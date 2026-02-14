Tecno

¿El fin de los programadores? Spotify revela que sus ingenieros no han escrito ni una sola línea de código en 2026

Gustav Söderström, co-CEO de Spotify, explicó que un ingeniero puede pedirle a la IA que solucione errores o agregue funciones en iOS

Los programadores de Spotify dejaron de escribir código en diciembre de 2025, según informó Gustav Söderström, co-CEO.

Los programadores de Spotify no escriben código desde diciembre de 2025, según indicó Gustav Söderström, co-CEO de la compañía, durante la presentación de resultados del cuarto trimestre, de acuerdo con TechCrunch.

Söderström afirmó: “No han escrito ni una sola línea de código desde diciembre”. El directivo explicó que los perfiles técnicos de mayor rendimiento han dejado de programar manualmente para enfocarse en supervisar sistemas automatizados, que ahora generan y despliegan código con mayor agilidad.

Cómo trabajan los programadores de Spotify

El eje de la transformación en el trabajo de los programadores de Spotify es un sistema interno denominado Honk, diseñado para incrementar la velocidad de desarrollo y optimizar la productividad.

Los perfiles técnicos más avanzados ahora supervisan sistemas automatizados en lugar de programar manualmente. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Esta infraestructura integra modelos avanzados como Claude Code dentro de herramientas habituales como Slack, lo que permite ejecutar tareas de programación de manera remota y casi instantánea.

Según explicó Gustav Söderström, co-CEO de Spotify, un ingeniero puede solicitarle a Claude que resuelva un error o añada una nueva función a la aplicación de iOS, y una vez completada la tarea, el sistema envía la nueva versión de la aplicación a Slack en el teléfono del ingeniero para que pueda integrarla en producción, incluso antes de haber llegado a la oficina.

Este avance tecnológico ha acompañado un año especialmente activo para la plataforma streaming, que durante 2025 lanzó más de 50 nuevas funciones y modificaciones en su aplicación.

Durante la misma presentación de resultados, el co-CEO subrayó que Spotify está construyendo un conjunto de datos exclusivo basado en patrones de consumo musical y preferencias culturales.

La infraestructura combina modelos como Claude Code con herramientas como Slack, permitiendo realizar tareas de programación de forma remota e inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según defendió, este repositorio representa una ventaja competitiva difícilmente replicable para otros modelos de lenguaje, ya que muchas preguntas vinculadas a la música no tienen una única respuesta objetiva.

Qué nuevas funciones ha integrado Spotify

Spotify ha agregado nuevas funciones a lo largo de los últimos meses como:

  • Chats individuales y grupales.

Spotify incorpora chats individuales y grupales, lo que permite a los usuarios compartir canciones y audiolibros en espacios de conversación dentro de la aplicación.

Esta función facilita el intercambio de recomendaciones musicales o literarias y la comunicación directa, evitando recurrir a otras plataformas como WhatsApp para temas personales.

Spotify habilita chats individuales y grupales para que los usuarios compartan canciones y audiolibros dentro de la aplicación. (Spotify)

Solo es posible iniciar un chat con personas con quienes ya se haya compartido contenido previamente. Por ejemplo, si tienes una lista de reproducción colaborativa o ambos participaron en una Jam o una Mezcla, puedes comenzar una conversación con ese usuario.

  • Integración de Spotify en ChatGPT

Ahora se puede interactuar directamente con Spotify desde ChatGPT. Al mencionar la plataforma en tus consultas, puedes pedir listas para distintos estados de ánimo o situaciones y recibir recomendaciones personalizadas al instante.

  • Excluir canciones de tu perfil de gustos.

Es posible excluir canciones específicas de tu Perfil de Gustos. De esta forma, temas como sonidos para dormir o música infantil no influirán en tus sugerencias musicales, permitiendo recomendaciones más ajustadas a tus preferencias reales.

  • Audio sin pérdida.

Spotify Premium ofrece audio sin pérdida en todos los mercados disponibles, con calidad FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz, pensado para quienes buscan máxima fidelidad de sonido.

Los usuarios pueden acceder a estas miniversiones del Wrapped. (Spotify)

Los usuarios de Spotify Premium pueden disfrutar de transiciones suaves entre canciones gracias a la función Mix, que permite mezclar, ajustar el ecualizador y el volumen para lograr una reproducción continua y armoniosa.

  • Wrapped semanal

Spotify lanzó una versión semanal de su clásico Wrapped anual, ofreciendo a los usuarios un resumen musical cada semana.

Esta función brinda estadísticas personalizadas sobre los hábitos de escucha y permite revivir los mejores momentos musicales de la semana con una imagen lista para compartir en redes sociales.

“También puedes compartir tus estadísticas directamente desde la aplicación con amigos en Spotify o externamente en Instagram, WhatsApp y más”, indicó la plataforma de streaming.

