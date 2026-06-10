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GTA V, Resident Evil y más: todos los juegos de PlayStation que están en descuento ahora

Dispatch, Marvel’s Spider-Man Remastered, así como paquetes de juego de Forza Horizon y Cyberpunk 2077 se pueden encontrar con un precio menor

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Más de dos mil juegos y contenidos de PlayStation están en descuento por pocas horas más. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Más de dos mil juegos y contenidos de PlayStation están en descuento por pocas horas más. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation cuenta con más de dos mil juegos y elementos relacionados en descuento y quedan pocas horas para que puedas acceder a estas rebajas. Puedes encontrar títulos como Resident Evil, GTA V Premium Edition, Dispatch, Marvel’s Spider-Man Remastered, así como paquetes de juego de Forza Horizon y Cyberpunk 2077.

Para acceder a estos descuentos, solo debes ingresar a la página de la tienda de PlayStation.

Qué elementos están en descuento en PlayStation Store

Algunos títulos en descuento en PlayStation Store son:

  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Dragon Ball Z: Kakarot
  • Star Wars Battlefront II
  • The Last of Us
  • Fallout 4
  • Grand Theft Auto V
Entre los títulos disponibles figuran Resident Evil, GTA V Premium Edition y Dispatch. ROCKSTAR GAMES
Entre los títulos disponibles figuran Resident Evil, GTA V Premium Edition y Dispatch. ROCKSTAR GAMES
  • Contenidos y expansiones de Los Sims
  • Resident Evil (con hasta 60% de descuento)
  • Stranger Things Edición Completa (35% de descuento)
  • EA Sports FC 26 Ultimate (60% de descuento)
  • Gran Turismo 7 Edición Digital Deluxe 25.° Aniversario
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Mortal Kombat X
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Otros títulos populares como Bob Esponja y propuestas independientes

Hay versiones de estos juegos para PS4 y PS5 por lo que no debes preocuparte por la versión de consola que tengas.

Los juegos están disponibles para PS4 y PS5, sin importar el modelo de consola que tengas. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Los juegos están disponibles para PS4 y PS5, sin importar el modelo de consola que tengas. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Juegos de PlayStation Plus en junio

Por otro lado, puedes encontrar algunos juegos si tienes la suscripción de PlayStation Plus:

Essential (gratis para todos los suscriptores)

Disponibles desde el 2 de junio hasta el 6 de julio:

  • Grounded: Fully Yoked Edition (PS5 y PS4)
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS5 y PS4)
  • Warhammer 40,000: Darktide (PS5)
  • EA Sports FC 26 

Extra y Premium (catálogo ampliado)

  • Final Fantasy 16
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Farming Simulator 25
  • Blades of Fire
  • Black Desert
  • Sonic X Shadow Generations
PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony con tres niveles: Essential, Extra y Premium. REUTERS/Issei Kato/File Photo
PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony con tres niveles: Essential, Extra y Premium. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Premium (exclusivo)

  • Gitaroo Man — clásico de PS2.

Qué es PlayStation Plus

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para PlayStation. Ofrece tres niveles: Essential, Extra y Premium. El plan básico incluye juegos gratuitos cada mes y acceso al multijugador en línea.

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Extra suma un catálogo de cientos de juegos descargables. Premium agrega títulos clásicos de generaciones anteriores, pruebas de juegos y acceso en la nube.

El precio varía según el nivel y la región. Los juegos mensuales solo están disponibles mientras la suscripción esté activa: si se cancela, el acceso se pierde. Es compatible con PS4 y PS5.

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Extra ofrece cientos de juegos descargables; Premium suma clásicos de generaciones anteriores, pruebas de juegos y acceso en la nube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Extra ofrece cientos de juegos descargables; Premium suma clásicos de generaciones anteriores, pruebas de juegos y acceso en la nube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En qué otros sitios encontrar juegos en descuento

Otros sitios para encontrar juegos en descuento, pero para PC son Epic Games y Steam. En estas plataformas los usuarios pueden comprar, descargar y gestionar su biblioteca de juegos desde una misma aplicación.

Steam, desarrollada por Valve, es la tienda de juegos para PC más grande del mundo. Cuenta con miles de títulos de todos los géneros y realiza ventas periódicas, entre las que destacan las rebajas de mitad y final de año, donde los descuentos pueden superar el 90%.

Epic Games Store es la plataforma de los creadores de Fortnite. Su mayor atractivo es el programa de juegos gratuitos: cada semana ofrece uno o más títulos sin costo, sin necesidad de suscripción. También cuenta con ofertas regulares y, en ocasiones, cupones de descuento adicionales para cualquier compra.

Epic Games Store es la tienda digital de los creadores de Fortnite. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración
Epic Games Store es la tienda digital de los creadores de Fortnite. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

Descargar juegos de sitios no oficiales representa un riesgo real para la seguridad de tus dispositivos y tus datos personales. Los archivos obtenidos fuera de plataformas como Steam, Epic Games Store o PlayStation Store pueden contener malware, virus o programas que roban contraseñas e información bancaria sin que el usuario lo note.

Además de los riesgos de seguridad, las copias no autorizadas violan los términos de uso de las plataformas y pueden derivar en el bloqueo permanente de la cuenta.

La recomendación es siempre descargar desde tiendas oficiales. En PC, Steam y Epic Games Store son las opciones más seguras. En PlayStation, la PlayStation Store es el canal confiable.

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