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La demo de Star Fox para Switch 2 oculta un final secreto: esto debes hacer para desbloquearlo

La sorpresa descubierta por los jugadores sugiere que el remake de Star Fox para Switch 2 apostará por una historia con más decisiones

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StarFox se encuentra disponible en demo para la Nintendo Switch 2.
StarFox se encuentra disponible en demo para la Nintendo Switch 2. (Nintendo)

La demo de Star Fox para Nintendo Switch 2, presentada durante el Nintendo Direct de junio y disponible desde el 9 de junio, esconde una ruta alternativa que permite acceder a un final secreto. Los jugadores que completen una serie de acciones específicas en el nivel Meteo podrán desbloquear una secuencia distinta y descubrir pistas sobre las decisiones narrativas que tendrá el esperado remake.

El hallazgo ha llamado la atención de la comunidad porque confirma que la nueva versión mantendrá las rutas ramificadas que hicieron popular a Star Fox 64, pero con una mayor profundidad argumental. La demo no solo incluye el prólogo protagonizado por James McCloud y el tutorial inicial, sino también una misión que anticipa cómo las decisiones del jugador influirán en la historia.

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El camino habitual lleva a Fichina

En una partida convencional, los jugadores avanzan por el nivel Meteo hasta llegar al enfrentamiento contra el jefe final de la fase.

Una vez derrotado, se activa una escena cinematográfica en la que el General Pepper ordena al escuadrón Star Fox dirigirse a Fichina, revelando que el planeta alberga un importante centro de inteligencia.

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Star Fox ya se encuentra disponible en demo para la Switch 2.
Star Fox tiene un final secreto en la demo de Switch 2. (Nintendo)

Este recorrido es el más evidente para quienes prueban la demo por primera vez, pero no es el único disponible.

Cómo desbloquear el final secreto

La ruta alternativa comienza tras alcanzar el punto de control del nivel. En ese momento aparecen varios anillos de energía roja que impulsan al Arwing y lo hacen girar en espiral. Si el jugador consigue atravesar todos estos círculos, será transportado a un agujero de gusano.

Dentro de esta dimensión aparecen asteroides de colores y una gran cantidad de potenciadores. Al completar esta sección especial, la misión concluye sin necesidad de enfrentarse al jefe del nivel.

Este desenlace desbloquea una secuencia diferente y deja entrever cambios importantes en el desarrollo de la historia.

Star Fox ya se encuentra disponible en demo para la Switch 2.
Star Fox gameplay en Switch 2. (Nintendo)

El remake recupera las rutas alternativas de Star Fox 64

La existencia de este camino oculto recuerda a una de las mecánicas más emblemáticas de Star Fox 64, donde las acciones del jugador determinaban qué planetas visitaría posteriormente.

Sin embargo, el remake para Nintendo Switch 2 parece ir un paso más allá. La nueva estructura no se limitará a ofrecer recorridos distintos, sino que introducirá consecuencias narrativas derivadas de las decisiones tomadas durante la aventura.

Las conversaciones de los personajes durante la misión ya ofrecen pistas sobre la existencia de una extraña energía en el cinturón de asteroides, un detalle que termina siendo clave para acceder al agujero de gusano.

Fichina y Katina: dos frentes bajo ataque

La recompensa por completar la ruta secreta no se limita a una escena adicional. La demo revela que el agujero de gusano desbloquea una bifurcación en el mapa del sistema Lylat. En la versión completa del juego, esto permitirá elegir entre dirigirse a Fichina o a Katina.

Star Fox ya se encuentra disponible en demo para la Switch 2.
Star Fox es uno de los juegos más esperado para la Switch 2. (Nintendo)

La razón es que las fuerzas de Andross atacan ambos lugares al mismo tiempo, obligando al escuadrón Star Fox a decidir cuál de los dos frentes atender primero.

Aunque la versión de prueba no permite tomar esa decisión, las secuencias posteriores dejan claro que ignorar uno de los planetas tendrá consecuencias dentro de la historia.

Una de las grandes sorpresas del Nintendo Direct

La demo de Star Fox para Nintendo Switch 2 fue una de las principales sorpresas del Nintendo Direct de junio.

Su lanzamiento inmediato permitió a los jugadores descubrir de primera mano las novedades del remake y comprobar que Nintendo busca ampliar las posibilidades narrativas de uno de los títulos más recordados de la era Nintendo 64.

Star Fox ya se encuentra disponible en demo para la Switch 2.
Star Fox ya se encuentra disponible en demo para la Switch 2. (Nintendo)

La presencia de finales alternativos y decisiones con impacto en la historia apunta a una experiencia más profunda que la del juego original.

A falta de conocer más detalles sobre el proyecto, el descubrimiento de esta ruta secreta ofrece una primera muestra de cómo Nintendo pretende modernizar una de sus franquicias más emblemáticas sin perder los elementos que la convirtieron en un clásico.

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