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Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con sus exparejas: “Es lo que me tocó”

En su mesaza, Mirtha Legrand le consultó al actor chileno por el trato con sus antiguas parejas y la crianza compartida, y su respuesta, entre risas y pausas, dejó ver tensión

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Benjamín Vicuña contó cómo es su relación con sus exparejas

Como cada sábado, Mirtha Legrand recibió a una serie de figuras en su histórica mesa: entre ellos se encontraba Benjamín Vicuña, quien disfruta de un gran presente tanto laboral como personal. Conociendo esto, y siendo fiel a su estilo, la Chiqui ahondó en la vida privada del chileno y le preguntó cómo era su vínculo con sus exparejas.

Y contame, con tus ex, ¿te llevás bien? Son preciosas las dos. Ambas muy bonitas”, lanzó Mirtha. Tras las risas iniciales de los invitados, Vicuña mostró una clara incomodidad. Fue entonces cuando el actor comentó: “Yo sabía que esto iba a pasar. Me pasa que, y esto lo van a entender todas las personas que tienen familias grandes y ensambladas, lo más importante de verdad es el bienestar de los chicos. O sea, y es muchísimo laburo. Y la verdad que con ambas, yo que tuve hijos con dos mujeres, se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para entender que eso se concrete, que los hijos puedan llevar adelante su, su vida, eh, tener el mejor entorno posible”.

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Aún así Legrand continuó: “¿Y con ellas tenés una buena relación? ¿Le hablás o no? Lo pensó mucho”. Tras unos instantes de dudas, Benjamín aclaró: “No, me hablo, me hablo, esto también lo van a entender muchos. Uno por momentos se disocia y lográs hablar de lo que hay que hablar. ¿Existen escenarios mejores? Posiblemente. Existen otros, pero bueno, es lo que me tocó”.

Al ver que no daba una respuesta concreta, Mirtha eligió cambiar el tema y comentó: “Sos terrible vos. Tenés éxito con las mujeres. Bueno, felicitaciones. Está bien, está bien. Peor sería que te rechazaran, mirá”.

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En otro pasaje de la charla, Benjamín Vicuña habló de su hijo mayor y se refirió a la vocación artística que eligió Bautista, de 18 años. El actor expresó su orgullo y también sus temores ante la decisión de su hijo de seguir sus pasos en el mundo de la actuación. “Soy padre hace 20 años y tuve la suerte de ir evolucionando. Y lo digo de verdad. Y de repente a mi hijo adolescente, que el otro día me vino con algunos planteos y reclamos. Me dijo “quiero ser actor”, pero también me dijo algunas cosas que tienen que ver con su niñez. Porque cada persona tiene un punto de vista. Y se complementa con el nuestro, pero su verdad es su verdad. Y ante eso él me dijo: “Mira, a mí me faltó esto, y esto y esto”. Yo le dije: “Bueno, Bauti, está bien, pero estoy acá”. Tengo a Bauti que ya es un adolescente, es hermoso y quiere ser actor, así que esto va a seguir”, dijo emocionado. Vicuña agregó: “Me encanta. Es algo muy fresquito que vengo acá y lo digo. Está yendo mucho al teatro, fue a ver a Francella y me mandó un audio hermoso”.

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En ese contexto, el actor compartió que la noticia le genera una mezcla de alegría y preocupación debido a las dificultades de la profesión: “Me da miedo porque es una carrera muy difícil”, confesó, dejando en claro la complejidad del camino elegido por su hijo.

Vicuña también repasó algunos aspectos de su vida familiar y el desafío cotidiano de la crianza de sus hijos. “Tuve seis hijos, así que estoy lidiando ahora con las vacaciones de invierno”, comentó entre risas, haciendo alusión a la intensidad de la vida doméstica. El artista es padre de Blanca, quien falleció en 2012, Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su relación con Pampita, y de Magnolia y Amancio, junto a la China Suárez.

Además, se refirió a los intereses de Beltrán, de 14 años, quien eligió el fútbol como su gran pasión y juega en Defensores de Belgrano. Sobre este camino, Vicuña explicó: “Es un mundo muy sacrificado, tiene que entrenar tres o cuatro veces por semana”. De este modo, el actor describió las distintas vocaciones y sueños de sus hijos, así como el acompañamiento y apoyo que les brinda en cada etapa.

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