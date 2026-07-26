Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Sofía la Reini Gonet contó su entusiasmo por su cita con un chef

Lejos de los rumores de reconciliación con Homero Pettinato, este sábado, Sofía la Reini Gonet mostró que se mantiene abierta a conocer nuevas personas. Así las cosas, fiel a su estilo, la joven abrió la puerta de su intimidad y relató que se preparaba para tener una cita con un chef. En ese marco, mientras contaba los pormenores de su salida, la influencer sorprendió a sus fanáticos al revelar por qué no tiene relaciones íntimas con hombres.

Todo comenzó mientras Sofía se maquillaba para su salida: “Nunca estuve tan ansiosa por tener una cita como hoy. Sé que vengo de experiencias una peor que la otra, realmente. Yo verdaderamente me niego a creer que no exista un tipo que se comporte como un ser humano decente. Uno. Si no hubiera igual, no pasa nada porque acá no estamos en riesgo, mi corazón no está en juego. Solo para divertirme. Claramente no hay ningún tipo de sueño de casarme o estar en pareja. Nada de eso, todo eso lejos. Simplemente soy yo probando una teoría”.

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Luego, con la idea de adentrar a sus seguidores al plan de esa noche, Gonet comentó: “Les voy a contar mi cita de esta noche. Nunca me había pasado de estar entusiasmada por tener una cita con alguien, por ver a alguien, pero esta vez, esta vez, chicas, soy capaz de cualquier cosa. Saben que yo soy una persona glotona. No descubrí nada en la vida que me guste más que comer. Este chico es chef, gracias Dios, y lo vamos a poner a cocinar. La cita va a consistir en que me va a preparar su nuevo menú y lo voy a degustar y lo voy a probar. Y ya le hice algunos pedidos de algunas cosas puntuales que a mí me gustan mucho, como por ejemplo torta vasca. Yo sé que la vara está baja, pero a mí que me prepares una torta vasca”.

Fue entonces cuando la influencer fue más allá y habló de su intimidad: “Ustedes no me creen que yo practico el celibato porque tengo citas. Tranquilamente pueden tener una cita y no estar con la persona, ¿no? No tengo sexo con hombres porque me da miedo que me roben la creatividad y el éxito laboral. Así que hay energías que no comparto. Ya saben que yo las actualizo cuanto antes. Voy a ir un rato, o sea, voy a probar todo el menú, pero ya le dije a mi chofer que me espere en la puerta de la casa, porque mañana yo tengo que grabar todo el día desde las siete de la mañana, entonces no tengo mucho tiempo. Bueno, ya casi estamos, ya estoy lista”.

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Sofía “la Reini” Gonet cuenta cómo será su cita con un chef (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de su separación de Pettinato, la influencer optó por distanciarse del mundo de las citas y priorizó un período de soltería. Ese tiempo de “celibato” autoimpuesto se extendió hasta que Sofía decidió volver a salir. En sus redes sociales comenzó a insinuar, sin demasiados detalles, que las nuevas citas superaban sus expectativas.

El entusiasmo inicial se desvaneció rápido. La situación tomó un rumbo inesperado y La Reini eligió compartirlo con su audiencia en un video en TikTok, sin filtros, en pijama y con mate en mano. Comenzó su relato con una advertencia: “Chicas, vayan a servirse una copita de vino o un mate porque tengo un story time recién sacado del horno”.

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Sofía narró que el hombre en cuestión había mostrado interés durante dos semanas, invitándola a citas diurnas y participando en sus actividades. “Me invitaba a salir, nos veía mucha gente, parecía todo normal”, señaló. El hombre mantenía contacto diario, proponía planes, se involucraba en sus proyectos y hasta ofrecía ayuda para la mudanza.

La influencer decidió volver al mundo de las citas y reveló la mala experiencia que tuvo con un hombre

El quiebre ocurrió de manera abrupta y sin explicaciones. “Tuvimos una cita el martes, todo bien, fuimos a comprar una alfombra para mi casa y el jueves eliminó mi contacto de WhatsApp y dejó de seguirme en Instagram”, relató. Sofía primero buscó respuestas en sí misma y luego decidió confrontarlo: “Le escribí: ‘Explicame ya qué carajos estás haciendo’”.

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La respuesta no resultó satisfactoria. “El tipo empezó con un cuento poco creíble, alegando que lo hackearon y que recibía mensajes de Estados Unidos advirtiéndole que no se relacionara conmigo. Decía que alguien lo estaba amenazando, era todo muy extraño”, contó.

La versión del hombre se desmoronó cuando, mientras decía estar hackeado, publicaba historias en Instagram. Fue entonces cuando una usuaria anónima le envió un mensaje y le reveló que él tenía una relación con una persona de otra provincia.

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Sofía destacó la ironía de la situación: “No sé qué pensó cuando decidió invitarme a salir durante semanas, ¿qué podía salir mal?”. Sobre la identidad del hombre, se mostró tajante: no la iba a revelar. “A este chabón no le voy a dar ni el lujo de decir quién era. Porque sí, chicas, los tipos también buscan plata y buscan fama. Después dicen que las interesadas somos nosotras. Al menos en mi experiencia, no puedo explicar lo buscaplata y buscafama que son los tipos que se me acercan”.

La resolución del caso se dio con ayuda de sus amigas, que analizaron la situación como si se tratara de una investigación. “Cuando finalmente lo descubrimos, fue como ver una película”, comparó Sofía, quien concluyó con alivio: “Por suerte, no pasó a mayores y me lo tomé con humor. Aunque inquieta ver que no aparece un tipo que se comporte decentemente”. Antes de despedirse, se definió en su nuevo papel: “Nací para generar story times”.

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