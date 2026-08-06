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Mercados: la Bolsa argentina cayó por quinta rueda seguida y el riesgo país tocó un máximo de dos meses

Wall Street revirtió la tendencia alcista y arrastró a los activos argentinos. El S&P Merval cedió 1,8% y los bonos soberanos recortaron un 1,5% en promedio. El indicador de JP Morgan saltó a 446 puntos

El Dow Jones de Wall Street cayó tras anotar máximos históricos esta semana.
El Dow Jones de Wall Street cayó tras anotar máximos históricos esta semana.
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Las acciones y los bonos de Argentina terminaron negociados con amplias pérdidas este jueves, afectados por la volatilidad externa, junto con un tenso ambiente político doméstico, que tuvieron una repercusión directa en las expectativas del mercado.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 1,8%, en los 3.100.731 puntos. Los indicadores de Wall Street descontaron alzas iniciales y cerraron con baja de 0,9% para el Dow Jones de Industriales, y de 0,1% para el panel tecnológico Nasdaq.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un fuerte 1,5% en promedio, con caídas de hasta 4%, como el caso del Global 2030 (GD30), mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 19 unidades para la Argentina, en los 446 puntos básicos, su nivel más alto desde el 10 de junio.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de pérdidas. Destacaron Mercado Libre (-5,4% tras presentar balance trimestral), Tenaris (-6,8%) y Globant (-2,9%).

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El Gobierno libertario de Javier Milei viene de atravesar un período complicado en su relaciones diplomáticas con Brasil, el principal socio comercial, que retiró al embajador por improperios pronunciados por el mandatario argentino a su par brasileño.

Mientras tanto, la embajada de China en Argentina acusó a Estados Unidos de utilizar la revocación de visas para obstaculizar la cooperación entre una empresa local y la china Huawei.

“Hay mucho ruido externo a los mercados, al margen de las dudas de Oriente Medio, lo que no beneficia a la conformación de carteras de inversión”, comentó a Reuters un asesor financiero del Banco Galicia.

A nivel legislativo, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con su proyecto sobre la venta de tierra a extranjeros, en otra tensa negociación con aliados a poco más de un año de una clave elección presidencial, en la que Milei buscará la reelección.

La firmeza en tasas de interés es otro dato relevante del sistema, con rendimientos que tocaron esta semana hasta un 25% anual.

“Las condiciones se han endurecido desde la última licitación del Tesoro, que convalidó tasas domésticas más elevadas, en parte como consecuencia de las presiones cambiarias y de una inflación persistente durante julio, ambos factores que apuntan a tasas reales más altas hacia adelante”, remarcó el agente de liquidación y colocación Max Capital.

Los precios del petróleo subieron nuevamente ya que los inversores se mantenían cautelosos ante el resultado de las conversaciones Irán-Omán y la incertidumbre de si restablecerán el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, mientras que las noticias sobre ataques a petroleros sauditas en el Mar Rojo y el Golfo de Adén reavivaban las tensiones.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en octubre avanzaron 5%, a USD 83,43 el barril. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) estadounidense ganaron 3,9%, a USD 78,12 para septiembre. YPF subió 2,5%, a USD 49,90 la acción en Wall Street, y Vista Energy avanzó 3,5 por ciento.

“Los operadores aún recuerdan el efímero memorándum de entendimiento firmado en junio, por lo que existe una ansiedad comprensible ante la posibilidad de que cualquier nuevo acuerdo resulte igualmente frágil”, afirmó a Reuters Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

Irán y Omán han llegado a un acuerdo sobre las coordenadas geográficas de una ruta marítima a través del Estrecho de Ormuz, y se está ultimando un comunicado conjunto, siempre que determinadas terceras partes no interfieran, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

Un acuerdo propuesto entre Irán y Omán para ayudar a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán otorgaría a Teherán el control sobre los buques que entren en el Golfo a través del Estrecho de Ormuz, informaron el miércoles a Reuters una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales, lo que supondría una de las mayores concesiones hasta la fecha a Irán.

Antes de que estallara el conflicto a finales de febrero, el Estrecho de Ormuz gestionaba aproximadamente una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado. “Hasta que no veamos aumentos sostenidos y verificables en los volúmenes, el mercado seguirá descontando en los precios un cierto grado de riesgo de suministro”, añadió Waterer.

Las exportaciones de crudo y condensado de los países del Golfo se mantuvieron en gran medida estables en julio y se situaron en torno a un 40% por debajo de los niveles previos a la guerra, según mostraron los datos de transporte marítimo.

Irán advirtió a los Estados del Golfo de que cualquier nuevo ataque estadounidense contra su territorio desencadenaría represalias contra infraestructuras energéticas críticas en toda la región, según cinco fuentes, ya que Teherán busca encarecer el costo de la acción militar amenazando a los aliados regionales más cercanos de Washington.

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