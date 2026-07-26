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Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte de Ernestina Pais y contó cómo era el vínculo entre ellas

A un mes del fallecimiento de la conductora, la diva llevó el tema a su mesa y, junto a José María Muscari, reconstruyó un vínculo de simpatía, afecto profesional y una despedida marcada por la tristeza

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La conductora habló de la muerte de la actriz

A un mes de la muerte de Ernestina Pais, Mirtha Legrand decidió recordar a la actriz en una nueva emisión de su programa. La Chiqui, en compañía de su director y amigo, José María Muscari, contó su aprecio por la conductora y expresó su dolor por su trágico fallecimiento.

Muscari, pasaste momentos duros, ¿no? Ay, pobrecita. Vos sabés que yo no era amiga de ella. No, no, no intimaba, no, no nos veíamos, pero le tenía mucha simpatía, mucha“, comenzó diciendo la Chiqui al abordar el tema.

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Fue entonces cuando el director teatral abrió su corazón y contó el cariño que sentía por la actriz: “Yo la quería mucho. De hecho, acá, justamente en una cena tuya compartimos. Yo ya la conocía porque la había dirigido hace varios años. Ella vino acá a contar de su internación, de lo bien que estaba. Y salí de acá y le mandé un mensaje a Carlos y a Tomás, los productores. Y dije: “Qué bueno que la obra hable de salud mental y qué buen momento está Ernestina”. Si les gustaba para el personaje, enseguida les gustó, la llamamos. Y la verdad que fue un proyecto hermoso. Ella estuvo genial arriba y abajo del escenario".

En su recuerdo, Muscari destacó el trabajo y el esfuerzo de Pais en el universo teatral: “Vos sabés, Mirtha, que el teatro es un sacerdocio. O sea, no se puede hacer si uno está desmedido. O sea, Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones, toda la gira, fue casi un año de trabajo ininterrumpido”.

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Mirtha Legrand y Ernestina Pais
Mirtha Legrand y Ernestina Pais

En ese instante, Legrand ahondó en el trágico accidente que culminó con la muerte de Ernestina: “¿Qué le puede haber pasado? No escuchó, no miró. Barrera baja, ¿no?“. Luego de compartir su dolor, José resaltó: Hace poquito salió el examen toxicológico, que de alguna manera fue como más perturbador, porque en un punto decís: “Bueno, quizás si había fumado algo, si había tomado”. Por eso, dio totalmente negativo. El accidente fue a las siete y media de la tarde, la función era a las nueve y ella estaba a diez minutos del teatro. Era la primera que llegaba al teatro. Es una zona que por lo que entiendo y escuché mucho, lamentablemente suelen hacer eso".

Al rememorar el caso, Mirtha confesó que ella tiene sumo cuidado cuando debe realizar un cruce ferroviario abordo de su auto: “Mirá, yo tengo parientes míos, sobrinos, sobrinas mías, hay unos countries. Es preciosa la zona. Y cuando las visito, tengo que cruzar una de esas barreras. Y yo tengo chofer, ¿no? Y siempre le decía: “No, pare, pare. Miremos bien de un lado y del otro”.

El actor recordó cómo fue el día que se conoció el fallecimiento de la conductora

Para cerrar, Muscari se refirió al cariño que recibía Ernestina de parte del público tras realizar sus obras de teatro: “Yo creo que Ernestina un poco sabía, pero no sabía tanto que era tan querida. Y que incluso los que la rodeábamos la queríamos tanto. Ahora que no está, me doy cuenta de lo profundo que era el afecto que yo tenía”.

Semanas atrás, cuando se conoció la noticia, Mirtha recordó a Ernestina en su programa. En ese momento, con Diego Ramos en la mesa, Legrand le preguntó directamente si había sido él quien le explicó la situación al público. “Yo le expliqué”, confirmó. Y agregó algo que marcó el tono de toda la conversación: “De hecho, hay mucha gente, familiares muy cercanos, que se han enterado por los medios. Hoy llega la noticia mucho más rápido, por las redes, por todos lados”.

El intercambio cerró con una aclaración que Ramos consideró necesaria. Ante la versión que circuló en redes de que el elenco había presionado a Ernestina para que llegara a tiempo y que eso la llevó a cruzar con la barrera baja, el actor fue terminante: “Mucha gente piensa que la estábamos apurando desde el teatro y por eso cruzó. No, no, no, al contrario”. Mirtha lo respaldó de inmediato: “No es cierto, no es cierto”. “Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Eran las ocho de la noche”, cerró Ramos.

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