Cinco días desaparecido cumple adolescente hondureño que naufragó en el Caribe

Las lluvias, la baja visibilidad y las corrientes marinas complican el operativo, mientras las autoridades piden colaboración a navegantes y comunidades costeras. (imagen ilustrativa)

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La búsqueda de Joseph David Vuelto, de 16 años, continúa entre Cayos Cochinos y Corozal, en Atlántida, después del naufragio de una embarcación.

En el operativo participan cuerpos de rescate, autoridades militares y pescadores artesanales, mientras las Fuerzas Armadas mantienen patrullajes marítimos y recorridos terrestres en la zona.

Desde que se informó su desaparición, personal del Primer Batallón de Infantería de Marina mantiene un operativo de rastreo en una zona marítima y costera de difícil acceso por las corrientes marinas y las condiciones climáticas de los últimos días.

Las Fuerzas Armadas informaron que las operaciones incluyen patrullajes marítimos con la técnica de barrido triangular, un procedimiento de búsqueda y rescate para ampliar las probabilidades de localizar personas u objetos en el agua.

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En paralelo, equipos terrestres inspeccionan playas, manglares y zonas de difícil acceso entre las comunidades de Zambo Creek, Corozal y La Unión.

Las autoridades reiteraron que los operativos no serán suspendidos mientras existan posibilidades de localizar al menor, por lo que embarcaciones militares recorren el área de forma permanente.

Cómo ocurrió el naufragio

Según la información recabada por las autoridades, Joseph David Vuelto salió a pescar junto a Lester Bátiz, una actividad que ambos realizaban con frecuencia en las aguas cercanas a Cayos Cochinos.

La última comunicación con la embarcación ocurrió durante la tarde del viernes pasado, antes de que el fuerte oleaje provocara el vuelco de la lancha en la que navegaban.

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Tras el accidente, Lester Bátiz permaneció varias horas a la deriva hasta que equipos de emergencia lo localizaron y rescataron con vida. Luego fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con el testimonio del sobreviviente, Joseph habría decidido nadar hacia la costa para buscar ayuda después del naufragio. Desde ese momento no volvió a ser visto.

Las Fuerzas Armadas mantienen un operativo de rastreo marítimo y terrestre con apoyo de cuerpos de rescate y pescadores artesanales.

A los esfuerzos institucionales se sumaron pescadores de la comunidad de Corozal, que conocen la zona y colaboran con sus propias embarcaciones en la inspección de rutas usadas para la pesca artesanal.

Según los reportes conocidos durante las primeras horas de la emergencia, alrededor de siete lanchas participaron desde el inicio en las labores de búsqueda junto con personal naval.

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Uno de los pocos indicios hallados durante el rastreo fue la red utilizada por el adolescente durante la jornada de pesca.

Días de búsqueda

Las autoridades señalaron que ese hallazgo confirmó que los equipos inspeccionan el área donde ocurrió el accidente, aunque hasta el momento no ha sido posible establecer el paradero del joven.

También consideran que cualquier objeto localizado en la zona puede aportar información para orientar el operativo hacia nuevos puntos de búsqueda.

Las labores de rescate se desarrollan en un escenario complejo por el estado del mar y las lluvias registradas en la costa norte durante los últimos días.

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Las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad, modifican las corrientes marinas y dificultan el desplazamiento de pequeñas embarcaciones, factores que obligan a ampliar de manera constante el radio de búsqueda.

Por esa razón, las Fuerzas Armadas mantienen recorridos continuos por vía marítima y terrestre, con inspecciones en playas, islotes y sectores donde las corrientes podrían arrastrar a una persona o restos de una embarcación.

Las Fuerzas Armadas mantienen un operativo de rastreo marítimo y terrestre con apoyo de cuerpos de rescate y pescadores artesanales. (foto ilustrativa)

Las autoridades hicieron un llamado a pescadores artesanales, operadores turísticos, navegantes y habitantes de las comunidades costeras para que informen de inmediato cualquier dato que pueda contribuir a localizar al menor.

Debido al tránsito constante de embarcaciones en la zona de Cayos Cochinos, las autoridades consideran que la colaboración ciudadana puede ampliar el alcance del operativo.

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El área marítima comprendida entre La Ceiba, Sambo Creek y Cayos Cochinos ha sido escenario de varios operativos de búsqueda y rescate en los últimos años por naufragios, fallas mecánicas y cambios repentinos en las condiciones del mar.

Solo durante este año, la Fuerza Naval participó en diversas misiones que permitieron rescatar con vida a pescadores y turistas que quedaron a la deriva cerca de Cayos Cochinos tras sufrir desperfectos mecánicos o hundimientos de embarcaciones.