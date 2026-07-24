Jornada financiera: cayeron las acciones argentinas y el riesgo país tocó el mayor nivel en más de un mes

La volatilidad de Wall Street impuso la tendencia para los activos argentinos.

Los activos argentinos operaron con bajas este viernes influenciados por a cautela en la operatoria del exterior, mientras que en el mercado de cambios el dólar subió a precios récord y el Banco Central efectuó compras de divisas por USD 345 millones que elevaron a las reservas otra vez por encima de los 49.000 millones de dólares.

Los indicadores de Wall Street exhibieron movimiento dispar, con un Dow Jones de Industriales que subió 0,5% y el panel tecnológico Nasdaq que cerró un 0,6% negativo. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,1% en pesos, a 3.283.854 puntos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hubo mayoría de bajas, aunque de escasa magnitud. Destacaron Satellogic (-5,8%) y Loma Negra (-4,3%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió tres unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos, en lo más alto desde el 11 de junio.

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Los precios de los futuros del petróleo cayeron cerca de un 2%, pero siguieron apuntando a importantes ganancias semanales en torno a 18% debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el Mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los futuros del Brent del Mar del Norte para septiembre cedieron 2,4% a USD 98,32 el barril, tras haber cerrado por encima de los 100 dólares en la sesión anterior por primera vez desde mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, dijeron haber atacado dos petroleros saudíes en el Mar Rojo. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos bajaron 1,8%, a USD 90,51 por barril.

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Para Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, “la semana estuvo marcada por el hundimiento del sector tecnológico tras las dudas por los desmedidos costos de la Inteligencia Artificial y el salto del petróleo por encima de los USD 100. A su vez, a la escalada militar en Medio Oriente y las tensiones en rutas marítimas clave se le sumó la reactivación del frente comercial por nuevos aranceles de Estados Unidos a 60 países”.

“En la plaza local, los activos argentinos sufrieron el impacto directo de la aversión al riesgo internacional y datos débiles sobre el consumo masivo doméstico. La renta fija anotó pérdidas semanales que empujaron al riesgo país por encima de los 440 puntos básicos, su peor avance semanal en tres meses, mientras las acciones y los ADR operaron con sesgo marcadamente vendedor”, continuó Vlassich.

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“La semana dejó señales positivas en el frente macroeconómico. El superávit comercial acumulado alcanzó USD 13.900 millones, impulsado por exportaciones récord y acompañado de una recuperación gradual de las importaciones. El Tesoro canjeó parte de la Lelink de julio para reducir vencimientos y moderar posibles presiones cambiarias. Finalmente, Moody’s elevó la calificación soberana a B3, mientras el BCRA mantuvo sus compras de divisas y acumuló USD 1.900 millones durante julio, con un peso relativamente estable”, detallaron los analistas de Puente.

“No hubo una reacción fuerte de los precios de los bonos soberanos tras la recalificación, dado que los bonos ya estaban cotizando como B-/B3. El elevado superávit comercial sostiene la oferta de divisas y permite al BCRA acumular reservas sin generar una presión cambiaria significativa. El canje del Tesoro contribuye a administrar la liquidez de fin de mes, mientras la actividad económica muestra una recuperación desigual, con debilidad en sectores intensivos en empleo y efectos potenciales sobre la recaudación”, continuaron desde Puente.

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GMA Capital resumió: “Más allá de la mejora del rating, el mensaje puso el foco en dos pilares que comienzan a redefinir el perfil crediticio del país: la capacidad de generar divisas y el fortalecimiento de la posición financiera. En el primer semestre, el superávit comercial alcanzó casi USD 14.000 millones, impulsado por un crecimiento de 42,5% en las exportaciones energéticas”.

El dólar subió por tercer día y el BCRA compró USD 345 millones

Con un monto negociado de USD 463,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió ocho pesos o 0,5%, a $1.497, un nuevo máximo nominal. En lo que va de julio la suba de la divisa se ajusta a 15 pesos o 1 por ciento.

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“En la última media hora de operaciones la demanda recuperó protagonismo y el tipo de cambio rebotó hasta cerrar en $1.497, su máximo nivel del año, acumulando una suba semanal del 1,1%“, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.836,23, de modo que el tipo de cambio oficial quedó a 339,23 pesos o 22,7% de ese límite de flotación, lo suficientemente amplio como para permitir compras del BCRA en la plaza de contado.

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El dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,86 para la venta y $1.468,03, por encima del máximo anterior que promedió $1.518,74 el 21 de octubre de 2025.

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El dólar blue cedió cinco pesos o 0,3% en el día, a 1.545 pesos. Esta cotización tocó un récord intradiario en los $1.560 el jueves.

La tendencia alcista también se registra en los dólares financieros. El “contado con liquidación” cerró a $1.600,03 (+0,7%), para acercarse al récord de $1.610 del 21 de octubre del año pasado.

La entidad monetaria se alzó con USD 345 millones, una cifra que incrementó el saldo de compras semanal a 492 millones de dólares. El monto se justificó, por la compra de divisas “en bloque” por la colocación de bonos de la provincia de Neuquén, compras en el mercado por la liquidación de exportaciones y el aporte extra de USD 50 millones por la suba de la cotización de activos como el oro.

Las reservas internacionales brutas avanzaron en USD 499 millones, a USD 49.183 millones, un máximo desde el 7 de julio.