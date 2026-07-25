Escalofriante caída de un gimnasta inglés en los Juegos de la Commonwealth: fue trasladado de urgencia al hospital

El hecho ocurrió durante los Commonwealth Games

Este viernes, los Juegos de la Commonwealth tuvieron su segunda día de competencia en una cita que se prolongará hasta el 2 de agosto en la ciudad escocesa de Glasgow y la definición por medallas en la gimnasia artística masculina por equipos quedó marcada por un grave accidente, que obligó al ingreso inmediato de los médicos para atender a un deportista y su posterior retiro en una camilla con cuello ortopédico rumbo al hospital.

En mitad de la prueba, el gimnasta inglés Gabriel Langton llevó a cabo su presentación en la barra fija y, en un momento de su exposición, falló al intentar sujetar la barra horizontal y se cayó a la colchoneta de una manera preocupante porque aterrizó sobre su cabeza y cuello.

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Según consignó ESPN y el diario británico The Guardian, el joven de 19 años permaneció inmóvil en un principio, pero más tarde reaccionó frente al personal médico. El movimiento de sus piernas y manos trajo calma a la situación. Se necesitó una docena de paramédicos para estabilizarlo y se demoró 11 minutos hasta colocarlo en una camilla para llevarlo a un nosocomio con la intención de efectuarle los estudios de rigor. En su salida, fue ovacionado por el público que asistió al Glasgow International Arena.

Gabriel Langton, de Inglaterra, en acción en el suelo durante la Final por Equipos Masculina y la Clasificación Individual (Créditos: Reuters/Matthew Childs)

Además, Sky News accedió a las declaraciones de un portavoz de la delegación: “Agradecemos a los equipos médicos que respondieron de inmediato para brindar asistencia. Langton ha sido trasladado al hospital y compartiremos más información en cuanto esté disponible”.

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El gimnasta oriundo de Birmingham afrontó este torneo después de haberse quedado con la medalla plateada en barras paralelas y el bronce por equipos durante el Campeonato Europeo Junior de Gimnasia Artística de 2022 en Múnich, sumado a que volvió a ganar el bronce en la clasificación general de 2024, en la ciudad italiana de Rimini. Había reemplazado para el evento de Glasgow al seis veces medallista olímpico Max Whitlock, quien fue baja por una lesión en la mano.

Luego de este accidente, el show debió continuar. Uno de sus compañeros, el tres veces campeón europeo Luke Whitehouse, tuvo la difícil tarea de salir a la pista para intentar pasar página y seguir en la pelea por la medalla dorada, pero obtuvo una puntuación relativamente baja de 11,70, que lo dejó en el puesto 23 de la clasificación general por aparatos. Cabe remarcar que Inglaterra lideró al inicio de la prueba, pero el incidente ocurrió cuando ya había perdido la cima a manos de Canadá, que se quedó con la medalla dorada e impidió que su rival obtenga el cuarto título consecutivo en la disciplina. Los ingleses se quedaron con la presea de plata.

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Whitehouse brindó su testimonio para los medios citados: “Fue realmente duro. Cuando sucede algo así, simplemente tienes que olvidarlo y volver a empezar. Solo tuve que concentrarme en mi rutina, una habilidad a la vez”.

Gabriel Langton debió ser retirado en camilla y no pudo terminar la prueba (Créditos: Reuters/Matthew Childs)

“Todos estuvimos de acuerdo en hacer otro calentamiento para recuperar energías. Hubo un pequeño retraso tras el primer calentamiento, pero nos reagrupamos. Los entrenadores fueron fantásticos, y los chicos que tuvieron que subir a la barra fija fueron increíbles. Se notó mucho la unión del equipo, y no podría estar más orgulloso de todos”, ponderó sobre la reacción del grupo también conformado por Adam Tobin, Alex Yolshin-Cash y Josh Nathan.

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“La gimnasia es un deporte muy peligroso y cosas como esta nos lo recuerdan. Es una de esas cosas que hay que intentar no pensar. Por lo que hemos oído, (Langton) se encuentra bien”, concluyó.

Felix Dolci fue la gran estrella de la prueba porque el medallista de oro en los Juegos Panamericanos 2023 fue el máximo anotador para Canadá en salto y en barra fija, y lideró a sus compañeros para quedarse con la victoria final gracias a una puntuación total de 241.400 puntos, mientras que Inglaterra cerró en 238.200. Australia se quedó con el último escalón del podio (235.650) y relegó al local Escocia al cuarto lugar (234.300). Chipre culminó quinto (228.350) y Gales cerró en el sexto puesto (227.000).

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