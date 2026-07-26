Rocío Igarzábal recordó a Ernestina Pais a un mes de su muerte: “Merecemos el espacio para marchitar y volver a florecer”

La actriz compartió unas sentidas palabras para su compañera de teatro

El 26 de junio, Ernestina Pais murió a los 54 años después de ser embestida por una formación del Tren de la Costa cuando se dirigía al teatro para presentar una nueva función de El Divorcio del año, la obra que protagonizaba junto a Rochi Igarzábal, Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés. La noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino y dejó a Igarzábal públicamente devastada desde el primer momento. A un mes exacto de ese día, la actriz publicó un video en sus redes hablando del duelo.

El video arranca con una definición que no busca ser poética sino precisa: “Qué incómodo que es habitar el duelo. La pena visita el cuerpo, lo inunda, por momentos lo ahoga, dejando salir escasas palabras acompañadas de un sonido que diría es el sonido del dolor”, dijo Rochi.

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Lo que siguió fue un recorrido por distintas formas de pérdida. “Duelamos etapas, versiones de nosotros mismos, seres queridos”, dijo. Y luego marcó la diferencia con lo que está viviendo ahora: “Pero esta es mi primera vez duelando a una amiga”.

Esa distinción no es menor. Duelo de una amiga tiene una textura distinta, según Igarzábal. No es el duelo de un familiar ni el de una figura lejana. Es el de alguien con quien se compartieron canciones, charlas, escenarios. “Llegamos al mes. No sé muy bien qué estoy haciendo, pero bueno, escribir y hablar me ayuda. Ningún día es igual al otro”, dijo.

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Rochi Igarzábal hace un gesto de beso a la cámara, mientras Ernestina Pais abre la boca para morder un sándwich de miga, y ambas llevan micrófonos discretos en sus orejas.

A un mes de la muerte de Pais, Igarzábal describió cómo es el paso del tiempo dentro del duelo. Habló de los audios guardados en algún chat, de las selfies de momentos que parecían insignificantes y que ahora pesan distinto. “Hoy tenemos la maldita fortuna de poder escuchar voces que ya no están en un audio de algún chat o miles de selfies de momentos que parecían mínimamente cotidianos y hoy toman la escena de la nostalgia”, dijo. Y agregó: “Una escena protagonista en el escenario del duelo”.

La obra que compartían con Pais también tuvo su lugar en el relato. “El show debe continuar”, dicen. Rochi cuestionó esa frase de frente: “Hoy me parece absurda y en la que dejo de creer. No sé si porque estoy más grande o porque estoy en un momento donde me cuestiono todo. Pero se necesita tiempo. Necesitamos tiempo”. Y fue concreta sobre lo que ocurrió con El Divorcio del año: “La obra que compartíamos juntas se desintegró, se desmoronó en plena despedida”.

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Sobre cómo se procesa la pérdida de una amistad en particular, Rochi encontró algo que la sorprendió. “Cuando se duela a un amigo, las canciones compartidas parecieran tener como mensajes ocultos. Las charlas compartidas uno las recuerda y las repasa en la cabeza buscando alguna señal, algún mensaje”, dijo. La búsqueda de sentido en lo cotidiano, en lo que quedó guardado, en lo que se dijo sin saber que sería lo último.

En el video que compartió en sus redes, Rocío habló acerca del duelo (Instagram)

Sobre el tiempo, fue igual de precisa: “Me doy cuenta que en el duelo el tiempo se vuelve lento. O por lo menos eso siento hoy”. Y describió ese estado con una imagen que no admite interpretaciones: “Hay momentos de la vida en donde nos merecemos el espacio para marchitar y volver a florecer”.

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El video cerró con una frase corta que no necesitó desarrollo: “Decir ‘te extraño’ quema como una herida fresca en el alma”. En el pie de página del posteo, la actriz de Casi Ángeles agregó algo más personal todavía. Explicó que había dejado de escribir por “el frenesí de la vida, el scroleo, el cansancio”, y que el duelo la empujó a retomarlo. “Siempre escribí. Por algún motivo había frenado. Pero volví.. y tenía ganas de compartirlo”, escribió.

Reconoció que publicar ese video le generó incomodidad. “Me da un poco de vergüenza también, pero quiero cambiar algunas cosas”, escribió. Y conectó ese gesto directamente con Pais: “Ella me demostraba que lo genuino no tiene por qué dar vergüenza”. La decisión de hablar, de mostrarse en el dolor sin editar demasiado, fue en parte un homenaje a la forma en que su amiga se paraba frente al mundo. El pie de página cerró con una dedicatoria sin explicaciones: “Te extraño amiga, y gracias... vos sabés por qué”.

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