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El CACIF de Guatemala advierte que limitar la E10 a la gasolina regular puede tensionar el acuerdo con Estados Unidos

La cúpula empresarial sostuvo que el esquema gradual y voluntario anunciado para 2026 introduce incertidumbre sobre compromisos internacionales y reclamó una adopción integral, oportuna y definitiva del mandato en todo el mercado

Documento con bordes rasgados, el logo CACIF, un sello, el título 'ADVERTENCIA: Impacto del E10 en el TLC' y texto resaltado sobre una mesa.
Un documento de CACIF muestra la advertencia sobre el posible impacto de limitar la gasolina E10 en el acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El CACIF advirtió que limitar la gasolina E10 a la presentación regular puede dificultar el cumplimiento del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, después de que el Gobierno de Guatemala anunciara una aplicación gradual y voluntaria de la mezcla con etanol desde el 22 de agosto de 2026.

La organización empresarial sostuvo que ese cambio introduce incertidumbre sobre los compromisos internacionales asumidos por el país y pidió una adopción integral, oportuna y definitiva del mandato.

De acuerdo con datos oficiales, entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2026 se necesitarán cerca de 44 millones de galones de etanol para cubrir la demanda, mientras que la proyección anual asciende a 100 millones de galones.

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El Ministerio de Energía y Minas también prevé que para 2027 al menos 60% de la mezcla total corresponda a etanol avanzado, según los acuerdos ministeriales publicados en el Diario de Centro América.

En un comunicado difundido, el comité afirmó que respetar lo pactado fortalece la credibilidad del país, da certeza jurídica a los inversionistas y reafirma a Guatemala como un socio comercial confiable ante Estados Unidos y la comunidad internacional.

El pronunciamiento se concentró en dos cambios: la modificación del calendario de ejecución y la decisión de aplicar la mezcla solo a la gasolina regular.

El punto central de la discusión es ese: el sector privado sostiene que, si la E10 no se implementa de forma integral, Guatemala puede quedar expuesta a cuestionamientos sobre el cumplimiento del acuerdo comercial con Estados Unidos.

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Para el comité, el problema no se limita al abastecimiento de combustibles, sino que alcanza la imagen del país ante inversionistas y socios externos.

Logotipo de CACIF, texto "Comunicado CACIF", titular sobre compromiso comercial Guatemala-Estados Unidos, y un cuerpo de texto con detalles del mandato de etanol E10.
Un comunicado de CACIF expresa preocupación por la modificación del mandato de etanol E10 en Guatemala, señalando la afectación al comercio recíproco con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno aplicará la mezcla de forma gradual y permitirá elegir entre E10 y gasolina convencional

El anuncio oficial fue realizado por el Ministerio de Energía y Minas. La cartera dispuso un esquema gradual y voluntario para la venta de gasolina E10, de modo que los conductores podrán escoger entre esa mezcla y la gasolina convencional en las estaciones de servicio.

El ministro Erwin Barrios explicó que la medida entrará en vigor a partir del 22 de agosto de 2026. También dijo que ya están listos los registros, licencias y autorizaciones necesarios para la comercialización, el transporte y el resto de los actores de la cadena de suministro.

Barrios lo resumió así: “Actualmente ya se cuenta con todos los registros, todas las licencias y autorizaciones correspondientes para la comercialización, el transporte y los demás actores involucrados en la cadena de suministro”.

Según el ministerio, la E10 sustituirá al metil tert-butil éter, conocido como MTBE, un aditivo prohibido en Estados Unidos por su impacto negativo en la salud y el medioambiente.

La cartera vinculó además la introducción de la nueva mezcla con el encarecimiento internacional de los combustibles y con la propuesta de subsidio temporal presentada por el Gobierno al Congreso.

El funcionario sostuvo que el efecto económico de la mezcla se mantendrá en el tiempo y no será transitorio. El ministerio calcula que el precio de la gasolina podría bajar entre 0.50 y 1.50 quetzales por galón, debido al menor costo del etanol frente a la gasolina fósil y a que no depende de la volatilidad internacional del petróleo.

Ya comenzó la logística de importación de etanol para abastecer el mercado interno

La cadena de suministro ya empezó a moverse, a mediados de julio el buque “Bonita Aki” descargó en Santo Tomás de Castilla cerca de 999,518 galones de alcohol carburante procedentes de Estados Unidos.

El ministerio prevé recibir dos embarques mensuales de etanol para atender la demanda interna. Ese dato muestra que, más allá de la discusión sobre el alcance del mandato, el esquema logístico para introducir la mezcla ya está en marcha.

En la parte final de su comunicado, el CACIF reiteró su pedido al Gobierno para que asegure una implementación ajustada a los términos originales del mandato E10.

La entidad insistió en que el respeto a los compromisos internacionales es determinante para preservar la confianza de los inversionistas y la posición de Guatemala como socio comercial.

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