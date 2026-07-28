Panamá investiga cuatro casos de presunto reclutamiento con destino a la guerra entre Rusia y Ucrania

El Gobierno confirmó que al menos 15 panameños han sido vinculados al conflicto desde 2025; uno falleció y varios permanecen desaparecidos. Europa Press

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El Ministerio Público confirmó que mantiene abiertas cuatro investigaciones por el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania, un caso que ha puesto bajo la lupa a las redes que captan ciudadanos mediante falsas ofertas de empleo para enviarlos a zonas de combate.

Las pesquisas avanzan mientras el Gobierno reconoce que al menos 15 panameños han sido vinculados al conflicto desde 2025, uno murió y varios permanecen desaparecidos.

La Procuraduría General de la Nación informó que las investigaciones corresponden a dos denuncias presentadas por familiares y dos informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

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Según el comunicado oficial, todos los casos guardan relación con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, mientras la institución reiteró su compromiso con la protección de los ciudadanos panameños y con el esclarecimiento de los hechos.

La Procuraduría informó que dos expedientes surgieron por denuncias de familiares y otros dos por informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de las investigaciones coincide con la información divulgada por el Gobierno hace unos días, cuando confirmó que ciudadanos panameños han sido reclutados para participar en la guerra.

El canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, reveló que desde 2025 las autoridades tienen identificados al menos 15 panameños, de los cuales uno falleció y varios permanecen desaparecidos, aunque evitó precisar en cuál de los dos bandos combatían.

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"Es una lástima“, declaró el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al referirse a estos casos. El funcionario subrayó que “no es un tema en que el Gobierno Nacional ni el presidente José Raúl Mulino tenga absolutamente nada que ver” y añadió que la administración panameña “no está de acuerdo, ni participa, ni tiene ninguna intención de que esto se dé”, en referencia al reclutamiento de ciudadanos para el conflicto.

Las investigaciones del Ministerio Público avanzan en paralelo con las gestiones diplomáticas emprendidas por la Cancillería, que desde noviembre de 2025 mantiene contacto con las autoridades rusas para obtener información sobre ciudadanos panameños que viajaron al este de Europa.

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Las investigaciones apuntan a redes que captarían ciudadanos mediante falsas ofertas de empleo como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento se realiza mediante la Embajada de Rusia en Panamá, la representación diplomática panameña en Moscú y reuniones con funcionarios de la Cancillería rusa.

De acuerdo con Hoyos, la cifra de 15 panameños corresponde únicamente a los casos sobre los que el Estado ha logrado obtener información. Sin embargo, reconoció que el número real podría ser mayor, ya que algunos ciudadanos viajan utilizando rutas comerciales y visas de turismo sin informar a las autoridades sobre su verdadero destino.

Las pesquisas apuntan a la posible existencia de redes de reclutamiento que utilizan ofertas laborales para atraer latinoamericanos. Según las denuncias recibidas por las autoridades, los reclutadores prometen empleos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, con salarios elevados y oportunidades de trabajo en Europa. No obstante, al llegar a Rusia o Ucrania, algunos terminan incorporados a unidades militares.

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Uno de los expedientes que investiga el Ministerio Público corresponde al caso de un hombre de 35 años, cuyos familiares denunciaron que aceptó una oferta para trabajar como ayudante de cocina en Ucrania.

Las autoridades reiteraron el llamado a desconfiar de ofertas de trabajo relacionadas con países en conflicto armado, al advertir que podrían ocultar mecanismos de reclutamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el relato presentado ante las autoridades, al llegar recibió un uniforme militar y fue informado de que tendría una semana de entrenamiento antes de ser enviado al frente de combate.

Los familiares también aseguraron que el panameño permaneció 15 días detenido después de negarse a participar en operaciones militares y que posteriormente perdieron toda comunicación con él, motivo por el cual acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición.

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Este caso se suma a una denuncia presentada anteriormente en la provincia de Chiriquí, donde familiares aseguraron que varios jóvenes fueron captados mediante falsas ofertas laborales para trabajar en Europa, aunque finalmente terminaron en territorio ruso.

Los testimonios recopilados por las autoridades describen un patrón similar. Los reclutadores ofrecían salarios de hasta $10.000 mensuales por trabajos en fábricas, seguridad privada o manejo de maquinaria pesada. Una vez en Rusia, según las denuncias, los trabajadores eran despojados de sus documentos, obligados a firmar contratos redactados únicamente en ruso e incorporados a unidades militares.

Según las autoridades, algunos panameños habrían viajado de forma consciente para participar en la guerra, mientras otros aseguran haber sido víctimas de falsas promesas laborales. AP

Una investigación publicada previamente por Infobae reveló que estas organizaciones utilizan principalmente TikTok, Facebook y Telegram para captar ciudadanos latinoamericanos. Las ofertas prometen pagos iniciales de entre $25.000 y $50.000, salarios mensuales cercanos a $2.600 y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa.

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El recorrido de los reclutados suele incluir escalas por Colombia, España y Turquía antes de ingresar a Rusia. Diversos testimonios indican que las supuestas vacantes civiles terminan convirtiéndose en contratos militares para ser enviados a algunas de las zonas más peligrosas del conflicto.

No obstante, las autoridades panameñas reconocen que no todos los casos responden al mismo patrón. El vicecanciller Hoyos explicó que algunos ciudadanos viajaron plenamente conscientes de que participarían en la guerra, mientras que otros sostienen haber sido engañados con falsas promesas de empleo.

La Cancillería también ha recibido reportes de ciudadanos fallecidos, desaparecidos y otros cuyo paradero sigue siendo incierto. Sin embargo, reconoce que la información llega de manera fragmentada y que resulta difícil confirmar si algunos murieron durante los combates o permanecen ocultos tras desertar de las fuerzas militares.

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Uno de los casos corresponde a un panameño de 35 años que viajó con la promesa de trabajar como ayudante de cocina y, según la denuncia, terminó recibiendo entrenamiento militar. EFE/ Rostyslav Averchuk

El Gobierno admite además que su capacidad de actuación es limitada, debido a que muchos de los ciudadanos se encuentran desplegados en zonas de combate donde no existe acceso consular permanente.

Mientras el Ministerio Público mantiene abiertas las cuatro investigaciones para determinar si existieron delitos de trata de personas, reclutamiento mediante engaño u otras conductas criminales, la Cancillería reiteró el llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales relacionadas con países involucrados en conflictos armados, al advertir que detrás de promesas de altos salarios pueden ocultarse mecanismos de reclutamiento que ponen en riesgo la libertad y la vida de quienes las aceptan.

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