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Catamarca: un devastador incendio forestal obligó a cortar el tránsito en la Ruta 4

La circulación entre San Fernando del Valle y El Rodeo quedó interrumpida por la voracidad de las llamas y el avance de los brigadistas. El origen del fuego fue accidental por la caída de un cable de alta tensión sobre la vegetación

El fuego nocturno se desplegó en la zona de El Rodeo y Las Juntas lo que obligó al corte de la Ruta 4 en Catamarca (@quepasaandalgala)

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Un incendio forestal de gran magnitud obligó al corte total de la Ruta Provincial 4 en Catamarca, el acceso que conecta San Fernando del Valle de Catamarca con El Rodeo, en el departamento Ambato.

Dos bomberos vestidos de amarillo y con cascos combaten un incendio forestal. Se observan llamas, humo, ramas secas y un poste de madera
Dos bomberos forestales trabajan en la extinción de un incendio cerca de arbustos secos y vegetación en Catamarca.

Las autoridades interrumpieron el tránsito para resguardar a quienes circulan por la zona y permitir el trabajo de los equipos que combaten el fuego.

El Gobierno de Catamarca desplegó un operativo en distintos sectores de El Rodeo y mantuvo la precaución por una alerta de fuertes vientos y la presencia de viento zonda cerca del mediodía.

El operativo desplegado por la Brigada de Lucha contra los Incendios Forestales en Catamarca sobre la Ruta 4

El tránsito sobre la ruta, a la altura del ingreso a la localidad, permanecerá interrumpido y se pidió a la población no subir.

Según la información difundida por las autoridades, el foco ígneo se originó por ráfagas intensas que provocaron la caída de un cable de alta tensión sobre la vegetación. Indicaron que fue un hecho accidental vinculado a las condiciones climáticas y no un incendio intencional.

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Operativo y zonas afectadas

Las acciones se concentraron en el ingreso a El Rodeo, La Cuestecilla y la Quebrada de Loro Huasi, con presencia del gobernador Raúl Jalil y el intendente de El Rodeo Armando Seco Santamarina para coordinar el operativo. En paralelo, personal de EC SAPEM trabajó en la reparación de postes y líneas dañadas para restablecer el servicio de energía en las próximas horas, sujeto a las condiciones operativas.

Vista aérea de una carretera rural con fila de vehículos detenidos. Hay personas, árboles, postes de electricidad y cables eléctricos entre el humo
Una fila de vehículos se detiene en una carretera rural cubierta por el humo de incendios forestales en Catamarca.

Del despliegue participan personal municipal, la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Bomberos de la Policía de Catamarca, Bomberos Voluntarios de la Capital, el Hospital María Agripina Sosa de Castro y baqueanos de la zona. Como alternativa, se recomendó circular por la Ruta Provincial 16.

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