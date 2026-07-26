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Apple estaría desarrollando una MacBook Neo con más memoria RAM

La compañía de Cupertino prepara lanzamientos con tecnología OLED en su línea de computadoras económicas

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Apple - MacBook Neo - Apple - tecnología - 3 de junio
La próxima MacBook Neo incorporaría el chip A19 Pro y 12 GB de RAM. (Apple)

La próxima generación de la computadora portátil de Apple podría marcar un salto en rendimiento, ya que la compañía se encontraría trabajando en el desarrollo de una MacBook Neo con 12 GB de memoria RAM y el procesador A19 Pro, según informó Bloomberg.

Esta actualización, que reemplazaría al actual modelo equipado con el chip A18 Pro, apunta a mejorar la experiencia de usuario y el desempeño del portátil más accesible de la marca.

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Innovación en procesadores y memoria

La nueva MacBook Neo incorporaría el mismo procesador A19 Pro que estaría presente en los próximos iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air. Este movimiento representaría la sustitución del chip A18 Pro, que debutó originariamente en la línea iPhone 16 Pro y que actualmente impulsa la Neo.

El salto de procesador vendría acompañado de un incremento en la memoria RAM, subiendo de 8 GB a 12 GB, lo que situaría a la portátil en una mejor posición frente a las exigencias de las aplicaciones actuales.

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La escasez de memoria podría influir en el precio de la nueva MacBook Neo. (Reuters)
La escasez de memoria podría influir en el precio de la nueva MacBook Neo. (Reuters)

Uno de los factores que podría influir en el precio del nuevo dispositivo es la disponibilidad de componentes de memoria. La escasez de estos insumos podría provocar que la próxima MacBook Neo tenga un costo superior al modelo vigente, algo que Apple habría anticipado ya con los recientes aumentos de precios en buena parte de su catálogo.

Actualización y diversificación en la línea Mac

La estrategia de Apple para renovar su línea de computadoras incluiría nuevas versiones del iMac, cuya última actualización se realizó en 2024, con el agregado de pantallas OLED. Los modelos enfocados en el segmento más alto, de 14 y 16 pulgadas y equipados con pantallas táctiles OLED, llegarían con chips M5 Pro y M5 Max entre finales de este año y el primer trimestre del próximo.

En el horizonte de lanzamientos, también se menciona un MacBook Pro de 14 pulgadas rediseñado que integraría el chip M7 y cuya llegada estaría programada para 2027.

La renovación no se limitaría a estos modelos. Apple también desarrollaría nuevas ediciones del Mac mini con opciones de procesadores M5 Pro y M6, así como del Mac Studio, que incorporaría configuraciones M5 Max y M5 Ultra. El calendario de lanzamiento para ambos dispositivos dependería del suministro de memoria, un elemento que la empresa considera crítico para la continuidad de la producción.

El modelo actual de MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro y 8 GB de RAM. (Reuters)
El modelo actual de MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro y 8 GB de RAM. (Reuters)

La hoja de ruta incluiría el desarrollo de un MacBook Air con pantalla OLED para 2028, seguido después por un iMac con la misma tecnología de pantalla. Además, la compañía prevé introducir una versión actualizada del MacBook Air con el procesador A19 Pro durante la primera mitad del próximo año, en paralelo con el lanzamiento del nuevo Neo.

Características actuales de la MacBook Neo

Actualmente, la MacBook Neo representa la opción más económica dentro de la familia de portátiles de Apple, equipada con el chip A18 Pro. Este procesador ofrece una CPU de seis núcleos —dos de rendimiento y cuatro de eficiencia—, una GPU de cinco núcleos compatible con trazado de rayos por hardware y un Neural Engine de 16 núcleos.

El equipo dispone de 8 GB de memoria unificada y se comercializa en variantes de 256 GB o 512 GB de almacenamiento SSD. El ancho de banda de memoria alcanza 60 GB/s.

La pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas entrega una resolución nativa de 2.408 x 1.506 píxeles a 219 píxeles por pulgada, con un brillo máximo de 500 nits y compatibilidad con mil millones de colores en gama sRGB. El dispositivo admite un monitor externo de hasta 4K a 60 Hz a través del puerto USB 3 (USB-C).

Apple considera la disponibilidad de componentes como un factor clave en su calendario de lanzamientos. (Europa Press)
Apple considera la disponibilidad de componentes como un factor clave en su calendario de lanzamientos. (Europa Press)

En materia de autonomía, Apple promete hasta 16 horas de reproducción de video en streaming y 11 horas de navegación web inalámbrica, gracias a una batería integrada de 36,5 Wh. La conectividad incluye Wi-Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth 5. Los puertos disponibles son un USB 3 (USB-C) de hasta 10 Gb/s, un USB 2 (USB-C) de hasta 480 Mb/s y una salida para audífonos de 3,5 mm.

El diseño del equipo tiene un grosor de 1,27 cm, ancho de 29,75 cm y profundidad de 20,64 cm, con un peso de 1,23 kg. Está disponible en cuatro acabados: plata, rosa rubor, amarillo cítrico e índigo.

El teclado Magic Keyboard incorpora Touch ID y el sistema de audio cuenta con dos parlantes compatibles con Audio Espacial en Dolby Atmos y dos micrófonos. La cámara FaceTime HD graba a 1080p y el sistema operativo es macOS con soporte para Apple Intelligence, la solución de inteligencia artificial de la compañía.

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