.

Entre algunos manifestantes, sin embargo, prevaleció el escepticismo sobre la efectividad de ese mecanismo.

“Ya no creemos en diálogos, creemos en acciones”, denunció el abogado José Fuenmayor, al tiempo que insistió en que la prioridad debe ser la convocatoria de unas elecciones con garantías democráticas y el respeto a la voluntad de los ciudadanos.

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