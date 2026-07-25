Panamá acelera la generación de empleo con más de 174 mil contratos durante el primer semestre

La cantidad de contratos laborales aumentó 22.5% durante el primer semestre de 2026, frente a los 142,391 contabilizados un año antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registró 174,383 contratos de trabajo entre enero y junio de 2026, lo que representa un incremento de 22.5% respecto al mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 142,391.

En términos absolutos, el mercado laboral formal incorporó 31,992 contratos adicionales, en medio de los esfuerzos del Gobierno por estimular la inversión privada y la generación de empleo.

Las estadísticas preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) muestran que los contratos definidos continúan siendo la modalidad predominante, con 94,922 registros, un aumento de 23.3% frente a los 76,998 reportados en el primer semestre de 2025.

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Los contratos indefinidos también crecieron al pasar de 36,544 a 41,067 (+12.4%), mientras que los contratos por obra determinada registraron el mayor incremento proporcional, al subir de 28,849 a 38,394, equivalente a un crecimiento de 33.1%.

Pese al incremento frente a 2025, el volumen de contratos todavía se mantiene por debajo de los 202,108 registros alcanzados en los primeros seis meses de 2019, antes de la pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinamismo también se reflejó en el comportamiento mensual. Junio de 2026 cerró con 32,784 nuevos contratos, la cifra más alta del semestre y un aumento de casi 39% frente a los 23,557 registrados durante el mismo mes del año anterior.

Del total de contratos firmados este año, 117,898 correspondieron a hombres y 56,485 a mujeres, mientras que la Sede Central de Mitradel, que comprende principalmente la ciudad de Panamá, concentró 94,804 registros, frente a 79,579 en las direcciones regionales.

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Entre las provincias con mayor cantidad de contrataciones destacaron Panamá Oeste (13,345), Chiriquí (11,800) y Colón (9,130). Pese a esta recuperación de las contrataciones formales, el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos estructurales.

El aumento de los contratos durante los primeros seis meses de 2026 se produce después de que el mercado laboral cerrara 2025 con elevados niveles de desempleo e informalidad.

Los contratos definidos concentraron la mayor parte de los registros, mientras que las contrataciones por obra determinada mostraron el mayor crecimiento porcentual. REUTERS/Michaela Stache

La Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), correspondiente a septiembre de 2025, situó la tasa de desempleo en 10.4%, equivalente a 227,302 personas sin trabajo, mientras que la informalidad alcanzó 47.1%, lo que significa que alrededor de 785,000 personas laboraban sin un empleo formal, contrato o cobertura de seguridad social.

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Como parte de las estrategias para reducir el desempleo entre los jóvenes, el Gobierno mantiene activol programa Mi Primer Empleo, una iniciativa que busca facilitar el acceso al mercado laboral mediante pasantías en empresas privadas para personas que aún no cuentan con experiencia profesional.

Desde su implementación, el programa ha logrado incorporar 909 empresas, ha recibido 11,617 aspirantes, de los cuales 9,542 fueron capacitados, mientras que 2,769 jóvenes consiguieron una inserción laboral mediante pasantías.

Solo entre enero y junio de 2026 se registraron 188 empresas participantes, 2,523 jóvenes inscritos, 500 capacitados y 721 inserciones por pasantías, de las cuales 359 correspondieron a hombres y 362 a mujeres, reflejando una participación prácticamente equilibrada entre ambos sexos.

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El programa busca reducir una de las principales barreras de acceso al mercado laboral para los jóvenes: la exigencia de experiencia previa. Para ello, las empresas participantes reciben practicantes previamente capacitados por el Mitradel, quienes pueden posteriormente ser contratados de forma permanente.

El aumento de las contrataciones en 2026 se produce después de que Panamá cerrara 2025 con una tasa de desempleo de 10.4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentan los accidentes laborales

Las estadísticas laborales también muestran un deterioro en materia de seguridad ocupacional. Entre enero y junio de 2026, el Mitradel atendió 98 accidentes de trabajo, un aumento de 63.3% respecto a los 60 casos registrados durante el mismo período de 2025.

Como consecuencia de estos accidentes resultaron afectados 96 trabajadores, frente a 65 un año antes, lo que representa un incremento de 47.7%. De ellos, 85 sufrieron lesiones no fatales y 11 fallecieron, cuatro más que las siete muertes laborales registradas durante el primer semestre de 2025.

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Dentro de los casos no fatales de este año se contabilizaron 55 lesiones leves, 28 graves y dos muy graves, mientras que marzo fue el mes con mayor cantidad de accidentes, con 24 casos, seguido por mayo, con 21.

Las cifras son utilizadas por la Dirección de Inspección de Trabajo para orientar las inspecciones y fortalecer las acciones preventivas en los sectores con mayor riesgo de accidentes laborales.

El aumento de las contrataciones en 2026 se produce después de que Panamá cerrara 2025 con una tasa de desempleo de 10.4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Promesa

El crecimiento del empleo formal forma parte de uno de los principales compromisos asumidos por el presidente José Raúl Mulino.

Durante su informe a la Nación del 1 de julio, el mandatario afirmó que su administración impulsará las condiciones necesarias para que el sector privado genere más de 80,000 nuevos puestos de trabajo, apoyado en una mayor inversión, el desarrollo de proyectos de infraestructura y la recuperación de sectores estratégicos de la economía.

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La meta del Gobierno es que la inversión privada se convierta en el principal motor para ampliar el empleo formal y contribuir a reducir tanto el desempleo como la elevada informalidad que todavía afecta a casi uno de cada dos trabajadores en Panamá.

El presidente José Raúl Mulino anunció que el Gobierno impulsará las condiciones para que el sector privado genere más de 80 mil puestos de trabajo. REUTERS/Aris Martinez/File Photo

Además de generar nuevas plazas en el sector privado, el reto consiste en que una mayor proporción de esos puestos sea de carácter indefinido, ya que la estabilidad laboral fortalece la capacidad de consumo de los trabajadores y puede traducirse en una mayor demanda de bienes y servicios, con efectos positivos sobre otros sectores de la economía.

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