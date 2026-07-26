Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido largo en paillettes borgoña con detalles en plata

La Chiqui apostó por un vestido con brillos de color bordo

Mirtha Legrand volvió a sus sábados en La Noche de Mirtha, por El Trece, y la apertura arrancó aplausos desde el primer segundo. La diva se plantó frente a las cámaras con la misma presencia de siempre, lista para conducir una nueva mesa que, como cada semana, prometió conversación, invitados y el ritual de verse bien para salir al aire.

El look de la noche fue obra de Claudio Cosano. Un vestido borgoña y plata en paillettes cristal, de manga larga y silueta ajustada hasta el piso, que en las fotos del set captura la luz desde cada ángulo. La combinación de los dos tonos no es casual: el borgoña domina la base mientras el plateado traza líneas decorativas sobre el escote en V y recorre las mangas en franjas que le dan movimiento al conjunto.

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La silueta es larga y ceñida, con hombreras que marcan la estructura del vestido sin exagerar el volumen. Las mangas cubren hasta las muñecas y los detalles en plata se repiten a la altura de los puños, cerrando el diseño con coherencia.

La Chiqui eligió un vestido bordó con brillos de Claudio Cosano (Gentileza La noche de Mirtha)

En las fotos sentada a la mesa, con el cartel de La Noche de Mirtha en mano, el escote en V toma más protagonismo y los detalles plateados sobre el pecho se ven con claridad: líneas que irradian desde el centro hacia los hombros, como si el vestido tuviera su propia arquitectura interior.

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Los accesorios acompañaron sin competir. Aros colgantes con detalles brillantes que captaron la luz del set en cada movimiento. Las uñas, en rojo intenso, sumaron el único contraste de color por fuera de la paleta del vestido.

El peinado fue el de siempre: el cabello blanco con el volumen y la forma que Mirtha mantiene como parte de su identidad en pantalla. El maquillaje, prolijo y definido, con los ojos marcados y los labios en un tono suave que no compitió con la intensidad del vestido.

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Mirtha junto a José María Muscari, Benjamín Vicuña, Karina Mazzocco y Gustavo López

La mesa del sábado reunió figuras del espectáculo, el periodismo deportivo y el teatro, en unos días de agitación luego de la gran final del Mundial 2026, donde Argentina tuvo entre sus dedos la posibilidad de ser bicampeón del mundo. Benjamín Vicuña, actor chileno que protagoniza Secreto en la Montaña junto a Esteban Lamothe en el Multiteatro, llegó como invitado en un gesto que tuvo su propia historia: Mirtha había asistido el jueves a la función de la obra, y Vicuña devolvió la visita sentándose a su mesa.

Gustavo López, periodista deportivo de ESPN y Radio La Red, aportó su mirada sobre lo que dejó el Mundial 2026 —disputado entre México, Estados Unidos y Canadá— y el presente del fútbol argentino tras la final perdida ante España. Su presencia cobró peso en un momento en que las voces internacionales se multiplican contra la Argentina y la reanudación de la actividad doméstica vuelve a poner al fútbol en el centro de la conversación.

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Karina Mazzocco llegó en un momento de transición profesional. Tras el cierre de A la Tarde en América TV a fines de mayo, cumplió uno de sus sueños: un safari por Sudáfrica junto a su hijo Malek, algo que habían imaginado juntos al ver El Rey León y que pudieron concretar muchos años después. Según contó en sus redes, el viaje fue también una forma de reconfigurar su futuro mientras define sus próximos pasos en la televisión.

Completó la mesa el director José María Muscari, una de las figuras más activas de la escena teatral porteña. Su obra Sex, en cartel en el Gorriti Art Center, se consolida como uno de los títulos de mayor continuidad en la cartelera, mientras Muscari ya piensa en su próximo espectáculo.

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