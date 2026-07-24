Costa Rica

Ojo de Buey llevará su reggae a Argentina con tres presentaciones como parte del “Recetando Argentina Tour 2026”

La agrupación costarricense iniciará su gira este 23 de julio en Mar del Plata y continuará con dos conciertos en Buenos Aires, donde compartirá escenario con bandas de Argentina, Perú y Uruguay.

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Ojo de Buey realizará tres presentaciones en Argentina como parte de su gira “Recetando Argentina Tour 2026”. Crédito: Redes sociales
Ojo de Buey realizará tres presentaciones en Argentina como parte de su gira “Recetando Argentina Tour 2026”. Crédito: Redes sociales

La banda costarricense de reggae Ojo de Buey confirmó su regreso a Argentina con la gira “Recetando Argentina Tour 2026”, una serie de tres presentaciones que comenzarán este 23 de julio en la ciudad de Mar del Plata y concluirán el 25 de julio en Buenos Aires, como parte de una agenda que incluye la participación de agrupaciones de Argentina, Perú y Uruguay.

Con más de 15 años de trayectoria, la agrupación anunció que volverá a territorio argentino para presentar un espectáculo centrado en su repertorio y en el mensaje de “Pura Vida” que ha caracterizado a la banda desde sus inicios.

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La gira iniciará este jueves en el CCAVE, en Mar del Plata. En esa fecha, Ojo de Buey compartirá escenario con las bandas locales Panal y DOMA, esta última en formato acústico.

El recorrido continuará en Buenos Aires el 24 de julio, cuando los músicos costarricenses participen en un concierto junto a la reconocida agrupación peruana Laguna Pai en el recinto La Trastienda. En ese mismo evento también estará presente la banda argentina Karandaya.

El cierre del Recetando Argentina Tour 2026 está programado para el 25 de julio, durante el Bendito Reggae Fest, que se realizará en Encuentro Club, también en Buenos Aires. En esa presentación, Ojo de Buey compartirá escenario con Laguna Pai, la banda uruguaya Massagana y la agrupación argentina Mamba Negra.

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La banda costarricense compartirá escenario con la agrupación peruana Laguna Pai durante dos de sus presentaciones en Buenos Aires. Crédito: Redes sociales
La banda costarricense compartirá escenario con la agrupación peruana Laguna Pai durante dos de sus presentaciones en Buenos Aires. Crédito: Redes sociales

De acuerdo con la información divulgada por la banda, el objetivo de esta gira es regresar al público argentino con un espectáculo que reúne algunas de las canciones más representativas de su carrera, luego de anteriores visitas al país sudamericano.

Ojo de Buey es considerada una de las agrupaciones de reggae más consolidadas de Costa Rica. Durante más de una década y media de actividad musical, la banda ha desarrollado una propuesta enfocada en ritmos reggae, fusionados con otros géneros, llevando su música tanto a escenarios nacionales como internacionales.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha realizado presentaciones dentro y fuera de Costa Rica y ha construido un repertorio que busca transmitir mensajes relacionados con la convivencia, las buenas vibras y la denominada “Pura Vida”.

Su catálogo musical también incluye colaboraciones con artistas y bandas internacionales. Entre ellos figuran Bomba Estéreo, Lutan Fyah, Laguna Pai, Blackdali (Ex Kameleba), Kafu Banton, Toledo y Jahricio, entre otros.

La gira por Argentina forma parte de las actividades internacionales de la banda y representa un nuevo acercamiento con el público de ese país, donde compartirá escenario con exponentes del reggae de distintas naciones de América Latina.

Con más de 15 años de trayectoria, Ojo de Buey continúa ampliando su presencia internacional con presentaciones en América Latina Crédito: Redes sociales
Con más de 15 años de trayectoria, Ojo de Buey continúa ampliando su presencia internacional con presentaciones en América Latina Crédito: Redes sociales

El anuncio del Recetando Argentina Tour 2026 también cuenta con el respaldo de entidades e iniciativas vinculadas al sector cultural, entre ellas el Ministerio de Cultura y Juventud, Gobierno de Costa Rica, Ibermúsicas y Comandante Producciones, organizaciones que aparecen como parte de la promoción de la gira.

Con estas tres fechas, Ojo de Buey ampliará su agenda internacional y reforzará su presencia en la escena latinoamericana del reggae, llevando nuevamente su propuesta musical a escenarios argentinos junto a artistas invitados de la región.

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