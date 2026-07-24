Canasta básica en Honduras aumenta alrededor de 56 dólares en siete meses y presiona el bolsillo de las familias

La canasta básica pasó de 14,500 lempiras en diciembre de 2025 a cerca de 16,000 lempiras en julio de 2026, según datos presentados por Artículo 19. (Foto: HRN)

El presidente de Artículo 19, Darwin Ponce, informó que el precio de la canasta básica en Honduras registró un incremento de aproximadamente 1,500 lempiras en lo que va de 2026, al pasar de 14,500 lempiras en diciembre de 2025 a cerca de 16,000 lempiras en julio de este año.

De acuerdo con Ponce, el aumento representa una presión adicional para las familias hondureñas, especialmente en un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios de diferentes productos de consumo básico y por el impacto que la inflación está generando en la economía de los hogares.

“A diciembre de 2025 la canasta básica estaba en 14 mil 500 lempiras. A julio del 2026 ha subido a 16 mil lempiras. Este dato concuerda perfectamente con lo investigado también por el Observatorio de Seguridad Alimentaria de la universidad, que también han dado cifras similares a las nuestras”, indicó.

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El dirigente explicó que, dentro de una economía de libre mercado, es normal que los precios de los productos que conforman la canasta básica experimenten variaciones de acuerdo con diferentes factores económicos y de mercado.

El incremento de aproximadamente 1,500 lempiras representa una presión adicional para el presupuesto de las familias hondureñas. (Foto: imagen genera con IA)

Sin embargo, consideró que el comportamiento de la inflación en Honduras durante los últimos meses ha contribuido a un crecimiento sostenido de los precios, situación que termina afectando directamente el poder adquisitivo de las familias.

Ponce señaló que el aumento de los costos se ha concentrado principalmente en productos de consumo frecuente, es decir, aquellos que forman parte habitual de la alimentación de los hogares hondureños y cuya variación de precio tiene un impacto inmediato en el presupuesto familiar.

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Entre los productos que han registrado mayores presiones de precio mencionó las carnes y los lácteos, además de algunos vegetales que han experimentado incrementos importantes en los últimos meses.

En particular, señaló el caso del limón y la cebolla, productos que, según explicó, han estado sometidos a fuertes presiones y cuyo encarecimiento representa una dificultad adicional para los consumidores.

“El huevo no tanto como en otras ocasiones, sin embargo, tuvo un incremento de cinco lempiras hace unos meses y después creo que ha ido bajando”, detalló Ponce al referirse al comportamiento de uno de los productos de mayor consumo en los hogares hondureños.

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Productos como el limón y la cebolla también han registrado incrementos que afectan el presupuesto de los consumidores. (Foto: Redes sociales)

El dirigente también mencionó el comportamiento de los frijoles, uno de los alimentos fundamentales en la dieta de la población hondureña, cuyo precio continúa en niveles elevados pese a que el país ha registrado importantes niveles de producción durante los últimos años.

Ponce subrayó que Honduras ha alcanzado récords en producción de frijoles durante los últimos seis años, por lo que cuestionó que, pese a los altos niveles de producción registrados, el precio de este alimento básico continúe representando una carga importante para las familias.

Ponce advirtió además que Honduras se encuentra entre los países con una de las canastas básicas más costosas de América, de acuerdo con mediciones y estimaciones realizadas por organismos internacionales.

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Según explicó, algunas mediciones internacionales ubican el costo de la canasta básica hondureña por encima de los 17 mil lempiras, una cifra superior a la estimación presentada por Artículo 19 para julio de este año.

El precio del huevo registró un aumento de cinco lempiras hace algunos meses, aunque posteriormente habría mostrado una tendencia a la baja. (Foto: Imagen generada con IA)

El dirigente aclaró que el problema no debe analizarse únicamente desde una comparación del precio de la canasta básica con otros países de la región, sino tomando en cuenta la capacidad económica de los hondureños para adquirir los productos esenciales.

En ese sentido, señaló que el verdadero desafío está relacionado con la relación entre los precios y los ingresos de las familias, ya que un costo elevado de los alimentos tiene un impacto mayor cuando los salarios no crecen al mismo ritmo.

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Ponce puso como ejemplo la comparación con países como Costa Rica, donde el costo de determinados productos puede ser superior, pero los niveles de ingreso de la población también pueden permitir una mayor capacidad para cubrir los gastos básicos.