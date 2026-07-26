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Prime Video sigue los pasos de Netflix y añade videojuegos a su menú

Amazon busca impulsar el uso de su plataforma de gaming aprovechando la base de su servicio de streaming

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Prime Video incorpora videojuegos de Amazon Luna en su menú para Fire TV en Estados Unidos y Reino Unido. (Europa Press)
Prime Video incorpora videojuegos de Amazon Luna en su menú para Fire TV en Estados Unidos y Reino Unido. (Europa Press)

Amazon anunció la integración de Amazon Luna con Prime Video, lo que permite a los usuarios acceder a videojuegos populares como EA Sports FC 26 y Hogwarts Legacy directamente desde la aplicación de streaming y sin coste adicional.

Ahora, los suscriptores de Prime Video en Estados Unidos y Reino Unido pueden encontrar un apartado específico de Juegos dentro de la aplicación para Fire TV. Al acceder a esta nueva sección, es posible seleccionar títulos del catálogo de Amazon Luna y comenzar a jugar de manera inmediata, con la nube como principal soporte tecnológico. Esta modalidad elimina la necesidad de descargas o instalaciones, lo que facilita el acceso a los videojuegos.

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La compatibilidad contempla el uso de mandos conectados al televisor, aunque Amazon también habilitó el control a través de dispositivos móviles. Esta función busca atraer tanto a jugadores habituales como a quienes solo juegan ocasionalmente, y ampliar el alcance potencial de la plataforma.

Pantalla de televisión muestra la interfaz de Amazon Prime Video en sección de juegos, con el título Hogwarts Legacy y miniaturas de otros videojuegos
EA Sports FC 26 y Hogwarts Legacy se suman al catálogo inicial disponible sin coste extra para suscriptores. (YouTube: Amazon Luna)

Catálogo de juegos AAA y diferencias con Netflix

A diferencia de la propuesta de Netflix, que se centra en juegos para móviles y títulos mayormente casuales, el catálogo de Amazon Luna disponible en Prime Video incluye videojuegos AAA para PC y consolas. Entre los títulos destacados figuran Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider, Dispatch, Indiana Jones y el Gran Círculo, Goat Simulator 3 y WRC Generations.

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La integración elimina la necesidad de una aplicación independiente para acceder a Luna, con una apuesta por el alcance masivo de Prime Video para impulsar el uso del servicio de juegos en la nube. Muchos usuarios desconocen que la versión base de Amazon Luna ya está incluida en su suscripción de Amazon Prime, lo que representa una ventaja estratégica para la compañía.

Alcance y expansión prevista

Por ahora, la integración solo está disponible en Estados Unidos y Reino Unido, y se limita a la aplicación de Fire TV. No existen detalles oficiales sobre fechas o mercados adicionales, pero Amazon confirmó su intención de expandir la propuesta a otros dispositivos y países en el corto plazo. Esta ampliación busca atraer nuevos públicos y consolidar la plataforma como una opción relevante en el sector del entretenimiento digital.

Juegos Amazon
El catálogo incluye títulos AAA como Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy y Shadow of the Tomb Raider. (Amazon Luna/YouTube)

La compañía espera que el acceso simplificado a través de Prime Video incremente la visibilidad y adopción de Amazon Luna. El objetivo corporativo es aprovechar la base de usuarios de Prime Video para aumentar la cantidad de personas que juegan videojuegos dentro del ecosistema de Amazon.

Una apuesta renovada por los videojuegos

Jeff Gattis, jefe de gaming de Amazon, explicó a The Hollywood Reporter: “Amazon lleva más de una década intentando incursionar en el mundo de los videojuegos, con resultados diversos. Pero nunca logró consolidarse como una plataforma de juegos propiamente dicha”.

“Desde una perspectiva empresarial, nuestro objetivo es impulsar aún más el descubrimiento y la difusión de este gran beneficio, y, en definitiva, lograr que más personas jueguen videojuegos”, agregó.

La compañía prevé expandir la opción de juegos a más dispositivos y países en el futuro próximo. (Reuters)
La compañía prevé expandir la opción de juegos a más dispositivos y países en el futuro próximo. (Reuters)

La integración de Amazon Luna en Prime Video representa una nueva estrategia para posicionar a la empresa en el competitivo mercado del gaming. El movimiento busca diferenciarse de iniciativas previas y aprovechar la escala de una de las plataformas de streaming más utilizadas del mundo. Esta decisión podría modificar la forma en que los usuarios consumen entretenimiento digital, al combinar cine, series y videojuegos en un solo entorno.

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