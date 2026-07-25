PlayStation Store lanza descuentos de hasta 50% en más de 6.000 juegos: Resident Evil, NBA 2K26 y más

PlayStation Store inició sus Rebajas de Temporada con descuentos sobre más de 6.000 títulos para PS4 y PS5. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation Store activó sus Rebajas de Temporada con descuentos en más de 6.000 títulos para PS4 y PS5, con rebajas que van del 20% al 90% sobre el precio original.

La promoción incluye lanzamientos recientes y franquicias consolidadas como Resident Evil y NBA 2K26.

Descuentos en Resident Evil y NBA 2K26

La franquicia de Capcom concentra varias de las ofertas más llamativas de la temporada. Resident Evil Requiem para PS5 baja de USD 69,99 a USD 55,99 (20% de descuento), mientras que su Edición Deluxe pasa de USD 79,99 a USD 63,99. El Kit Deluxe, complemento del juego, también recibe un 20% de rebaja y queda en USD 11,99.

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Entre los juegos con rebaja figuran lanzamientos nuevos y franquicias como Resident Evil y NBA 2K26. (PlayStation)

Por otra parte, el simulador de baloncesto de 2K Sports registra la caída de precio más pronunciada del catálogo. NBA 2K26 para PS5 y PS4 en su versión Deluxe baja un 90%, de USD 69,99 a USD 6,99. La Edición Superestrella, por su parte, pasa de USD 99,99 a USD 19,99 con un 80% de descuento.

Acción y mundo abierto: Cyberpunk, Red Dead y GTA

Cyberpunk 2077 para PS5 cae un 60%, de USD 49,99 a USD 19,99. Su expansión Phantom Liberty se consigue por USD 17,99 (40% de rebaja sobre los USD 29,99 originales).

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El juego de baloncesto de 2K Sports lidera los descuentos del catálogo. (PlayStation)

Red Dead Redemption 2 para PS4 baja un 75% y llega a USD 14,99, mientras que Red Dead Online se ofrece a USD 9,99 con un 50% de descuento. En el universo de Rockstar, las tarjetas de dinero virtual de GTA Online —el Tiburón Megalodón para PS4 y PS5— tienen una rebaja del 15% y quedan en USD 84,99.

Peleas y deportes: Mortal Kombat, Dragon Ball y más

Mortal Kombat 1 para PS5 baja un 70%, de USD 49,99 a USD 14,99. El MK1: Paquete de Kombate recibe un 80% de descuento y cae a USD 5,99. Dragon Ball: Sparking! Zero baja un 50% a USD 34,99, y su Edición Ultimate queda en USD 54,99 desde los USD 109,99 originales.

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En el segmento deportivo, PGA Tour 2K25 cae un 55% a USD 17,99 y Gran Turismo 7 para PS5 se ofrece a USD 29,39 con un 58% de rebaja.

Mortal Kombat 1 para PS5 pasa de USD 49,99 a USD 14,99 con un 70% de descuento. (PlayStation)

Cooperativos y aventura: Split Fiction, It Takes Two y Elden Ring

Split Fiction para PS5 baja un 35% a USD 32,49. It Takes Two, disponible para PS4 y PS5, registra un 70% de descuento y queda en USD 11,99. Elden Ring Nightreign para PS4 y PS5 se ofrece con un 25% de rebaja a USD 29,99, y su Edición Deluxe baja un 20% a USD 43,99.

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Otros juegos en descuento

Battlefield 6 para PS5 baja un 50% a USD 34,99. Borderlands 4 en su versión Deluxe cae un 60% a USD 27,99, y la Edición Super Deluxe pasa de USD 129,99 a USD 51,99. Ghost of Yōtei en su Edición Digital de Lujo baja un 25% a USD 59,99.

Palworld para PS5 se ofrece a USD 20,99 (30% de descuento) y ASTRO BOT cae un 34% a USD 39,59. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition para PS5 y PS4 baja un 67% a USD 19,79, y SILENT HILL 2 para PS5 se consigue a USD 27,99 con un 30% de rebaja.

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Battlefield 6 cae un 50% a USD 34,99 en PS5; Borderlands 4 Deluxe baja un 60% a USD 27,99 y la Super Deluxe llega a USD 51,99. (PlayStation)

Sony dejará de fabricar videojuegos en CD

Sony dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, fecha desde la cual los títulos estarán disponibles solo en formato digital, vía PlayStation Store o mediante códigos de descarga en tiendas físicas.

La compañía, primera gran fabricante de consolas en abandonar por completo los medios físicos, justificó la medida en que la preferencia por los juegos digitales “supera con creces” la demanda de discos.

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Los títulos lanzados antes de esa fecha conservarán su edición en disco. Paralelamente, Sony cerrará la PlayStation Store en PS3 y PS Vita en distintas etapas desde agosto de 2026.